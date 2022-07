Red Bull Max Pool Party osvěžila Prahu i Brno: Najdeš se na fotkách?

Part of this story

Sluníčko a chuť zchladit se drinkem nebo ideálně pořádnou koupačkou - víkend přesně uprostřed července přímo volal po letní párty se vším všudy . Skejtování po betonu nebo asfaltu je o hubu nebo úžeh, člověk by se nejradši zavřel někam do mrazáku… znáš to.

. Pravidla, nebo spíš pravidlo, bylo jednoduché: rozjeď se naplno na prkně, skoč do bazénu a u basketbalového koše předveď co nejlepší zavěšení.