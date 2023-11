REST a REDZED v rozhovoru odpovídají pomocí skladeb na Spotify 💥🎶

Part of this story

REDZED : První skladba, kde jsem vůbec něco zpíval a kde se poprvé objevuje můj sound, byla Chillin' in the Graveyard. Když jsem pak ale začal hrát shows, můj první hit byl Counting Days Till Suicide.

REDZED : První skladba, kde jsem vůbec něco zpíval a kde se poprvé objevuje můj sound, byla Chillin' in the Graveyard. Když jsem pak ale začal hrát shows, můj první hit byl Counting Days Till Suicide.

REST: The Templations - My Girl

REDZED: Vášeň pro hudbu mám už od děství. Asi to bylo Into the Void od Black Sabbath.

REDZED: Vášeň pro hudbu mám už od děství. Asi to bylo Into the Void od Black Sabbath.

REST: Rasheed Chappell, Little Vic - Show You How

REST : Mám jeden celej playlist takovejch věcí. Shazamuju při poslechu rádia nebo chytám v release radaru věci, na který bych normálně sám nenarazil, ani kdybych je hledal. Furt přidávám další a další, miluju to různo. Neumím přesně definovat všechny žánry, který v tom playlistu jsou, jednoduše kolektuju to, co ve mě vyvolává emoce.

REST : Mám jeden celej playlist takovejch věcí. Shazamuju při poslechu rádia nebo chytám v release radaru věci, na který bych normálně sám nenarazil, ani kdybych je hledal. Furt přidávám další a další, miluju to různo. Neumím přesně definovat všechny žánry, který v tom playlistu jsou, jednoduše kolektuju to, co ve mě vyvolává emoce.

REST: Stephen Marle, Damian Marley - Cast The First Stone