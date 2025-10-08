Lil H: Tancuju každej den už deset let. Teď jedu ukázat, jak moc to miluju

1 min
Red Bull Dance Your Style 2025 aftermovie
Zopakuj si atmosféru Red Bull Dance Your Style 2025, jaká nemá obdoby.
Lil H: Rozhovor 🗣️
Nechtěl jsem nic zaspat, takže jsem hned od prvního dne po soutěži zase začal trénovat. Bude to totální jízda!
Jakých bylo tvých posledních 14 dnů?
Posledních čtrnáct dní bylo super. Užívám si vše, co se kolem mě děje, a snažím se z toho vytěžit maximum. Nechtěl jsem nic zaspat, takže jsem hned od prvního dne po soutěži zase začal trénovat a soustředím se hlavně na to, co mě čeká v LA. Bude to totální jízda!
Můžeš se možná představit pro lidi mimo taneční komunitu, co tě až tak neznají? Odkud pocházíš, kde studuješ, jaká byla tvoje cesta k tanci?
Jmenuji se Honza, ale říkají mi Lil H. Jsem obyčejný kluk ze Šlapanic u Brna, který chodí na střední průmyslovku a vedle školy dělá to, co ho nejvíc baví: tanec. Začal jsem s tím už jako šestiletý, v roce 2013. Tehdy jsem doma často napodoboval Michaela Jacksona před televizí... Rodičům se to líbilo, protože jeho hudbu měli taky rádi. Nakonec mě přihlásili do tanečního studia Fénix – a tam to celé začalo. Od té doby jsem se do tance úplně zamiloval a začal na sobě makat.
Jak zpětně hodnotíš Red Bull Dance Your Style v Praze?
Pražský Red Bull Dance Your Style hodnotím skvěle. Výběr tanečníků, organizace, atmosféra i místo... Vše bylo na vysoké úrovni, fakt tomu není co vytknout. Celá akce vypadala neskutečně, bylo to prostě top.
Letošní světové finále je dost brzo po našem národním kole, což dává kratší prostor na přípravu. Ocenil bys více času, nebo jsi ready i tak?
Už před národním finále jsem měl svůj režim. Každý den trénink, tanec, prostě rutina. A hned po soutěži jsem do toho zase naskočil. Můj trénink se nijak zásadně nemění, protože vím, co mi funguje, a cítím, že se posouvám dál. Opravdu na sobě vnímám posun. Takže nic neměním, jsem ready.
Mluvíš o rutině. V čem spočívá? Můžeš ji popsat? Kdo ti s jejím nastavením pomáhal?
Nikdo mi ji nenastavoval, vytvořil jsem si ji sám. Už odmala jsem cvičil, táta taky hodně cvičil, doma máme i vlastní posilovnu, takže mě k tomu vedl od dětství. Díky tomu jsem si časem našel systém, který mi vyhovuje. Každý den buď cvičím, trénuju, potažmo oboje. Záleží, kolik mám volného času a jak se zrovna cítím. Většinou škola a pak tréninky. Třeba v pondělí učím od tří do sedmi večer a pak si ještě doma zacvičím. Je to často dost náročné, ale baví mě to. Co se týče stravy, řídím se spíš zdravým rozumem, nejím blbosti a snažím se jíst vyváženě.
Jak probíhají přípravy na LA? Liší se nějak od těch na národní kolo?
Příprava zůstává stejná. Jak už jsem říkal, mám systém, který mi vyhovuje: tréninky, tanec, cvičení, i nějaká ta dieta. Cítím se v tom dobře, takže u toho zůstávám.
Slyšeli jsme, že s tebou jedou i kluci z crew.
Yes, MoGG v LA, tak to bude! Jedou tam jako podpora a zůstáváme tam i déle, abychom se mohli učit od OGs, navštívit pár míst a pořádně si to spolu užít. Vždycky, když mám kluky za zády, cítím se na stagi mnohem líp.
Jaké konkrétní taneční plány v LA máte?
V průběhu eventu tady chceme využít nejvíc toho, že jsme všichni tanečníci na jednom hotelu a máme prostor jamovat a sharovat. A s klukama tady určitě chceme chodit na sessions. Chceme se potkat s tanečníky jako Slim Boogie, Boogie Frantick a Jay Smooth. Rádi bychom co nejvíc jamovali, pak dáme určitě i nějaké lekce.
Studoval jsi národní vítěze ostatních zemí? Máš nějakého favorita nebo někoho, s kým by ses chtěl v battlu utkat?
Tanečníky vůbec zkouknuté nemám. Ani jsem na to neměl chuť. Nevím proč... Ale jdeme na to!
1 min
Red Bull Dance Your Style World Final 2025
Překvapilo tě něco na stagi národního finále v Praze, s čím třeba teď budeš pracovat v LA?
V Praze mě asi nejvíc překvapilo to, že se dokážu urvat i na funk. Že tu hudbu cítím, když mi pustí funkovou věc. Hlavně mě to utvrdilo v tom, že se mám prostě nechat unášet hudbou, pustit všechno v ten moment ven a ukázat svůj foundation i to, jak moc ten tanec miluju.
To chce dobré mentální nastavení. Myslíš, že se to dá natrénovat? Nebo cítíš, že to máš v sobě přirozeně?
Řekl bych, že je to hlavně o uvědomění. Uvědomil jsem si, že tanec je něco, co miluju a co dělám skoro denně už deset let. Díky tomu se dokážu před battlem nastavit tak, že stres na mě tolik nejde. Vím, že tam nejdu nic dokazovat. Jasně, někdy stres cítím, ale jakmile vejdu na stage, tak je to prostě „let’s do it“. Nenechám se tím sežrat. Snažím se zůstat v klidu, být takříkajíc in the zone a ten stres spíš využít ve svůj prospěch.
Už jsi někdy v LA, potažmo v USA byl? Na co se těšíš nejvíc?
Ještě nikdy jsem ve státech nebyl – a vůbec jsem nečekal, že se tam tak brzo podívám. Nejvíc se tam těším na tanec. Na vše, co se tam naučím. Jakou inspiraci si odnesu. Kam se s klukama podíváme. Za jakými OGs zajdeme. Koho poznám na Red Bull Dance Your Style… Prostě se těším na celý ten zážitek.
Koho bereš za svoje největší učitele v tanci? A kdo nebo co tě nejvíc motivuje?
Moji největší učitelé v tanci byli určitě Bunny, která mě učila v začátcích, a Viktor Bukový. Ti mě nejvíc formovali v mládí. Pak ještě Luccy Krausová. Jednu dobu jsem měl individuální lekce i s Endrewstylem. Takže ti byli moji hlavní učitelé. Co se týče motivace, nejvíc mě táhne Sebastian z naši crew, se kterým jsme skončili v Praze ve finále. Jsme velcí kamarádi a zároveň se pořád předháníme, trénujeme spolu a chceme se posunout co nejdál. Díky tomu na sobě makáme nonstop. Celkově mě hodně posouvá celá naše crew – chceme se zlepšovat a ukázat tanec i širšímu světu.
3 min
Finále Red Bull Dance Your Style v Praze: Sebastian vs Lil H
Finálové kolo národního kola Red Bull Dance Your Style v Praze, do kterého se na Křižíkově fontáně dostal Sebastian a Lil H.