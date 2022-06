Part of this story

O co vlastně jde? Je to jednoduchý: voda, skejt, grill, chill a párty ! Bazén, ve kterém se většinou proháníš na skejtu, se promění v bazén na koupačku. Nebude chybět ani kontest o ten nejoriginálnější trik skočený na skejtu do vody . To vše doplněné tou správnou hudbou, rozpáleným grilem a osvěžujícími drinky. Takže už házej do skupiny kámošům datum: 9. července v Praze a 16. července v Brně. To vše za účasti Maxe Habance a celé jeho crew!