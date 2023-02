Kdo to poslal nejrychleji? Výsledky 👇

Kde není rychlost nastupuje kreativita: battle erem vs. GunPoint

Rychlost on point: Efson vs. MRSN

Efson vs. MRSN nejsou žádné speciální tajné kódy , ale přezdívky, které si pro tuhle jízdu zvolila snowboard crossařka Eva Adamczyková a biker Michal Maroši . Rozhodli se totiž, že přinesou pořádnou podívanou a zkusí jednou provždy vyřešit dilema, jestli je rychlejší bike, nebo prkno. Vzhledem k tomu, že ani jednomu z nich nejsou šílené nápady cízí, tak byla sázka jasná.

„ Dali jsme si tréninkovou jízdu a mně bylo jasné, že musím Evku trochu navnadit a pak pozlobit ," řekl Michal Maroši. Navnadit se mu ji rozhodně podařilo. Protože celou jízdu vedla. „ Bylo mi jasný, že trochu ztratím na rovinkách, ale taky jsem věděla, že spodní šikany budou moje silná stránka ," dodala k tomu Evka. Závod byl napínavý do poslední vteřiny. Což by taky mohl být jejich výsledek. Ať už jste si sázeli na kohokoliv z nich, tak jste měli pravdu. A odvěká otázka, jestli bude ze svahu rychlejší prkno nebo bike se nevyřešila - oba projeli cílem ve stejnou chvíli.

Klukům bylo jasný, že budou spíš kralovat tanečnímu parketu a baru. To jim ale nebránilo v tom se srdcařsky vrhnout do kostýmové výzvy. Navzájem se hecli do ujetých převleků a pár z nich si pro jistotu booklo lyžařskou školu, protože na svahu ještě nikdy nebyli. Jejich pojetí karnevalu ale mělo i soutěžní přesah - soupeřili v tom, která crew se s kostýmem vypořádá líp.

Tyhle crew sledují desetitisíce lidí a co si budeme, kvůli lyžování to není.

," smál se před závodem Jakub z erem, který si dal jízdu doslova na Adama a nakonec závod hrdinsky doběhl. Na svahu tak spolu o přízeň soupeřili Adam a Eva, Sněhurka s trpaslíkem, langusta, roztleskávačka a Rumcajs. Vyhráli Kluci z erem, a to nejenom jako miss sympatie na sítích, ale i v kategorii nejlepší kostým.

„ Dal jsem si včera prvních pár hodin na SNB a dneska se rozhodně cítím ready na závod ," smál se před závodem Jakub z erem, který si dal jízdu doslova na Adama a nakonec závod hrdinsky doběhl. Na svahu tak spolu o přízeň soupeřili Adam a Eva, Sněhurka s trpaslíkem, langusta, roztleskávačka a Rumcajs. Vyhráli Kluci z erem, a to nejenom jako miss sympatie na sítích, ale i v kategorii nejlepší kostým.

Cením, že to kluci vzali tak do extrému!

💭 Zážitek, který si po dnešku zapíšeš do deníčku?

🤪 Ikiho z Gunpoint podcastu jako roztleskávačku. To bylo top.

💭 Můj nejintenzivnější pocit je to, že tu rozhodně nejsem naposledy. Tohle potřebuji zažít znovu. To si určitě zapíšu.

💭 Do deníčku si rozhodně zapíšu, že se mám starat o svůj snowboard a voskovat!

💭 Do deníčku si stoprocentně musíme zapsat, že jsme vyhráli cenu za nejlepší kostým. Sjezd jsme si fakt chtěli hlavně užít a párty chceme přežít.

Adam Prášek přidává další trofej do sbírky

Holčičí kategorii ovládla Zuzka Loudová , která už minulý rok startovala na Dolní Moravě. Ve Špindlu se jí podařilo to rozjet rovnou dokonce na zlato. Strategie byla jednoduchá: pustit to dolů.

