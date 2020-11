Možná si to vůbec neuvědomuješ, ale to, jaký vzduch dýcháš, výrazně ovlivňuje to, jak se cítíš. Když sedíš drtivou většinu dne v uzavřené místnosti, dýcháš zhruba o 60 % škodlivější vzduch, než jaký proudí venku. Zvyšuje se náchylnost k onemocněním, klesá produktivita a zhoršuje se kreativní přemýšlení. Proto se studentské duo Jiří Janoušek a Dominik Klement z Vysokého učení technického v Brně rozhodlo, že je proti tomu třeba efektivně bojovat.