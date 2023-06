Lenka Brázdilová: Mimo všechny úžasné účastníky na vyhlášení výherce Red Bull najal výjimečnou osobnost - Humberta Tan, a měla jsem možnost s ním chvíli pohovořit. Sám dokonce za mnou šel, bylo to jako by měl quest a skrz konverzaci v pár minutách mi předal něco nepopsatelného, kdy jsem si uvědomila, že žádné vítězství na světě, ani peníze, ani moc, mi nedají to, co někteří nosí v sobě. Tento člověk měl v sobě nepopsatelnou vlídnost, vstřícnost a pochopení. Bylo to jako by mi ukázal nekonečné štěstí a uvědomila jsem si, že vítězství nechci, chci to, co má on, to má mnohem větší hodnotu. Měl v sobě mír a upřímnou radost.