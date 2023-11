Campus Clutch ovládli střelci z Indonésie, Češi skončili na prahu finále

se po českém vítězství přesunul na celosvětové finále do turecké Volkswagen Areny, kde chtěli překonat loňské čtvrté místo. „Minulý rok nás trochu překvapily týmy z Ameriky. Vzhledem k tomu, že to je úplně jiný region, hráče jsme moc neznali. Zjistili jsme tam, že v Americe je studentský Valorant na vysoké úrovni, takže letos nás to už nepřekvapí a budeme na ně připraveni,“ slibovali po vyhraném národním finále.

Tým Národní garda ve složení Hassa , Pjotr , Sh0uty , MaFiN a PataGOD se po českém vítězství přesunul na celosvětové finále do turecké Volkswagen Areny, kde chtěli překonat loňské čtvrté místo. „Minulý rok nás trochu překvapily týmy z Ameriky. Vzhledem k tomu, že to je úplně jiný region, hráče jsme moc neznali. Zjistili jsme tam, že v Americe je studentský Valorant na vysoké úrovni, takže letos nás to už nepřekvapí a budeme na ně připraveni,“ slibovali po vyhraném národním finále.

