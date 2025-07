Viktor Bukový jako Divoká karta v LA! Praha zažije historické finále

Viktor: Moje účast na Red Bull Dance Your Style je hrozně příjemná. Hraje se tam populární hudba, která mi sedí, a často se v těchto battlech pouští mé guilty pleasures, takže si to vždycky užiju. Tento formát je navíc hlavně o propojení s publikem, a to mě fakt baví, takže je to vždy super zážitek. Akorát mám panický strach z bouřek a na mém posledním Red Bull Dance Your Style na pražské Štvanici nás chytla zrovna pořádná, takže jsem se nemohl tanci oddat naplno. Doufám, že to letos v LA vyjde bez podobných překážek.