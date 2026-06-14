Pár vteřin ticha před dopadem: co se honí hlavou cliff divera?

Stojí na hraně plošiny ve výšce 27 metrů. To je zhruba deváté patro paneláku. Pod ním hladina, kam dopadne rychlostí přes 85 km/h. Má necelé tři vteřiny na pár salt a vrutů, než vstoupí do vody nohama napřed.
A pak to udělá...
01
Co je vlastně cliff diving
Skoky z útesů jsou starý lidský rituál, od tradičních skokanů na Havaji až po „la quebrada“ v mexickém Acapulku. Jako vrcholový sport ho ale zformovala až Red Bull Cliff Diving World Series, která od roku 2009 sváží nejlepší skokany světa na ta nejfotogeničtější místa planety.
Pravidla jsou v jádru jednoduchá. Muži skáčou z výšky kolem 27 metrů, ženy z 21 metrů. Po odrazu mají jen okamžik na sérii akrobatických prvků a porota hodnotí provedení, obtížnost a čistotu dopadu.
Žádná záchranná síť, žádná teplá voda, často ani klidná hladina. Jen příroda a vlastní hlava. A právě ta hlava je na tomhle sportu to nejzajímavější.
26 min
ABC of… Cliff diving
There's an art to falling – learn all about it as top divers give an inside look at cliff diving.
02
Hlavní souboj se odehrává v hlavě
Skokani sami říkají, že cliff diving je z menší části fyzická záležitost a z té větší hra s vlastní myslí. Tělo zvládne nacvičené prvky téměř automaticky. Potíž je přesvědčit mozek, aby se vůbec dovolil odrazit z hrany můstku.
Strach z výšky je evolučně zabudovaný a nikdy úplně nezmizí. Přiznávají to i ti úplně nejlepší.
Lhala bych, kdybych řekla, že se nebojím pokaždé, když stojím na plošině. Nevím, jestli vůbec existují skokani, kteří ten strach necítí.
Že strach nezmizí ani po letech, ukazuje i česká stopa série. Michal Navrátil patří k pouhým dvěma skokanům, kteří jsou u World Series od úplně prvního ročníku 2009. I přes své bohaté zkušenosti dlouhodobě nezakrývá, že nahoře na plošině mu nebývá úplně nejlépe. Pokaždé. Přesto se vždy zvládne odrazit.
Cílem proto není strach porazit, ale naučit se s ním fungovat. Některým dokonce pomáhá nervozitu obrátit ve svůj prospěch.
Snažím se nechat adrenalin a strach, aby mi pomáhaly. Měním je v pozitivní energii ve chvíli, kdy jdu na konec plošiny.
Těch pár vteřin před skokem je malá bitva. Srdce bije rychleji, hlavou se prožene záplava myšlenek, občas se rozklepou nohy, i když je rozhodnutí dávno učiněné. Vítězí ten, kdo udrží klid přesně v momentě největšího tlaku.
Jak se to dá natrénovat? Skokani spoléhají na pár osvědčených nástrojů. Vizualizace: skok si do detailu přehrají v hlavě dřív, než ho provedou. Řízené dýchání, které zklidní tep. A postupné zvyšování výšky v tréninku, které mozek učí, že skok není smrtelné nebezpečí, ale zvládnutelná situace.
Že nejde o frázi, ukazuje legendární desetinásobný šampion Gary Hunt:
Snažím se na skok před nástupem na plošinu moc nemyslet, jinak začnu být moc nervózní. Jakmile jsem nahoře, naskočí adrenalin, soustředím se na perfektní skok a snažím se vypnout všechny negativní myšlenky.
Právě tahle mentální výbava odlišuje špičku od zbytku startovního pole. Salta a vruty umí na jedničku víceméně každý finalista. Rozhoduje schopnost ustát strach a v rozhodující chvíli neztratit hlavu.
03
Report z Bali: když se z vodopádu Kroya stalo hřiště
Sedmnáctá sezóna World Series odstartovala v květnu 2026 vůbec poprvé v Indonésii. A měla to být premiéra dvojnásobná: u vodopádu Kroya v regionu Buleleng chtěli organizátoři postavit odrazovou plošinu přímo do koruny stromu. Něco, co se v historii série ještě nikdy neodehrálo.
Příroda měla ale jiný plán. Vydatné deště vodopád rozvodnily natolik, že hladina pod ním nezaručovala bezpečnou hloubku. Organizátoři proto všechna čtyři soutěžní kola přesunuli na útesy ostrova Nusa Penida.
Kroya tím ale o svůj moment nepřišla. Jen získal trochu jiný nádech.
Místo závodu si z ní skokani udělali vlastní hřiště. Pár hodin volných skoků, freestylových kreací a spontánních „sendů" přímo z džungle do tůně pod vodopádem. Vznikla série záběrů, jakou diváci z World Series běžně nevidí: žádné bodování, žádný tlak, jen radost ze skákání.
Nechyběly ani legendy. Byl u toho Gary Hunt i Constantin Popovici, držitel nejvyššího bodového hodnocení v historii soutěže.
Fotky z Kroyi se staly jedním z vizuálních vrcholů sezóny. A hezky ukazují druhou tvář cliff divingu. Tu, ve které nejde o body, ale o čistou radost z výšky a vody.
04
Kalendář: kde a kdy sledovat zbytek sezóny
Po Bali a americkém St. Petersburgu má sezóna 2026 před sebou ještě čtyři zastávky. Tady je přehled, kdy si sednout k obrazovce:
Datum
Místo
Co dělá zastávku výjimečnou
27. června
Kodaň, Dánsko
Návrat do dánské metropole, naposledy závod hostila v roce 2022
31. července
Mostar, Bosna a Hercegovina
Skoky z proslulého mostu Stari Most ze 16. století nad řekou Neretvou
25. září
Polignano a Mare, Itálie
Už 13. rok v řadě, skoky nad mořskou zátokou přímo v centru městečka
12.–14. listopadu
Maskat, Omán
Premiérové finále sezóny; termín je zatím předběžný
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