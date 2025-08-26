Roger Vieira pumpuje publikum na závodě Red Bull Cerro Abajo, který se konal 24. srpna 2025 v Teatro Nazionale Genova v Itálii, a energicky předvádí svého závodního ducha.
BIKE

Historicky druhý ročník Red Bull Genova Cerro Abajo zná svého vítěze!

Nový ročník Red Bull Cerro Abajo odstartoval ve velkém stylu! V úzkých uličkách Janova kraloval jezdec, který dosud na výhru v této našlapané závodní sérii čekal.
Autor: Patrik Pham
3 min čteníPublished on

Každého správného fanouška urban downhillu, zejména pak toho českého, zajímala před startem historicky druhého evropského závodu série Red Bull Cerro Abajo jedna věc: dokáže Tomáš Slavík zopakovat svůj fenomenální loňský výkon a obhájit triumf?
Dříve než se pustíme do shrnutí letošního ročníku, zkoukni společně s Datlem jeho vítěznou jízdu z minulého roku:
Po senzační premiéře v roce 2024 se série Red Bull Cerro Abajo podruhé vrátila do Itálie. Ve městě Janov na severozápadě země vznikla nejrychlejší a nejnáročnější trať celé série, která pořádně prověřila i ty nejlepší z nejlepších. Z vítězství se nakonec radoval Brazilec Roger Vieira, který si připsal svůj premiérový zářez.
Utekl ti živý přenos? Dej si to celé znovu ze záznamu:

Red Bull Genova Cerro Abajo livestream

Série Cerro Abajo se v sezoně 2025/26 vrací do Evropy už podruhé a nadále potvrzuje, že patří mezi nejikoničtější a nezapomenutelné akce downhillového světa.

Sezóna Red Bull Cerro Abajo 2025/2026 začala pořádnou jízdou. Nejlepší světoví urban downhilloví jezdci se v Janově pustili do boje o vítězství a jeli na hraně možností. Historické přístavní město v srdci Ligurie se na chvíli proměnilo v kulisu ultimátní MTB show.
2,2 kilometru čistého adrenalinu s převýšením bezmála 280 metrů. Start na Monte Peralto, cíl před natěšeným davem na Largo della Zecca. V úzkých uličkách Janova se jezdci hnali rychlostí až 80 km/h, střídali skoky, schody i klikaté zatáčky a postarali se o podívanou, která nadchla fanoušky i samotné riders.
Roger Vieira a jeho kolegové stříkají 24. srpna 2025 šampaňské na stupních vítězů Red Bull Cerro Abajo v italském Teatro Nazionale Genova.

Roger Vieira slaví na stupních vítězů Red Bull Cerro Abajo Genova

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Nemám slov. Dnes jsem do toho dal úplně všechno.
Roger Vieira
Finále ovládl třicetiletý Roger Vieira, který proletěl celou trať bez jediné chybičky a zastavil časomíru na čase 2:41,007. „Nemám slov. Dnes jsem šel na doraz a všechno klaplo. Stopy, brzdění, šlapání. Tento den patří Brazílii,“ hlásil v cíli nadšený vítěz.
Pořadí na pódiu se míchalo až do poslední jízdy. Nejrychlejší jezdec z kvalifikace Vieira nastupoval jako poslední a věděl, že může zajet ještě lépe. Šel proto na maximum. „Jsem lehký, takže musím makat na pedálech víc než ostatní. A dneska jsem šlapal, co to dalo,“ popsal.
Johannes Fischbach chytá vzduch během Red Bull Cerro Abajo v Teatro Nazionale v italském Janově 25. srpna 2025.

Johannes Fischbach a jeho přelet nad italským Janovem

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Se svou jízdou jsem naprosto spokojený… Vieira jel ve full attack módu, byl ve skvělé formě a neskutečně rychlý.
Johannes Fischbach
Němec Johannes Fischbach dojel těsně druhý. „Se svou jízdou jsem naprosto spokojený, na pódium Red Bull Cerro Abajo jsem se dostal naposledy před lety. Vieira jel ve full attack módu, byl ve skvělé formě a neskutečně rychlý.“
V těsném souboji o poslední místo na pódiu vybojoval třetí příčku Francouz Adrien Loron před Kolumbijcem Sebastianem Holguínem. Nejlépe umístěným Italem byl Hannes Alber na 14. místě.
Felipe Agurto zdolává jeden z pádů na trati dlouhé 2,2 km, při kterém se mu zvedá žaludek.

Felipe Agurto se připravuje na drop

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Hannes Alber absolvuje epickou jízdu na stěně během Red Bull Cerro Abajo v Teatro Nazionale Genova v Itálii a předvádí dovednosti, které potřebuje k překonání gravitace.

Hannes Alber na wallridu Red Bull Genova Cerro Abajo

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Roger Vieira slaví na stupních vítězů Red Bull Cerro Abajo Genova

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

No stress: Viera předvedl rychlý a bezchybný run a zajistil si vítězství

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Super technické úseky, kde nebyl prostor pro chyby.

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Jeden ze způsobů, jak si prohlédnout město... a fanoušky po celé trati.

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Vteřiny od vítězství. Roger Vieira útočí až do samého konce

© Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Jezdci označili trať za "rychlou" a za "super unikátní v rámci tour".

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

„Z pódia mám obrovskou radost. Tato janovská trať je rychlá a úplně unikátní. Otevřít novou sezónu Red Bull Cerro Abajo třetím místem je super,“ uvedl zkušený rider Adrien Loron, velký kamarád Tomáše Slavíka.
Datlovi první závod aktuální sezóny nevyšel úplně podle představ. Po pádu v kvalifikaci vjížděl do finálových jízd mezi prvními. Nakonec z toho bylo celkové sedmé místo.
Jízda v Janově ale byla teprve začátek! Světová série Red Bull Cerro Abajo se v sezóně 2025/2026 představí ještě na dalších epických zastávkách. Zůstaňte naladění, bude to jízda.
