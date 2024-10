Tomáš Slavík vítězem historicky prvního evropského Red Bull Cerro Abajo!

Tomáš Slavík Tomáš ,Datel' Slavík je elitní MTB biker ve fourcrossu. Poté, co se postupně vyšplhal na vrchol na národní úrovni, začal makat i směrem do světa, kde dnes platí za jednoho z nejlepších jezdců.

Red Bull Cerro Abajo Sleduj top urban downhillové jezdce, jak to pustí z kopce dolů úzkými a strmými uličkami v Čile, Kolumbii a Mexiku. Jejich skills budou testovány na tratích kořeněných schody, ostrými rohy a betonem.

První výlet závodu závodu Red Bull Cerro Abajo do Evropy slavil úspěch. Do strmých janovských uliček si našlo cestu více než 35 tisíc diváků . Těm byla naservírována zběsilá a nervy drásající show , kterou jim doručili ti nejlepší riders světa. Závěrečnou etapu největší světové série v městském sjezdu bylo možné sledovat na Red Bull TV .

Byl jsem použitý jako tvář tohoto závodu. Můj obličej byl vidět všude, v televizi, ve vlaku. Byl to takový extra tlak, který mě nutil podat extra výkon.

těsně po svém vítězství řekl: „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Dal jsem do toho srdíčko a jsem rád, že jsem se stal vítězem historicky první evropské štace! Trať byla těžká a divoká, nutila mě jet absolutní hranu a ani na sekundu nepolevit. Závodím už spoustu let a měření tady s mladými puškami mi dodává extra motivaci. Nejdůležitější pro mě ale bylo zvítězit před tímhle úžasným publikem, které mě přivítalo, jako bych byl doma.“

Úzké bludiště historického centra Janova mělo všechno! Skoky, schody, wallridy, ostré zatáčky a neustále měnící se povrchy , které nemilosrdně trestaly. A když k tomu připočteš úseky, ve kterých to někteří rozšlapali až na 80 km/h , máš zaručenou podívanou, která nadchla nejen diváky, ale i jezdce samotné.

Dal jsem do toho srdíčko a jsem rád, že jsem se stal vítězem historicky první evropské štace!

