Po úspěšném loňském tažení, kdy v brazilském Rio de Janeiru skončili na prahu semifinále, se letos znovu dokázali probojovat českou kvalifikací a na konci listopadu se podívají do Istanbulu. „Do Turecka se hrozně moc těšíme. Slyšeli jsme, že tam mají skvělý kebab,” vtipkovali po vítězném finále. Pak dodali: „Před pár lety se tam hrál šampionát ve Valorantu, takže se těšíme, až to tam vyhrajeme."

Do letošní kvalifikace se přihlásili s takřka totožnou sestavou. „Čtyři z nás jsme spolu hráli už v minulém roce, letos jsme jednoho hráče vyměnili. Už na to bohužel neměl čas. A nestuduje,“ prozradili. Řeč byla o Riasovi.

Nakonec vyhráli 13:10 a postoupili do finále. „Hasovi zaplatíme mentálního kouče, aby nechytal za stavu 10:10 nervy a nenervoval zbytek týmu. Jinak si myslím, že akorát potřebujeme trošičku víc tréninku, připravit pár strategií, a budeme stoprocentně ready,“ smáli se nakonec. „Byli jsme hodně nervózní, ale myslím si, že jsme to s naším týmem hravě zvládli a opět si odnášíme vítězství . Tak to mělo být,“ dodali.

