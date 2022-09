S Milesem se známe ze závodů. Je to fajn šermíř, ale hlavně super propagátor šermu. Jeho přístup se mi líbí, dělá to netradiční. Je to afroameričan, potetovaný, s bílou hlavou - a dělá šerm. Takhle si člověk obyčejně šermíře nepředstaví. Miles moc dobře ví, jak šerm přiblížit lidem a o to nám šlo. Akci jsme si užili, pochillovali spolu, šermovali jsme v parku, kde nás poznávali lidi. Bylo to skvělé, neformální. Nějací kolemjdoucí Španělé mi dokonce říkali, že mi během olympiády fandili. A během akce jsme spolu předvedli parádní show a pobavili lidi.