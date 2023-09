Potká se Medvídek Pú, babička ze Slunce Seno a antický bůh... to není začátek vtipu, ale realita sobotního odpoledne na pražském Strahově. I tyto postavy se totiž objevily mezi členy závodních týmů Red Bull Káry 2023 . Na start si 16. září stouplo celkem 38 týmů a do cíle dojeli, až na dvě výjimky, všichni. Podél trati v parku Královka se shromáždilo přes deset tisíc diváků a každý si mezi soutěžícími našel svého favorita. Pojďme si to ale vzít hezky popořadě a nasát atmosféru celého dne výstižným videosestřihem. 👇

01 Výsledková listina 📃

I když si snad každý závodní tým našel mezi diváky své fanoušky, na stupních vítězů mohly stát jen tři z nich. O jejich výherní pozici rozhodovala tři kritéria - rychlost, design káry a show , kterou hodnotila porota . Nakonec vše dopadlo následovně:

Výsledková listina prvních 10 týmů © RedBull.cz

02 V paddocku 🫡

Každý, kdo dorazil na místo, nejprve zamířil do paddocku, kde byly vystaveny všechny káry po boku svých týmů . Prezentaci každého vozidla vzali závodníci po svém. Někteří si připravili krátký kvíz pro účastníky, někteří ještě dolaďovali poslední detaily a někteří si prostě jen natáhli na zem matraci a trošku si před závodem odpočinuli. Jaká byla předzávodní hesla jednotlivých týmů a jak dlouho káry stavěly? Zeptali jsme se jich před startem.

Medvídek Pú jako první závodník Red Bull Káry 2023 © Lukáš Wagneter Sladce medově skrz balíky rovnou do cíle. Gang Medvídka Pú

Tým Gang Medvídka Pú : „Nejnáročnější bylo vymodelovat vnějšek. Než jsme svařili vnitřek, tak to taky trochu trvalo, ale aspoň jsme se naučili svářet. Kára je vyrobená z věcí, co jsme našli doma. Dvě starý poctivý Liberty, jedno BMXko a harampádí, ze kterého jsme mohli čerpat. Řídit bude jediný člen našeho týmu, který NEMÁ papíry. Je to takový náš nejšikovnější nejezdec. Musí to pustit bez brzd, jinak to nepojede. Prostě skrz balíky rovnou do cíle.“

Božská fotka na startu týmu Antické Trio 🏛️ © Kuba Zeman Chceme naší božskou mocí dovést dórskou střelu až do cíle. Bez zranění a božskou rychlostí. Antické Trio

Tým Antické Trio : „Naše kára se stavěla dlouho po odpoledních. Jsme pyšní na to, že funguje a vypadá obstojně. Role jsme měly rozdělené. Měli jsme primárního konstruktéra, další člen se staral o kostýmy a pomáhal na káře, když bylo třeba, a třetí člen je do počtu a pomáhá nám svým božským tělem (haha). Testovali jsme vše na kopečku. Jelo a brzdilo to v pohodě. Asi nebudeme nejrychlejší, jede to opatrně, ale BOŽSKY, tak určitě nebudeme brzdit a když ano, tak to stejně nepřiznáme."

Tým Harry Šrotr a Lord Vožungmort na startu ☁️ © Kuba Zeman Chceme oslnit všechny naší krásnou károu, propracovanýma kostýmama a zajet v co nejlepším čase dolů. Tým Harry Šrotr a Lord Vožungmort

Tým Harry Šrotr a Lord Vožungmort : ,,Jdeme do toho se soutěživostí. Na káře jsme nechali spoustu času a úsilí. Myslíme si, že jsme dost konkurence schopný tým. Vydáme ze sebe všechno, co můžeme. Káru nám trvalo sestavit, čistýho času, třeba měsíc. A to stylem, že jsme ráno vstali a ráno jsme šli spát. Určitě to stálo za to. Lidi si ji fotí a dělá jim radost. Nejtěžší byly asi ty detaily. Ořezat mrak, aby to jako mrak vypadalo. Koště bylo taky těžký udělat. Všechno je dělaný ručně. Není to koupený jako celek. Je to trubka od záchodu, kterou jsme nastříkali a zohýbali horkovzdušnou pistolí. Byli jsme u rybníka na vrbách, abychom nasbírali větévky na konec koštěte“

03 Závod 🏁

Než startem projel první závodní tým, mikrofonu se chopila známá radiová dvojka: Johan Mádr a Ondřej Havel. Ti si k sobě přizvali pár hostů na slovíčko. Jedním byl člen poroty - Martin Mikyska , který všem práskl, jak při ranní testovací jízdě urval kolo své káry . A jako druhý se slova ujal rally závodník - Erik Cais , který se přiznal, že má před svou zahajovací jízdou trému stejnou, jako mívá na mistrovství světa!

Človek VS silnice 🛣️ © Kuba Zeman Erik Cais testuje trať 🫡 © Lukáš Wagneter

Pak už závod šlapal jako po másle. Nebo po medu? Hned prvním závodním týmem, který pustil svou káru na trať, byl Gang Medvídka Pú . Ten to bohužel rovnou třikrát schytal a okusil, jaké to je projet se tváří po asfaltu. Na oplátku se ale stal miláčkem publika. Na trati i mimo ní mohli být diváci svědkem i dalších kaskadérských kousků, které jim závodní týmy dopřály. O zábavu v cíli měla postaráno i moderátorka Naomi Adachi . Řidiči ji do cíle vozili dárky v podobě hroznů, párku v rohlíku, nebo třeba holícího strojku. Ano, slyšíš správně, jeden ze závodníků si totiž nechal oholit hlavu právě od Naomi!

Tým Berry dog se v cíli postaral moderátorce Naomi o svačinu 🌭 © Lukáš Wagneter

04 Co na to porota a diváci? 🗣️

I Markéta Vondroušová našla mezi týmy svého favorita ☀️ © Lukáš Wagneter Tým ze Slunce Seno byl skvělý a kdybych si měla sestavit svoji káru byla by to určitě tenisová raketa a já bych byla řidič.

Rozhovor s Mikýřem 🗣️

Kdo byli tvoji favoriti?

Mně se strašně líbilo Antické Trio, hipísáci, kteří měli autobus převrácený na bok a opravdu jeli po boku. Pak se mi samozřejmě strašně líbil Harry s Nimbusem 2000, to je podle mě nejlepší design celýho dne.

Co si určitě budeš pamatovat z dnešních Red Bull Kár?

Myslím, že to solidně vyhrál Medvídek Pú s první jízdou, kdy to překlopil asi čtyřikrát. Určitě svým výkonem nakrmil do sytosti takové ty zlomyslné diváky dneška.

Kdyby jsi měl postavit svou káru, kdo by byl ve tvém týmu a jaká by byla?

Já myslím, že bych se standardně ozval svým pár kamarádům z dětství, potom bychom se všichni dohádali nad designem, a potom by to nevzniklo. Nakonec bych si musel někoho nechat doporučit od Red Bullu a asi bychom dělali to, co máme v logu, to znamená raketu z pračky.

Markéta Davidová a.k.a Makule na židli porotkyně 👩‍⚖️ © Lukáš Wagneter Nejvíc se mi líbila show tramvaje na znělku z Gymplu, jak sprejovali RHS. Kdybych se účastnila kár, rozhodně bych nechtěla být řidič. Markéta Davidová

05 Rozhovor s vítězným týmem 🥇

Jak jste si to užili?

Tým Antické Trio : ,,Výborný, bylo to fakt fajn. Moc jsme si užili tu stavbu i ten závod."

Napadlo vás ráno, že byste to mohli vyhrát?

Tým Antické Trio : ,,Absolutně ne. Pro výhru jsme určitě dneska nejeli. Jsme tři kluci, co se přihlásili ze srandy a že jsme to vyhráli, to je jen bonus. Prostě jsme dělali, co nás baví."

Můžete se s námi podělit o nějaké pikošky ze zákulisí? Něco, co víte jenom vy?

Tým Antické Trio : ,,Dneska jsme šli spát v pět ráno."

Koho jste vnímali jako soupeře?

Tým Antické Trio : ,,Mezi týmy nešla moc cítit rivalita. Bylo tu přátelské prostředí. Hrozně nás ale bavil vinohrad nebo skauti. Skauti byli fakt odvážní a získali si naše srdíčko."

Něco, co byste příště udělali jinak, kdybyste se účastnili Red Bull Kár?

Tým Antické Trio : ,,Stoprocentně bychom začali stavět káru dřív. Trochu jsme to podcenili a bylo to naspěch."

Vítězové Red Bull Kár 2023 © Kuba Zeman

06 Fotogalerie 📸

Kdo neměl možnost se závodu zúčastnit, pro toho máme pikantní fotogalerii, která každého přenese přímo na pražský Strahov . Kdo se závodu zúčastnil, má teď jedinečnou možnost ty důležité momenty prožít znovu.

Erik Cais testuje trať 🫡 © Lukáš Wagneter Některé týmové shows porotu doslova zvedly ze židle 🙌 © Lukáš Wagneter Porotu bylo třeba oslnit ... jakkoliv 🤪 © Kuba Zeman Rakeťáci Evropy 2 © Lukáš Wagneter Jako doma 📺 © Kuba Zeman Hrozno mělo o airbagy postaráno 🍇 © Lukáš Wagneter Poslední check a jede se 👀 © Kuba Zeman Hoštická parta 🛌 © Kuba Zeman Známá dvojka z Instagramu 🛠️ © Kuba Zeman Ludvík s Rudolfem to taky dokázali! 🤝 © Lukáš Wagneter Radost v cíli 🫂 © Lukáš Wagneter Trójský kůň v akci 🐎 © Kuba Zeman Párek v rohlíku přes palubu 🌭 © Lokáš Wagneter Rozhodně se bylo na co koukat 👀 © Lukáš Wagneter I Markéta Vondroušová našla mezi týmy svého favorita ☀️ © Lukáš Wagneter Cíl je jasný: chitit zlatonku 👉 © Lukáš Wagneter V roli porotců měli Lucie Minářová i Erik Cais o srandu postaráno 😁 © Lukáš Wagneter Svého favorita si našel každý 🤩 © L Markéta Davidová a.k.a Makule na židli porotkyně 👩‍⚖️ © Lukáš Wagneter Do cílové rovinky se dostali skoro všichni 🏁 © Lukáš Wagneter Vítězové Red Bull Kár 2023 © Kuba Zeman

07 Fotogalerie pro závodní týmy 🛺

Pro závodní týmy jsme nachystali bohatou fotogalerii všech jízd, ze které si každý může své fotky stáhnout, sdílet je na sociálních sítích nebo si je uložit na památku. Fotogalerii najdeš TADY .

