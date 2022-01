Seznam se s dechberoucími příběhy členů týmu Red Bull Desert Wings

Red Bull Desert Wings tým každý rok patří mezi nejsilnější sestavy na dakarském písku. V roce 2022 jestě posiluje o vítěze poslední edice: Kevina Benavidesa . Dali jsme pro tebe dohromady čtyři neuvěřitelné příběhy , které provázejí tyto jezdce. Jejich společným výsledkem je maximální odhodlání a jezdci, kteří si plní svůj sen. Dakar je vášeň a na jeho dokončení je potřeba vynaložit neskutečné množství sil. Tak se ponoř do příběhu o tom, že sebezapření a tvrdá práce se vyplácí.

01 Toby Price

Toby Price je pokaždé adept na vítězství © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Dvojnásobný vítěz Dakaru Toby Price rozhodně neplánuje dát ruce z řídítek. Tedy alespoň ne následující dva roky, na které prodloužil smlouvu s KTM. Takže se máš na co těšit. Toby si chvíli pohrával s myšlenkou, že přesedne za volant závodního auta, dokonce několik závodů na čtyřech kolech vyhrál. Naštěstí ale zůstává věrný své největší lásce, motorkám. Poslední Dakar nebyl pro Tobyho úplně šťastný . Musel ho ukončit předčasně kvůli pádu, při kterém si zlomil klíční kost a se závoděním byl amen.

Tento pád představuje bolestivý historický moment v jeho kariéře – jeho 30. zlomeninu . Na zlomeninovém seznamu najdeš třeba frakturu stehenní kosti nebo krčních obratlů. Ale pokud už si někdy o Tobym slyšel, tak víš, že bere všechno nebo nic. Ze sedmi účastí na Dakaru dojel do cíle pětkrát, a to vždy v první trojce. Je to úplně první Australan, který vyhrál Dakar. V roce 2019 to zvládl dokonce se zlomeným zápěstím.

Měl jsem pocit, jakoby mi někdo vrážel nůž do zápěstí. Toby Price

Bir nömrə! Toby Price-ın ilk Dakar qələbəsi © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Ještě jeden povedený kousek by neměl rozhodně být zapomenut. Australský „bush mechanic” si totiž v maratónské etapě roztrhal pneumatiku , kterou si do další etapy opravil lepící páskou a stahovacími páskami . S tímhle upgradem završil den na druhém místě.

Při loňském Dakaru měl Toby pád a v deváté etapě musel odstoupit. Zocelený třemi operacemi má jediný cíl: „Úloha na následující dva roky je přidat další titul. Jestli se mi podaří přidat dva, bude to ještě lepší.” Jak sám říká: „je to těžké vysvětlit, ale jen co nasadím přilbu a sednu na motorku, tak něco cvakne. Jako kdybych v sobě měl vypínač. Zapne se a já jedu na plný plyn.” Toby má v nádrži ještě náplň pro pořádnou porci závodních roků, a proto je potřeba s ním počítat při každém závodu, ve kterém se postaví na start.

02 Matthias Walkner

Matthias Walkner tento rok vyhrává jednu soutěž za druhou © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Rakouský jezdec na motorce z rakouské továrny. Matthias Walkner začínal s motorkami jako 16letý , když měl brigádu v prodejně. Zlepšoval tu svoji mechanickou zručnost a rozšiřoval svoje vědomosti o motorkách. O dva roky později sa stal členem rodiny KTM a vyhrál titul v MX3 .

Bez progresu je velmi těžké zůstat psychicky silný. Matthias Walkner

Dakar 2015 byl jeho první, kde působil jako „nosič vody” pro legendu – Marca Comu . O rok později se na start postavil znovu. V sedmé etapě ale Walkner utrpěl těžký pád, který ho málem stál závodní kariéru. Po děsivém úraze, při kterém si, mimo jiné, zlomil stehenní kost, byl Matthias odvezený do nemocnice , kde před operací doktorovi narovinu řekl, že v jeho rukou leží celá jeho kariéra.

Matthias Walkner v Abu Zabí © DPPI / Red Bull Content Pool

Po operaci nastalo zotavování a rekonvalescence, které trvaly 30 hodin týdně po dobu 24 týdnů. „První týdny mi šly velmi dobře, ale od osmého do patrnáctého týdnu jsem v podstatě necítil žádné změny. Bez progresu bylo strašně těžké to zvládat psychicky.” Matthias trénoval hlavně proto, aby mohl začít vůbec normálně fungovat ve svém běžném životě.

Matthias Walkner poprvé v životě vyhrál Dakar © Maragni/Red Bull Content Pool

O rok později se mu podařilo na Dakar vrátit. A to ve velkém stylu, protože obsadil rovnou druhé místo za svým týmovým kolegou Samem Sunderlandem . V zlepšovaní pokračoval i v roce 2018, kdy se mu splnil sen a Dakar vyhrál. Dobře našlápnuto má i teď, v roce 2021 se mu podařilo vyhrát FIM Cross-Country Rallies World Championship. Na Dakaru 2022 tak bude silným želízkem v ohni.

03 Sam Sunderland

Sam Sunderland na svém Gase drtí písek v Abu Dabí © Kim Marcin / Red Bull Contentpool

Sunder Sam začal ničit svoje soupeře už když mu bylo sedm let . Na svůj první Dakar se postavil, když mu bylo 22 let. Cesta za úspěchem ale nebyla pro tohoto Brita vůbec lehká. Svoje první tři účasti na Dakaru ani nedokončil . Ale jestli by někdo měl být odrazem toho, že tvrdá práce se vyplatí, je to právě Sam. Na svůj si musel počkat. Rally Merzouga jeho kariéře zasadilo tvrdou ránu. Pád a zlomenina stehenní kosti byly jen začátkem hororu , který na Sunderlanda čekal.

Uvědomil jsem si, že mě chtějí operovat při plném vědomí, a to při operaci, která zahrnuje provrtání středu celé kosti a následné zatlačení a přišroubování výstuže. Sam Sunderland

Sam najednou ležel v nemocnici, ve které by sis asi nenechal operovat ani malíček na noze, natož nohu celou. Po dvanácti hodinách od pádu se začaly dít věci, které jsou jak ze scény akčního filmu. „Nebyli jsme vůbec schopni se v nemocnici mezi sebou dorozumět. Uvědomil jsem si, že mě chtějí operovat při plném vědomí , a to při operaci, která zahrnuje provrtání středu celé kosti a následné zatlačení a přišroubování výstuže.” Sam musel dát velmi výrazně najevo, že takový typ operace prostě při plném vědomí nepodstoupí. To vedlo k tomu, že musel v bolestech další hodinu čekat na anesteziologa. Ten mu netrefil žílu a tak Samovi opuchla ruka, což mu způsobilo další bolesti.

Sam Sunderland v akci © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

„Nevěděl jsem, co všechno se ještě může pokazit”. Jenže hrůza se ještě stupňovala . Když se probral a uviděl rentegenové snímky, zachvátila ho panika. Jeho noha měla o 15% jiný úhel než je běžné. „Dnes mám jednu nohu kratší o dva centimetry a musím nosit v botě speciální vložku. Byl jsem mimořádně odhodlaný se uzdravit, protože jsem měl pocit, že mi něco vzali. Byl jsem připravený na útok na dakarský titul a tahle možnost mi byla vytržena z rukou. Chtěl jsem ji získat zpátky. Chtěl jsem zpátky na Dakar. To byl můj hnací motor.”

Sam Sunderland vyhrál Dakar Rally © Marcelo Maragni

Bohužel i navzdory tvrdému tréninku nejdou vždycky věci tak, jak by sis přál. A když týmový lékař prošel snímky z rentgenu, rozhodl se, že Sama na Dakar 2016 prostě nepustí . Rok vynucené přestávky Sam využil nejlíp, jak uměl. Další ročník půlku závodu jel v čele. „ Cítil jsem na svých ramenou váhu celého světa. Být při jízdě soustředěný bylo těžké. V momentě, kdy jsem projel cílem, jsem se rozplakal. Ten pocit byl nepopsatelný. Když něco takového zažiješ, dá ti to pocit, že dokážeš cokoliv, když budeš tvrdě makat. Nic nedostaneš jen tak, musíš si to zasloužit. Mně se to podařilo!”

04 Kevin Benavides

Kevin Benavides přesedlal na KTM © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Vítěz Dakaru z minulého roku, Kevin Benavides , přešel do týmu značky KTM. Sen, který odstartoval debutem na Dakaru 2016, se stal skutečností. Přesně 14 dní před ročníkem 2017 si zlomil ruku a na start tak mohl zapomenout. O rok později se vrátil do sedla a ukázal, že za řídítka dakarského speciálu rozhodně patří. Vyjezdil si druhé místo . Ale tak, jak to na Dakaru chodí i Kevin si vyzkoušel jaké to je být jednou nahoře a jednou dole. Dakar ho o své tvrdosti přesvědčil v sezóně 2020, když mu 44 km před cílem vypověděl službu motor , v té době ještě na Hondě.

Kevin Benavides získvává zkušenosti se svojí KTM na Rally Maroko © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

To znamenalo čtvrthodinovou ztrátu, penalizaci za výměnu motoru a konečné 19. místo. Po výhře na Dakaru 2021, o kterou usiloval dlouhé roky, přišel čas se přidat do týmu Red Bull KTM Factory Racing . Kevin Benavides má za sebou víc jak 4 000 kilometrů testování svojí nové lásky se dvěma koly. „ Přestup ke KTM byl velmi důležitý . Stanovil jsem si cíl vyhrát další Dakar, ale tentokrát s odlišným týmem. Je to něco, co se zatím nikomu nepodařilo.”

