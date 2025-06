Vytvořili jsme

našlapaný mix šampionů, tvůrců a showmanů

, kteří dokážou ocenit odvahu, styl i pořádnou show na první pohled.

a

přinášejí zkušenosti z extrémních tratí,

a

nadhled vrcholových sportovců a svou olympijskou auru.

,

,

a

zase přidají cit pro detail, humor a

pohled generace, která ví, co zrovna letí

. Společně budou hodnotit všechno, co dělá Red Bull Kolo Molo tím, čím je: nápad, outfit, odvahu i to, jak stylově umí člověk zahučet do vody.