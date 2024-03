Soutěž Red Bull Can You Make It? 2024 se pomalu blíží, a tak jsme požádali tři týmy z roku 2018:

The Fearless z Rumunska 🇷🇴,

Toon Army z Velké Británie 🇬🇧

a vítěze soutěže Team GIT ze Švédska 🇸🇪,

aby se s námi podělily o své tipy a triky. V následujících řádcích se dozvíš, jak přejet Evropu za pouhých sedm dní bez hotovosti, kreditních karet a osobních telefonů.

01 Procvičujte své sdělení 🗣️

Během týdne pravděpodobně s týmem přestanete počítat, kolikrát budete muset vysvětlovat, co děláte a co potřebujete. Morgan Savill z týmu Toon Army 🇬🇧 říká, že to je jedna z věcí, kterou si můžete naplánovat a ulehčí vám to v terénu spoustu času.

„Přemýšlejte o svém sdělení, protože ho nakonec budete opakovat znovu a znovu,“ říká. „V průběhu cesty pak zjistíte, co funguje a co ne — a přizpůsobíte se.“

02 Šaty dělaj... úspěšný tým 👘

Na cesty to samozřejmě bude chtít pohodlné oblečení do každého počasí, ale nezapomeňte, že to, jak se oblíkáte, dělá dojem na ostatní.

Savill 🇬🇧 doporučuje kostýmy! Vtipné věci, které si jeho tým oblékl, byly skvělým prolomením ledů a také pomohly zamaskovat následky dlouhých dnů na cestách.

Tým GIT 🇸🇪 často nosil trička a vikingské klobouky, ale aby si zajistil pobyty ve čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelech, převlékl se do košil s knoflíky. „Používali jsme je, abychom vypadali sofistikovaněji, než jsme ve skutečnosti byli!“ říká člen týmu Gustav Seidel.

Mara Buntariu z The Fearless 🇷🇴 zdůrazňuje, že je důležité vzít si s sebou pohodlné boty a - možná - náhradní kalhoty. „Se svým týmem jsem se dvakrát tak nasmála, že jsem si cvrnkla,“ říká s úsměvem. 😁

Vikingské helmy týmu GIT byly skvělým začátkem konverzace © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

03 Podělte se o celý svůj příběh 🗯️

Jedním ze způsobů, jak ukázat světu svá dobrodružství, je během akce sdílet svou cestu na sociálních sítích. Za nahrání obsahu na oficiální webové stránky získáváte navíc body. Takže se nedržte zpátky. (Přestože týmy nebudou mít k dispozici své osobní telefony, budou používat chytré telefony Xiaomi řady Redmi Note 13, aby zachytily všechny své zážitky po celé Evropě, které budou zveřejněny na webu.)

„Natočili jsme toho hodně a zdokumentovali jsme veškeré kladné momenty naší cesty,“ říká Savill. 🇬🇧 „Ale když jsme se vrátili domů, uvědomili jsme si, že všichni měli pocit, že přišli o polovinu příběhu, protože jsme nikdy nenatáčeli naše horší chvilky. Přátelé říkali, že to vypadá jako super zážitek, ale chtěli jsme vidět mnohem víc.“

04 Spřátelte se s ostatními týmy 🤝

Isac Ottosson z týmu GIT 🇸🇪 říká, že poznávání ostatních týmů je sranda a navíc se vám kontakty můžou hodit: „Ukázalo se, že když jsme jednu noc nemohli najít místo na spaní, byl tu jiný tým, který jsme znali a který dostal velký hotelový pokoj. Tak se s náma podělili.“

Podobně když zase tým GIT 🇸🇪 jednoho rána získal bohatou snídani, podělil se o ni s několika týmy.

Dva extra tipy od týmu The Fearless 1. „Jděte k nejbližší čerpací stanici na straně ulice vedoucí směrem, kterým máte namířeno, a sledujte auta s poznávacími značkami z místa, kam chcete jet. Například my, když jsme se chtěli dostat z Německa do Nizozemska, hledali jsme holandské značky aut. Bylo to mnohem rychlejší a osobnější než běžné stopování.“ 2. „Vezměte si batoh se spoustou kapes na plechovky Red Bullu, se kterými budete obchodovat jako s měnou - je to jednodušší než je nosit v ruce.“

Tým The Fearless na cestách © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

Batoh s více kapsami je základ! 🎒 © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

05 Výzvy jako vzpruha 📈

Aby týmy získaly body, plní úkoly. Některé jsou těžší než jiné, ale všechny mohou být mentální vzpruhou.

„Snažte se každý den naplánovat co nejvíce výzev, protože budou dny, kdy budete pravděpodobně na dně,“ říká Savill. 🇬🇧 „Splnění některých snadných výzev je vzpruhou a motivací, kterou potřebujete, abyste se posunuli dál.“

Tým GIT se baví při výzvě na checkpointu v Mnichově © Kevin Koch/Red Bull Content Pool

06 Buďte sdílní 👨‍👩‍👧‍👦

Bez vlastních telefonů je přímý kontakt s lidmi jedinou možností, jak získat jídlo, dopravu a ubytování.

„Nebojte se oslovit místní obyvatele,“ říká Paula Mazilu z týmu The Fearless. 🇷🇴 „Nejhorší, co mohou udělat, je říct ne.“

Tobias Andersson z týmu GIT 🇸🇪 upřesňuje: „Překonejte své pohodlí a mluvte s každým, všude a pořád - i když možná v tu chvíli ještě nebudete vědět proč. My jsme ve vlaku mluvili s každým, kdo tam byl, abychom zjistili, jestli se nám nepodaří objevit něco, co by nám mohlo pomoci.“

07 V neposlední řadě: nezapomeňte použít výše zmíněné rady ☝️

„Navštívil jsem více než 50 zemí a Red Bull Can You Make It? je stále jedním z vrcholů mých cestovatelských zážitků,“ říká Savill 🇬🇧, jehož dobrodružství ho inspirovalo k tomu, aby o cestování začal psát na internetu. „Je to něco, o čem budu celý život vyprávět svým přátelům a rodině. Dokonce to mám i v životopise!“

„Upřímně mohu říct, že Red Bull Can You Make It? mi změnil život,“ říká členka týmu The Fearless 🇷🇴 Iris Gamulescu. „Soutěž mě naučila vážit si skutečně důležitých věcí, jako je život v přítomném okamžiku, krása světa, ve kterém žijeme, a samozřejmě lidé kolem mě. Poznali jsme úžasné lidi, ale také jsme upevnili naše vlastní přátelství a vím, že budeme kamarádi na celý život.“

„Bylo to neuvěřitelné,“ říká Mazilu. 🇸🇪 „Tolik jsme se toho o sobě dozvěděli a všichni tři jsme se ještě více sblížili. Tento zážitek byl pro nás stěžejní vzpomínkou, kterou si budeme pamatovat i za padesát let.“

Tak co? Jdeš do toho? 🗺️🌏

Uzávěrka přihlášek do soutěže Red Bull Can You Make It? 2024 se blíží. Více informací a přihlášky najdete zde .