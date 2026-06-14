Aidan Heslop a Jonathan Paredes během Světové série Red Bull Cliff Diving 2026 skáčou ze stromu u vodopádu Kroya na Bali a předvádějí neohrožený sportovní výkon uprostřed nádherné tropické scenérie.
© Ray Demski/Red Bull Content Pool
Cliff Diving

Pár vteřin ticha před dopadem: co se honí hlavou cliff divera?

Skok z útesu je z velké části hra s vlastní hlavou. Co se skokanům Red Bull Cliff Diving World Series honí myslí ve vteřinách před dopadem a proč byla letošní zastávka na Bali jiná než zbytek sezóny?
Autor: Patrik Pham
4 min čteníVydáno:

Součástí tohoto článku je

ABC of...

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2 série · 17 epizod
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Přehled

  1. 1
    Co je vlastně cliff diving
  2. 2
    Hlavní souboj se odehrává v hlavě
  3. 3
    Report z Bali: když se z vodopádu Kroya stalo hřiště
  4. 4
    Kalendář: kde a kdy sledovat zbytek sezóny
Stojí na hraně plošiny ve výšce 27 metrů. To je zhruba deváté patro paneláku. Pod ním hladina, kam dopadne rychlostí přes 85 km/h. Má necelé tři vteřiny na pár salt a vrutů, než vstoupí do vody nohama napřed.
A pak to udělá...
Andrea Barnaba při potápění na útesu na ostrově Lagen.

Každý skok chce naprosté mentální soustředění a bezchybné provedení

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

01

Co je vlastně cliff diving

Skoky z útesů jsou starý lidský rituál, od tradičních skokanů na Havaji až po „la quebrada“ v mexickém Acapulku. Jako vrcholový sport ho ale zformovala až Red Bull Cliff Diving World Series, která od roku 2009 sváží nejlepší skokany světa na ta nejfotogeničtější místa planety.
Pravidla jsou v jádru jednoduchá. Muži skáčou z výšky kolem 27 metrů, ženy z 21 metrů. Po odrazu mají jen okamžik na sérii akrobatických prvků a porota hodnotí provedení, obtížnost a čistotu dopadu.

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Žádná záchranná síť, žádná teplá voda, často ani klidná hladina. Jen příroda a vlastní hlava. A právě ta hlava je na tomhle sportu to nejzajímavější.

26 min

ABC of… Cliff diving

There's an art to falling – learn all about it as top divers give an inside look at cliff diving.

angličtina +11

02

Hlavní souboj se odehrává v hlavě

Skokani sami říkají, že cliff diving je z menší části fyzická záležitost a z té větší hra s vlastní myslí. Tělo zvládne nacvičené prvky téměř automaticky. Potíž je přesvědčit mozek, aby se vůbec dovolil odrazit z hrany můstku.
Strach z výšky je evolučně zabudovaný a nikdy úplně nezmizí. Přiznávají to i ti úplně nejlepší.
Quotation
Lhala bych, kdybych řekla, že se nebojím pokaždé, když stojím na plošině. Nevím, jestli vůbec existují skokani, kteří ten strach necítí.
Rhiannan Iffland
Že strach nezmizí ani po letech, ukazuje i česká stopa série. Michal Navrátil patří k pouhým dvěma skokanům, kteří jsou u World Series od úplně prvního ročníku 2009. I přes své bohaté zkušenosti dlouhodobě nezakrývá, že nahoře na plošině mu nebývá úplně nejlépe. Pokaždé. Přesto se vždy zvládne odrazit.
Cílem proto není strach porazit, ale naučit se s ním fungovat. Některým dokonce pomáhá nervozitu obrátit ve svůj prospěch.
Quotation
Snažím se nechat adrenalin a strach, aby mi pomáhaly. Měním je v pozitivní energii ve chvíli, kdy jdu na konec plošiny.
Rhiannan Iffland
Těch pár vteřin před skokem je malá bitva. Srdce bije rychleji, hlavou se prožene záplava myšlenek, občas se rozklepou nohy, i když je rozhodnutí dávno učiněné. Vítězí ten, kdo udrží klid přesně v momentě největšího tlaku.
Rumun Constantin Popovici se krčí na 27,5metrové plošině v italském Polignano a Mare během tréninku světové série Red Bull Cliff Diving, která v roce 2023 předvede elitní sportovní zaměření.

Rozvaha, sebedůvěra a kontrola - do závodu jsou pozváni jen ti nejlepší

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Jak se to dá natrénovat? Skokani spoléhají na pár osvědčených nástrojů. Vizualizace: skok si do detailu přehrají v hlavě dřív, než ho provedou. Řízené dýchání, které zklidní tep. A postupné zvyšování výšky v tréninku, které mozek učí, že skok není smrtelné nebezpečí, ale zvládnutelná situace.
Že nejde o frázi, ukazuje legendární desetinásobný šampion Gary Hunt:
Gary Hunt slaví vítězství v Red Bull Cliff Diving

Gary Hunt

© Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Quotation
Snažím se na skok před nástupem na plošinu moc nemyslet, jinak začnu být moc nervózní. Jakmile jsem nahoře, naskočí adrenalin, soustředím se na perfektní skok a snažím se vypnout všechny negativní myšlenky.
Gary Hunt
Právě tahle mentální výbava odlišuje špičku od zbytku startovního pole. Salta a vruty umí na jedničku víceméně každý finalista. Rozhoduje schopnost ustát strach a v rozhodující chvíli neztratit hlavu.
03

Report z Bali: když se z vodopádu Kroya stalo hřiště

Sedmnáctá sezóna World Series odstartovala v květnu 2026 vůbec poprvé v Indonésii. A měla to být premiéra dvojnásobná: u vodopádu Kroya v regionu Buleleng chtěli organizátoři postavit odrazovou plošinu přímo do koruny stromu. Něco, co se v historii série ještě nikdy neodehrálo.
Příroda měla ale jiný plán. Vydatné deště vodopád rozvodnily natolik, že hladina pod ním nezaručovala bezpečnou hloubku. Organizátoři proto všechna čtyři soutěžní kola přesunuli na útesy ostrova Nusa Penida.
Aidan Heslop a Jonathan Paredes během Světové série Red Bull Cliff Diving 2026 skáčou ze stromu u vodopádu Kroya na Bali a předvádějí neohrožený sportovní výkon uprostřed nádherné tropické scenérie.

Světová série Red Bull Cliff Diving u vodopádu Kroya na Bali

© Ray Demski/Red Bull Content Pool

Kroya tím ale o svůj moment nepřišla. Jen získal trochu jiný nádech.
Místo závodu si z ní skokani udělali vlastní hřiště. Pár hodin volných skoků, freestylových kreací a spontánních „sendů" přímo z džungle do tůně pod vodopádem. Vznikla série záběrů, jakou diváci z World Series běžně nevidí: žádné bodování, žádný tlak, jen radost ze skákání.
Nechyběly ani legendy. Byl u toho Gary Hunt i Constantin Popovici, držitel nejvyššího bodového hodnocení v historii soutěže.
Catalin Preda z Rumunska se potápí ze stromu u vodopádu Kroya před první zastávkou světové série Red Bull Cliff Diving na Bali v Indonésii 19. května 2026.

Catalin Preda vstřebává všechny vibrace z tohoto epického místa

© Ray Demski/Red Bull Content Pool

Maria Paula Quintero a Miguel Garcia z Kolumbie skáčou ze stromu u vodopádu Kroya na první zastávce světové série Red Bull Cliff Diving na Bali v Indonésii 19. května 2026.

Maria Paula Quintero a Miguel Garcia v synchronizaci

© Ray Demski/Red Bull Content Pool

Francouz Gary Hunt skáče ze stromu u vodopádu Kroya před první zastávkou světové série Red Bull Cliff Diving na Bali v Indonésii 19. května 2026.

Adrenalinový král Gary Hunt se vrhá do sladkovodního bazénu

© Ray Demski/Red Bull Content Pool

Morgane Herculano, Molly Carlsonová a Gary Hunt přijíždějí k vodopádu Kroya před první zastávkou světové série Red Bull Cliff Diving na Bali v Indonésii 19. května 2026.

Morgane Herculano, Molly Carlson, Gary Hunt přijíždějí do společnosti Kroya

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Na tomto hřišti není žádný tlak, ale adrenalin stále proudí.

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Líbí se mi to! Molly Carlsonová říká, že tohle je "šílený den v práci".

© Ray Demski Red Bull Content Pool

Aidan Heslop a jeho cesta do práce

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Rozjímání před velkým závazkem: Catalin Preda se připravuje na start

© Ray Demski/Red Bull Content Pool

Dokonce i Rhiannan Iffland byla ohromena příležitostmi

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

... a nic nebránilo tomu, aby Iffland využila den naplno.

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Fotky z Kroyi se staly jedním z vizuálních vrcholů sezóny. A hezky ukazují druhou tvář cliff divingu. Tu, ve které nejde o body, ale o čistou radost z výšky a vody.
04

Kalendář: kde a kdy sledovat zbytek sezóny

Po Bali a americkém St. Petersburgu má sezóna 2026 před sebou ještě čtyři zastávky. Tady je přehled, kdy si sednout k obrazovce:

Datum

Místo

Co dělá zastávku výjimečnou

27. června

Kodaň, Dánsko

Návrat do dánské metropole, naposledy závod hostila v roce 2022

31. července

Mostar, Bosna a Hercegovina

Skoky z proslulého mostu Stari Most ze 16. století nad řekou Neretvou

25. září

Polignano a Mare, Itálie

Už 13. rok v řadě, skoky nad mořskou zátokou přímo v centru městečka

12.–14. listopadu

Maskat, Omán

Premiérové finále sezóny; termín je zatím předběžný

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Součástí tohoto článku je

ABC of...

Get the lowdown on some of the toughest sports and competitions in the world.

2 série · 17 epizod
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Cliff Diving
Skoky do vody