Čtyři týdny kvalifikací přinesly šestnáct nejlepších dvojic , které si to v neděli 23. října rozdaly v Praze na špičkových počítačích od AMD a Comforu o postup na světové finále do Dánska. Tam se střetnou ve speciálním módu Counter-Strike: Global Offensive ti nejlepší z celého světa. Z národního finále Red Bull Flick ale mohl postoupit jen jeden tým.

Národní finále turnaje Red Bull Flick. Zápas WorMars vs Obrabeci © RedBull.cz

Enterprise padli už ve čtvrtfinále

Zatímco dopoledne válčily týmy ve skupinové fázi, odpoledne už šlo do tuhého. První čtvrtfinálový zápas předvedli hráči z týmů Upol Power a JakZaMlada . Zatímco první mapu Wing:5 Lobby ovládl po těsném výsledku druhý jmenovaný, v Digital Archives už Upol Power váleli. Ke konci to rozjel hlavně Mint , který fantastickými výkony srovnal sérii. Mint s Nachym pak v City Palace nenechali nic náhodě a zaslouženě vybojovali postup.

Red Bull Flick - národní finále. Mint z Upol Power © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Hned druhý čtvrtfinálový zápas ale přinesl největší překvapení dne. V duelu mezi WorMars a Obrabeci to byli právě Obrabeci, kdo byl považován za favorita. Není divu, však byl složen z Mangusse a Systema, dvou profesionálních hráčů CS:GO z týmu Enterprise . Jenže ve Flicku jim štěstí nepřálo, ze tří map ovládli jen Sky Platform. Rozhodující mapa byla vyrovnaná, obě poloviny skončily o pouhé dva tikety, ale WorMars to stačilo, aby si zajistili postup do semifinále.

Zatímco první dva čtvrtfinálové duely byly hodně vyrovnané, v tom třetím jasně válel tým The Prodigy . Somealone a Graferko byli od první chvíle klidnější a soustředěnější a Kavak s Intem na ně marně hledali recept. Control Room byla ještě vyrovnaná mapa, v City Palace ale byli The Prodigy o třídu lepší a rozdílem 34 tiketů si zajistili důležitou výhru.

Hráči se utkali v prostorách Autosalonu ČR. Na fotce MVP turnaje Mint © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Red Bull Flick - národní finále. Na fotce Hones © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Poslední semifinalista se pak zrodil z bitvy mezi týmy Zakusecky a Crazyy832 Party . Hned první mapa byla velmi vyrovnaná a bojovalo se až do poslední vteřiny. V Digital Archives už ale měli hráči Zakusecky náskok a ač jejich soupeř v závěru ještě vzdoroval, nestačilo to.

OG ukázali, že AIM ve Flicku nestačí

Než se přešlo do ostré fáze národního finále, mohli se diváci odreagovat u showmatche . V prvním kole se proti sobě postavil tým Enterprise Power , ve kterém si zahrál profesionální hráč The Elive a streamerka Itzterez , proti nim pak stáli hráč leckr a streamer Haiset v týmu s názvem Entropiq Godi .

Enterprise Power ukázali, že tréninku na Red Bull Flick dali přeci jen o něco víc a ví, co se na mapě dělá. Ač se Entropiq Godi snažili ze všech sil, nestačilo to. První polovinu na Sky Platform prohráli o 39 tiketů, druhou o 17. Vítěz tohoto duelu ale ještě vyhráno neměl – musel porazit ještě OG!

Mishek © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Itzterez © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Za tým OG nastoupil Neofrag s Nexou , ukázali ale, že AIM ve Flicku prostě nestačí. Rozhodli se totiž, že na showmatch speciálně trénovat nebudou a zkusí, jestli se ho zvládnou naučit za pochodu . „Vůbec jsem nevěděl, co mám na té mapě dělat. V polovině jsem na Nexu křičel, že prohráváme a nevím proč,“ smál se v rozhovoru Neofrag.

Itztere a The Elive © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Ač se mohli pochlubit přesnou muškou, nestačilo to. The Elive hrál tak skvěle, až to chvilkami vypadalo, že hraje ve finále Majoru a ne v showmatchi. Ale vyplatilo se, s Itzterez porazili OG obrovským rozdílem . „Než mi došlo, že musíme zabrat ten bod, bylo pozdě,“ vysvětloval pak se smíchem Neofrag.

Čtyři týmy chtěly do finále, do zápasů daly vše

Před tuhými semifinálovými boji se hráči pořádně posilnili a šli do akce. Do finále totiž chtěly všechny čtyři týmy, místo ale bylo jen pro dva . Jako první si mezi sebou síly poměřily týmy Upol Power a The Prodigy . První Control Room byla hodně vyrovnaná, akce střídala akci a boj byl po celou dobu akční a svižný. V City Palace už ale hráči Upol Power vytasili drápky. Jasně ukázali, že jsou na téhle mapě nedostižní a soupeře jednoznačně přejeli. Výsledkem 2:0 se tak stali prvními finalisty.

Mimo turnaj si účastníci mohli ozkoušet třeba FIFU přes PS5. T9Laky a Seron © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Druhý semifinálový zápas obstaraly týmy WorMars a Zakusecky . Zatímco první dvě části první mapy byly strašně vyrovnané a skončily o pár tiketů, tým Zakusecky se pak rozjel. Rozhodující část první mapy ovládl o 45 tiketů , Control Room pak jasně ovládl a soupeře bez slitování přejel.

Drama až do poslední sekundy

Finále jak má být. Přesně tak by se dal popsat souboj o postup do Dánska mezi Upol Power a Zakusecky . Hned první mapa přinesla překvapení, Zakusecky totiž na City Palace tahali za kratší provaz a prohráli svou vůbec první mapu. Wing:5 Lobby si už ale ujít nenechali. Hned na začátku obou kol uhnali velký náskok, po pár chybách ho ale zvládl Upol Power pokaždé vyrovnat a závěr zdramatizovat. Nakonec to skončilo o pouhých 4 a 7 tiketů ve prospěch týmu Zakusecky.

Matys a Hones z týmu Zakusecky © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

O postup se rozhodovalo na mapě Digital Palace a průběh zápasu zvedal fanoušky ze židlí. Zakusecky si totiž na začátku zvládli hru znovu pohlídat, ale pak usnuli na vavřínech a málem o výhru přišli. Upol Power bravurně bojovali až do samého závěru a nechybělo mnoho, aby se radovali oni. Zakusecky si hru ale na konci pohlídali a v Dánsku to budou oni, kdo bude Českou republiku reprezentovat.

Vítězná dvojice - tým Zakusecky © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Vítězná dvojice turnaje Red Bull Flick - Matys a Hones z týmu Zakusecky © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

Nejlepším hráčem celého národního finále pak byl zvolen Mint z Upol Power, který předváděl fantastické výkony.

Největší MVP turnaje (nejlepší hráč) - Mint © Lukáš Wagneter / Red Bull Media House

A jak se líbilo národní finále Red Bull Flick tobě? Poděl se s ostatními na Facebooku , Instagramu či TikToku .