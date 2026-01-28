Matyáš Michel z České republiky předvádí Cognivibe v Idea Gallery na světovém finále Red Bull Basement v japonském Tokiu 5. prosince 2024.
© Suguro Saito/Red Bull Content Pool
Red Bull Basement je zpět! Český vítěz hlásá: Díky AI teď může začít každý

Máš přelomový nápad, jen nevíš, jak ho přetavit ve skutečnost. Nejsi první ani poslední. Naštěstí ale startuje další ročník inkubátoru Red Bull Basement – a ten ti pomůže. O co jde a jak se přihlásit?
Autor: RedBull.cz
9 min čteníPublished on

Součástí tohoto článku je

Red Bull Basement má jediný úkol: poskytnout ti vše, co potřebuješ k uvedení svého skvělého nápadu v životaschopný produkt. Od zdrojů až po mentoring od mistrů svých oborů. A že nejde jen o plané řeči, potvrzuje i Filipínec Soj Gamayon, který předloni Red Bull Basement vyhrál a díky výhře se dostal až do amerického Silicon Valley, nejslavnějšího technologického centra planety.
A pozadu nezůstalo ani české želízko v celosvětovém ohni, Matyáš Michel, který v roce 2024 vyhrál národní finále, což ho vystřelilo až do japonského Tokia, kde právě celosvětové finále proběhlo. Tam dorazil se svou nápaditou fitness aplikací pro mozek a na konci článku se s tebou podělí o své dojmy a zkušenosti. A že jich nebylo málo.
Red Bull Basement 2024 vyhrál Matyáš Michel s projektem Cognivibe

Red Bull Basement 2024 vyhrál Matyáš Michel s projektem Cognivibe

© Ivan Šonský

👉 Rozhovor s Matyášem si přečti níže, teď ale načerpej potřebné know-how, ať víš, jak se do letošního ročníku Red Bull Basement přihlásit. Keyword? 100 tisíc dolarů. Teď už nemůžeš přestat číst.
01

Fáze přihlášek | Teď s pomocí AI

Týmy o jednom nebo dvou členech se mohou přihlašovat na redbullbasement.com

Týmy o jednom nebo dvou členech se mohou přihlašovat na redbullbasement.com

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Do letošního ročníku Red Bull Basement se budeš moci přihlašovat pomocí AI, která proces přihlášek podstatně zjednoduší. Dokonce ti poradí, pokud ještě nápad nemáš zfinalizovaný, a to pomocí funkce AI Application Tool, která s tebou provede brainstorming. Jakmile budeš ready, umělá inteligence ti vygeneruje návrh, se kterým se vydáš dál.
02

Národní finále | Vývoj prototypu

Zapůsobte na porotu národního finále a můžete se dostat do Silicon Valley

Zapůsobte na porotu národního finále a můžete se dostat do Silicon Valley

© Adam Glanzman/Red Bull Content Pool

Stejně jako v minulých ročnících budou týmy s nejlepšími nápady pozvány do národního finále, kde odborná porota vybere jeden vítězný projekt, který bude svou zemi reprezentovat na světovém finále. V letošním roce budou týmy vybrané k účasti na národním finále kromě zdokonalování svých nápadů vyvíjet prototyp s využitím nástrojů poháněných AI.
Projekty v rámci národního kola bude hodnotit porota složená z osobností české podnikatelské scény. V jejím čele bude i letos PavlínaLouženská, která národního vítěze připraví na světové finále.
03

Fáze vývoje | Nové nástroje a prostředky

AI pomůže týmům připravit se na světové finále

AI pomůže týmům připravit se na světové finále

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Vývojová fáze, kdy se národní vítězové připravují na své představení na světovém finále, bude ještě produktivnější, než bylo zvykem. Ti nejúspěšnější z daných zemí získají prostředky, jako jsou notebooky značky AMD s umělou inteligencí, kredity na Microsoft Azure a odbornýmentoring, aby mohli v rámci příprav na světové finále přeměnit své prototypy na takzvané minimální životaschopné produkty (MVP, jak by řekli fajnšmekři).
04

Světové finále | Nové místo, nové příležitosti

Porota na pódiu světového finále Red Bull Basement 2024 v Tokiu

Porota na pódiu světového finále Red Bull Basement 2024 v Tokiu

© Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Světová finále Red Bull Basement mají vždycky nová místa konání – a ročník 2026 bude poprvé v historii hostit San Francisco, respektive světoznámé technologické SiliconValley. Vedle networkingu, mentoringu, přednášek a praktického vzdělávání od odborníků z oboru se letos program rozšíří o nové školení storytellingu a workshopy o AI, stejně jako o další technologická překvapení. Ta teprve budou oznámena!
Zážitek je nabitý příležitostmi k učení a networkingu

Zážitek je nabitý příležitostmi k učení a networkingu

© Balazs Palfi/Red Bull Content Pool

05

Hlavní cena | Nový balíček

Celosvětový vítěz Red Bull Basement 2026 získá 100 tisíc dolarů na rozjezd, 25 tisíc dolarů v kreditech Microsoft Azure a mentoring od Red Bull Ventures. Ale abychom neprozrazovali vše, naběhni na redbullbasement.com, zamiř do Často kladených otázek (FAQ), otevři si plechovku a začti se do detailů.
Ještě nejsi dostatečně motivated? Teď už budeš!
06

Rozhovor s Matyášem Michelem

Matyáš Michel uspěl na předloňském národním finále Red Bull Basement s fitness aplikací pro mozek pod názvem Cognivibe. Ta v podstatě běží na pozadí v počítači během tvé práce a podle toho, jak přepínáš mezi úkoly, jak často děláš chyby nebo jak se mění tempo psaní, odhaduje (pomocí AI), jak moc jsi ve stresu a jak moc se dokážeš soustředit. A tím pádem lépe koriguje tvůj výkon.
Sounds good enough? Zřejmě ano, ostatně Matyáš se svým nápadem zazářil i na zmíněném globálním finále v japonské metropoli (byť na výhru to nestačilo). A proto moc dobře ví, co ti má předat. Tak čti!

Co pro tebe osobně znamená Red Bull Basement a jak bys popsal jeho hlavní poslání?

Hlavně velká příležitost. Existuje spousta soutěží, které ocení startupy, které toho už hodně dokázaly. Mají hotový produkt, velké obraty nebo investice. Red Bull Basement ale dává šanci nápadům, klidně úplně novým. Já jsem s Cognivibe začal dva týdny před národním finále a během měsíce mezi národní výhrou a cestou do Tokia (i během ní) jsem to dotáhl k první verzi produktu, první stovce uživatelů a zájmu od velkých firem. To podle mě přesně ukazuje, v čem je Red Bull Basement výjimečný.

Existuje v Česku podobná soutěž, která podporuje studenty a vědu, jako je Red Bull Basement?

Soutěží je v Česku i za hranicemi hodně, ale Red Bull Basement je unikátní tím, jak je globální. Málokterá (a upřímně asi žádná podobná) tě vezme mezi padesát nejlepších studentských founderů a dá ti možnost být v prostředí typu Silicon Valley (nebo v mém případě Tokia).

Co tě motivovalo přihlásit se do Red Bull Basement? Co jsi od toho očekával?

Bylo to vlastně hrozně spontánní rozhodnutí. Náhodou jsem se o soutěži dozvěděl, přihláška byla jednoduchá a už párkrát se mi vyplatilo využít podobné „náhodné“ příležitosti. Rozhodně jsem ale nečekal, že se dostanu do národního finále, natož že ho vyhraju.

Matyáš Michel z České republiky předvádí Cognivibe v Idea Gallery na světovém finále Red Bull Basement v japonském Tokiu 5. prosince 2024.

Matyáš Michel s projektem Cognivibe

© Suguro Saito/Red Bull Content Pool

Co bys poradil ostatním studentům nebo mladým inovátorům, kteří o účasti v Red Bull Basement přemýšlí?

V první řadě není co ztratit. A ta šance získat zážitek, na který nikdy nezapomeneš, je obrovská. Navíc díky AI je dnes začít s nějakým nápadem jednodušší než kdy dřív.

Jak funguje práce s mentory a jak velký dopad mají na výsledné projekty?

Obzvlášť s Pavlínou Louženskou jsme hodně pracovali na celém projektu: od technologického základu až po to, jak ho odprezentovat a „prodat“. Je to dost o tom, že si člověk sám řekne, co potřebuje a kde mu mentoři nebo Red Bull dokážou pomoct. Díky tomu jsem se před globálním finálem třeba bavil jak se spoustou manažerů v Česku, tak třeba s Alexem Choupenitchem o jeho mentální přípravě. Globální mentoři z Microsoftu nebo amerických investičních fondů pak často dodali ten „západní“ styl uvažování o produktech a pitchování.

V čem jsou podle tebe čeští studenti specificky silní oproti jiným zemím?

Obzvlášť v porovnání se západní Evropou a Amerikou umíme jít hodně do detailu. Je za tím substance, reálná práce a hloubka, ne jen hezké řeči. Ve střední a východní Evropě obecně často neumíme sebe a svoje produkty tak dobře prodat, ale když se to člověk naučí (a během měsíce se to naučit dá), výsledek pak často předčí i někoho, kdo umí hlavně prodávat, ale nemá za tím tu úroveň detailu.

Jak tě napadlo Cognivibe? Bylo to něco, co jsi nosil v hlavě už dlouho, nebo to vzniklo až při přípravě na Red Bull Basement?

Během roku 2025 jsem se dostal hodně blízko vyhoření. Každý večer jsem zavíral počítač po desáté, po jedenácté a tlačil výkon „na sílu“. Tou dobou jsem (i kvůli tomu, že jsem studoval psychologii) začal hodně přemýšlet nad tím, jak elitní sportovci dokážou udržet vrcholový výkon dlouhodobě a proč se tím neinspirujeme i u mentálních výkonů. To byla původní inspirace, ale aktivně jsem nápad začal rozvíjet až během fáze přihlášek.

Red Bull Basement vyhrál projekt Cognivibe - platforma umělé inteligence, která sleduje kognitivní zátěž zaměstnanců analýzou digitálního pracovního vzoru.

Vítěz Red Bull Basement 2024: Matyáš Michel, projekt Cognivibe

© Ivan Šonský

Jak zvládáš rovnováhu mezi studiem/prací a vývojem projektu? Máš nějaký denní režim nebo návyky, které ti pomáhají?

Snažím se mít na každý den jasný plán, respektive priority a termíny jejich splnění. Zároveň si hlídám, abych si udělal prostor na sport. Typicky mám hodně práce a přebíhám od jedné věci k druhé, ale zároveň už sám používám beta verzi Cognivibe, což mi samozřejmě dost pomáhá.

Co ti účast – a výhra v národním finále – v Red Bull Basement přinesla osobně? Co sis odnesl kromě titulu a ceny?

Hlavně velkou inspiraci. Jednak díky ostatním soutěžícím (jak v národním, tak v globálním finále), jednak díky zpětné vazbě, která člověka motivuje posouvat projekt dál.

Jak reagovalo tvé okolí na to, že ses přihlásil a pak i vyhrál?

Bylo to dost překvapivé. Nikdo o nápadu na Cognivibe nevěděl. Když se pak dozvěděli, že letím do Japonska, ptali se hlavně, jestli se mi nevejdou do zavazadla.

Co tě nejvíc baví na tom, že děláš projekt s dopadem na lidi? Je to spíš technická výzva, nebo chceš hlavně pomoci lidem?

Upřímně bych projekt bez přesahu dělat nechtěl. Začínal jsem podnikat už na střední a hodně jsem se věnoval e-commerce, ale ta oblast mě vlastně vůbec nebaví. Když člověk pracuje jenom proto, aby prodal další produkt, chybí tam ten drive, kvůli kterému ráno vstávám.

A přemýšlíš i nad dalšími projekty?

Už pár let se zároveň věnuju projektu Gamifit. Je to sociální podnik a máme herní fitness aplikaci, která se snaží rozhýbat děti od osmi do čtrnácti let formou, která je jim blízká. Zároveň jsem teď několik měsíců v Kodani, kde jsem organizoval velkou startupovou soutěž a pro největší technologickou asociaci tu vedu pár AI projektů, ale Cognivibe zůstává hlavní prioritou.

Red Bull Basement ve spolupráci se společnostmi Microsoft, AMD a Red Bull Ventures vám poskytne nástroje umělé inteligence, mentoring a globální platformu, které vám pomohou uvést váš nápad v život - a křííídla, abyste ho mohli představit v Silicon Valley.
Stačí jeden nápad, aby měl dopad. Jaký je ten tvůj? Přihlas se do Red Bull Basement a začni svou cestu zakladatele zde. Pro více informací nezapomeň sledovat i náš Instagram a TikTok.

