Akrobatičtí piloti Red Bullu vstupují do nové éry. Co se po 26 letech mění?

Česká akrobatická skupina Flying Bulls Aerobatic Team už desítky let patří mezi stálice světových leteckých show. Nyní ale vstupuje do nové éry a po více než čtvrtstoletí se loučí se svým dosavadním názvem, pod kterým se tým proslavil. Nově bude vystupovat jako...
Red Bull Aerobatic Team
„Nový název nám umožňuje jasněji ukázat, kdo dnes jsme. Jsme český akrobatický tým s dlouhou historií, vlastním rukopisem a ambicí dál posouvat skupinové létání. Red Bull Aerobatic Team je jméno pro další kapitolu,“ vysvětluje Stanislav Čejka, vedoucí skupiny.
Nové jméno, stále skvělá show
Nutno podotknout, že změna se týká především identity týmu, nikoliv jeho fungování. Čtveřice českých pilotů bude nadále předvádět skupinovoua zrcadlovou akrobacii, při níž rozhodují centimetry, dokonalá souhra a absolutní důvěra mezi jednotlivými členy formace.
Pod novým názvem Red Bull Aerobatic Team budou dál vystupovat na leteckých dnech, sportovních akcích a velkých eventech po celém světě.
A stejné zůstává i složení týmu v podobě. Stanislav Čejka, Jan Tvrdík, Jan Rudzinskyj a Martin Špaček budou nadále pilotovat čtyři speciálně upravené stroje XA42 XtremeAir s výkonem 315 koní a maximální rychlostí až 420 km/h.
Víš, že...
Krátký výlet do historie
Kořeny týmu sahají až do let 1958 až 1960, kdy se v Chrudimi začala formovat tradice české skupinové akrobacie. Tehdejší piloti létali v těsných formacích na letounech ZLIN Trenér a položili základy stylu, na který současná sestava navazuje. Po nucené přestávce se skupina vrátila na scénu v roce 1990, v následujícím desetiletí vystupovala pod názvem SKY BOX a v soutěžní éře FAI Aerobatics World Grand Prix získala pět zlatých medailí.
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Flying Bulls vs. Gripen
Když se na radarech objeví neznámá formace, poplach je na místě. Jak dopadne nebeské setkání armádních stíhaček Gripen a elitních akrobatických pilotů týmu Flying Bulls? Sleduj akcí nabité video!
Další zásadní milník přišel v roce 2000, kdy se zformovala značka Flying Bulls Aerobatic Team. Pod ní čeští piloti procestovali prakticky celou Evropu, vystupovali na závodech Formule 1 i velkých hudebních festivalech a zamířili také do Japonska, Číny, Indie nebo na Blízký východ.
Za sebou mají i několik světově unikátních výkonů. V Číně jako první akrobatická skupina proletěli jeskyníTianmen, známou jako Nebeská brána. V Černé Hoře zase ve formaci předvedli tlačený přemet kolem železničníhomostuMalaRijeka, což do té doby nikdo nedokázal.
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