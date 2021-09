Part of this story

Pro kategorii muži i ženy se uskuteční kvalifikační rozběhy, které se poběží na celou vzdálenost, 400 m. Vítězové těchto kvalifikačních závodů se automaticky kvalifikují do semifinále (muži). Ze zbývajících sportovců se semifinále zúčastní další nejrychlejší běžci až do dosažení počtu 150 účastníků. Stejný klíč se použije pro postup do finále (muži i ženy), které je určeno pouze pro 50 nejrychlejších. Ti nejlepší muži tedy poběží celou vzdálenost celkem 3x. V kategorii žen se postupuje z kvalifikace rovnou do finále.