Můj hood je vesnice na Jižní Moravě, vracím se tam často a rád. Momentálně bydlím v Brně. Často se mě lidi ptají, jestli to pro mě není skrz hudbu omezující a ptají se, proč se neodstěhuju do Prahy. Myslím si ale, že dobrou hudbu jde dělat kdekoli.

Dělám ve svých tracích hodně stylů, kdybych měl ale říct jeden, co mě definuje, bude to hřbitovní boombap.

