Podívej se na 10 nejbláznivějších momentů z historie Red Bull Leteckého dne

V Oslu to bylo divoké, párek a vafle zaútočily na policistu, pokryly ho kečupem a hořčicí a pak ho poslaly do vody. Je pravda, že na párku zdolal parádních 12 metrů.

