Letošní podzim slibuje ultimátní hudební show s názvem Red Bull SoundClash , která představí RESTA a REDZEDA v netradičním souboji. Utkají se spolu celkem v šesti kolech, v každém z nich na ně bude připravena nová výzva . Oba umělce otestuje skrz na skrz, show obohatí i vybraní hosté a na konci večera si vítěze zvolí samo publikum pomocí hlukoměru. 👏

Rest je výraznou postavou české hiphopové scény. Už několik let působí pod Ty Nikdy labelem a je věrný podžánru boom bap. Na kontě má desky s "rodinným" DJ Fattem i další ikonou lokální scény, DJ Wichem. Domov mu zdobí taky několik platinových desek a pyšnit se může i nominací na rapového Anděla. Ve čtvrtek 30 listopadu předvede vedle dalších hostů (třeba DJ Nobodylisten nebo Orion) show , na kterou budou všichni ještě dlouho vzpomínat. Seznam se s ním blíže v následujícím rozhovoru.

Dokáže REST vyhrát Red Bull SoundClash 2023? © Lukáš Wagneter

Jak moc je pro tebe důležitý tvůj hood a jak často se tam vracíš?

Do mých třinácti let jsme bydleli na Barrandově, pak jsme se přestěhovali do Bohnic. Tam jsem bydlel až do maturity, a když jsem pak šel bydlet sám, našel jsem si byt tam, protože to místo miluju. K Barrandovu mám taky silnej vztah, ale tu "dospělejší", a pro mě asi i důležitější, půlku mládí jsem strávil v Bohnicích, takže mi to místo přirostlo k srdci víc a víc mě i formovalo. V bytě na Mazurský ulici jsem napsal celou desku Premiéra a obecně tenhle sídlák dost ovlivnil spoustu tracků na ní. Tohle je místo, kam když přijíždim, tak mám pocit, že prostě jedu domů. Jezdim tam celkem často na procházky se psem, protože je tam spousta krásnejch lesů a lesoparků.

Kdys naposledy překvapil sám sebe v hudbě nebo v životě?

V hudbě překvapím sám sebe vždycky ve chvíli, kdy něco udělám spontánně, neplánovaně a za pochodu. Jsou to ve finále často pak ty nejlepší věci, aspoň pro mě. A v životě? Nedávno jsem překvapil sám sebe, když jsem si na Netflixu jen tak ze zvědavosti pustil dokument o Beckhamovi , i když mě obecně fotbal skoro vůbec nezajímá. A vtáhlo mě to tak, že jsem všechny díly zholil za dva večery, silnej příběh.

Portrét: Restovski © Lukáš Wagneter Red Bull SoundClash bude zatím asi největší výzva a pomyslná meta v rámci mých shows

Nejsilnější vzpomínka z celé tvé hudební kariéry?

Těžko říct. Vážim si spousty důležitejch momentů v mý kariéře/v mým životě. Všechno je jenom jednou a nic se nebude opakovat, takže jsem vděčnej za všechno co se doteď stalo a děje. Ty nejsilnější věci jsou vždycky nejsilnější v ten moment a pak přijde něco dalšího a většího, u čeho si řeknu, že to je doposud nejvíc. Jako třeba teď, když mi přišel do cesty Red Bull SoundClash, taky jsem si řekl - tak tohle je zatím asi největší výzva a pomyslná meta v rámci mých shows. Nemám jednu jedinou věc nebo vzpomínku, kterou bych vyzdvihl, celý je to pro mě silný a roste to se mnou.

Co si slibuješ od Red Bull Soundclash?

Myslím si, že to bude velmi silnej a nejspíš neopakovatelnej zážitek jak pro mě, moji kapelu, tak i pro všechny fanoušky, který na tý akci budou. Je to něco, co se děje jednou za několik let a kdybych to odmítl, nejspíš bych si to do konce života vyčítal. Je to ojedinělá hudební událost a pro mě osobně i velkej achievement v mojí kariéře. Jsem šťastnej a hrdej, že budu společně s Champion sound součástí týhle obří akce a dáme tam ze sebe absolutní maximum.

Posloucháš tvorbu REDZEDA? Jaký máš na ni názor?

RedZed je skvělej, cením spoustu jeho tracků a jsem rád, že ho díky tomuhle projektu můžu poznat víc osobně. Je to na první dojem velmi skromnej a pokornej člověk, což je skvělý - vzhledem k tomu, co všechno už dokázal a jak velkej je v rámci sledovanosti nebo poslouchanosti u nás i ve světě. Navíc je to mladej týpek, kterej by se mohl chovat mnohem víc namistrovaně a arogantně, o to víc cením, že je nohama na zemi a svůj.

Tvůj nejoblíbenější sound, který rád používáš ve svých skladbách?

Je mi nejbližší asi klasickej tvrdej tlustej devadesátkovej zvuk, ale mám rád i trapovější nebo i drillový beaty. Píše se do toho dobře a je to zase uplně jiná energie. V podstatě se nějak nedržím v žádný škatulce, často hraju na show sloky do různejch riddimů a remixů, baví mě to měnit a zkoušet nový styly. Stejně tak, když mě chytne beat, kterej by ode mně moji fans nečekali, klidně to napíšu a nahraju, bez ohledu na to, jak to kdo přijme.

3 interpreti, kteří nejvíc formovali tvůj styl?

Pro někoho může bejt překvapení, že píšu zrovna Ektora, když jsme v podstatě stejně starý a vydali jsme svoje první sólo desky v podobnym období. Ale znám se s ním od dob, kdy ještě nebyl Ektor, a když mi tehdy rapoval u něj doma nějaký svoje texty, absolutně jsem nechápal tu techniku a frázování. Přišel s něčim, co tady nikdo předtím neměl a nedělal, bylo to úplně odjinud, nový, neznámý. Hodně jsem se toho tehdy od něj naučil po technický stránce a odrazilo se to i na mojí první desce, kterou jsem vydal až po jeho debutu. Myslím si, že svým stylem psaní ovlivnil velkou část nově příchozích interpretů, ale i pár už dlouho fungujících na scéně v tý době. Řekl bych, že i teď má velkej vliv na to, jak píšou/frázujou některý mladí kluci.

Tvoje důležité kariérní rozhodnutí, bez kterého bys dneska nebyl tam, kde jsi?

Přestat se soustředit jen na freestyle a battly a vydat se cestou studiový tvorby. Vydaní prvního alba s Fattem a navázání spolupráce s Ty Nikdy labelem, pod kterým vydávám věci od roku 2010. Sám bych se hrozně zahrabal a nikam se neposouval, protože nejsem ten typ, co by rád všechno řešil sám a domlouval si shows, apod. Jsem vděčnej za to, že mám kolem sebe lidi, co se o tyhle věci staraj a já můžu jen tvořit, jezdit na koncerty a žít život bez každodenního vyřizování stovek mailů a telefonátů. Všichni jsou hrozně "selfmade" na sociálních sítích, ale většinou za tím stojí jiní lidi, který se staraj o všechnu tu práci za oponou. Takže tyhle lidi jsou to, bez čeho bych dneska nebyl tam, kde jsem. Speciálně Idea.

Pokud by ses mohl spojit s jakýmkoliv světovým umělcem a vytvořit nějaké kolabo, ať už je to malíř, kameraman, sochař nebo třeba spisovatel, kdo by to byl a co byste vytvořili?

Damian Marley . Chtěl bych, aby mi vyprodukoval celou reggae/rapovou desku a dal se mnou na ní dva tracky. Hahaha, je to unreal, ale je fajn to vidět černý na bílym.

Už máš nějakou představu jak bude probíhat tvoje příprava na Red Bull SoundClash?

Představu už máme, víme kdy a kde budou probíhat hlavní zkoušky, ale momentálně s Champion Sound zkoušíme na podzimní tour, takže až tohle turné odstartuje, budeme se při tom naplno věnovat i čistě přípravám na Red Bull SoundClash. Primárně samozřejmě trénujeme ve zkušebně, kterou mají kluci.

Vedle RESTA vystoupí nejposlouchanější český interpret v zahraničí - REDZED . Rozhovor s ním si můžeš přečíst TADY . Pokud nechceš, aby ti něco z této ultimátní hudební show uteklo, sleduj dění kolem Red Bull SoundClash na našem Instagramu a TikToku .