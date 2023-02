Part of this story

Red Bull BC One World Final 2022 v New Yorku

Co vlastně je Red Bull BC One World Final?

Stade Roland-Garros obvykle hostí špičku světových tenistů a v hledišti panuje relativně klidná atmosféra. V říjnu se ale toto místo otřese v základech a do Paříže zavítá tisíce breakingových tanečníků , kteří se nebojí hlasitě podpořit svého favorita. Kdo ještě nepoznal, řeč je o nejprestižnějším breakingovém battlu Red Bull BC One.

Paříž nehostí tento svátek breakingu poprvé. Letos to bude už potřetí, co se jedny z nejnapínavějších battlů budou konat v hlavním městě módy, ehm, vlastně tance. Jak šel čas:

📍Paříž, Red Bull BC One / 2023 - finále❓👤 vs ❓👤

📍Paříž, Red Bull BC One / 2014 - finále b-boy Taisuke 🥈🇯🇵 vs b-boy Menno 🥇🇳🇱

📍Paříž, Red Bull BC One / 2008 - finále b-boy Wing 🥇🇰🇷 vs b-boy Taisuke 🥈🇯🇵

