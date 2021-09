Vždycky jsem si říkal, že je to prostě kopec. Že to nemůže být nic šíleného. Ale je to teda ostré – obdivuji lidi, kteří to běželi třikrát v rámci kvalifikace, semifinále a pak finále. To muselo být šílené.

Vždycky jsem si říkal, že je to prostě kopec. Že to nemůže být nic šíleného. Ale je to teda ostré – obdivuji lidi, kteří to běželi třikrát v rámci kvalifikace, semifinále a pak finále. To muselo být šílené.

Diváci tleskají a ty ještě cítíš energii. Prvních pár metrů zvedajícího svahu prostě dupeš. Tady je to buď anebo. Na všechny čtyři stejně půjdeš . Tahle část se prostě nedá zvládnout jinak. Štětiny umělého povrchu kloužou jak blázen. Nehledě na to, jaké boty máš. Ještě, že je tady síť. Která je pořádně ostrá na kůži holých rukou. Ale to je teď úplně jedno. Musíš dýchat . Startovní pole se dost trhá. A nejlíp na tom jsou ti, kteří jdou jak stroje. Jak to sakra dělají. Kdo tady vlastně vládne? Běžec nebo kopcař? Jak se na tohle sakra dá natrénovat?

Jenže to by nesmělo být okolo tolik energie. Vždyť je jedno, jestli to budeš mít za pět minut nebo třeba za deset. Je tady tolik lidí, kteří prostě do závodu jdou. Pro sebe, pro vystoupení z komfortní zóny. A zlom na finální stovku už je tak blízko.

Jenže to by nesmělo být okolo tolik energie. Vždyť je jedno, jestli to budeš mít za pět minut nebo třeba za deset. Je tady tolik lidí, kteří prostě do závodu jdou. Pro sebe, pro vystoupení z komfortní zóny. A zlom na finální stovku už je tak blízko.