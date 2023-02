Prokresli se na světovou scénu. O čem je soutěž Red Bull Doodle Art? ✏️

Part of this story

Co je to doodle? ✍️

Doodlování známe všichni. Je to obyčejné čmárání si a skicování na papír ve chvílích, kdy se člověk nudí. Stačí vytáhnout staré sešity ze školy a určitě si vzpomeneš. No ne?

Stejně jako 60 zemí z celého světa, proběhne i v Česku finále, do kterého hledáme umělce, kteří se nebojí ztratit ve své vlastní představivosti.

Tvé dílo zhodnotí lokální odborná porota, která na pražské vernisáži vybere vítěze. Ten odcestuje do Amsterdamu na světové finále , kde na něj čekají mezinárodní umělci ze všech koutů světa.