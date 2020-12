Jak tento projekt vnímá Petr Mára?

„Kluci z Reair jsou na velmi dobré cestě. Naskýtá se však otázka, co s daty, které jejich senzorové zařízení nasbírá, poté udělají, aby pomohli lidem, respektive klientům. Důležité také je, aby to otočili v byznys. Protože co si budeme povídat, můžete mít sebelepší nápad, ale je to o exekuci . O tom, že ten produkt dotáhnete na trh a zákazníci si jej koupí,“ zmiňuje Mára.