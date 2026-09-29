Ben Cristovao a Red Bull Symphonic
© Jan Kasl
Hudba

Red Bull Symphonic: Ben Cristovao spojil dva světy a strhl přes 5000 lidí

Atmosféra, ze které mrazilo od prvních tónů. Ben Cristovao propojil své hity s 38členným orchestrem a africkými rytmy. První i druhý večer Red Bull Symphonic přinesly zážitky, které tu ještě nebyly!
Autor: Martina Fridrichová
4 min čteníPublished on
Quotation
Líbilo se mi, jak to během večera rostlo a jak jsem během toho procesu rostl i já.
Ben Cristovao
Už při příchodu do Kongresového centra Praha bylo jasné, že tohle nebude obyčejná návštěva filharmonie. Formální Black Tie dress code se potkal s uvolněnou energií a velkým očekáváním. Když se ve 20:30 rozhrnula opona, sál ztichl, ale doslova jen na pár sekund.
Ben Cristovao během koncertu v Kongresovém centru Praha

Ben Cristovao během koncertu v Kongresovém centru Praha

© Jan Kasl

Teplákovky a africké kořeny

Pohled na pódium bral dech. Namísto upjatého tělesa ve fracích se před publikem objevil Unique Orchestra vyladěný do béžových teplákových souprav a bílých tenisek. Hned od úvodního tracku Program bylo jasné, že hudebníci nehodlají jen staticky hrát na své instrumenty – tancovali, doslova žili hudbou a předávali do sálu svou energii.
Unique Orchestra na Red Bull Symphonic

Unique Orchestra na Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Na všechno dohlížela dirigentka Michaela Rózsa Růžičková v tmavě červeném kostýmu. Sám Ben Cristovao ovládl pódium v nepřehlédnutelném modrém outfitu inspirovaném africkou kulturou od berlínského návrhářského studia Afrobodega. Oblek odkazující k jeho původu doplnily i živé tradiční perkuse po levé straně pódia. „Je to pro mě zároveň objevování druhé půlky mých kořenů,“ okomentoval Ben zapojení těchto motivů a rytmů. Netrvalo dlouho a směrem k hledišti s úsměvem prohodil: Moc vám to všem sluší. Na odpověď nemusel čekat dlouho, z utichlého hlediště se pak někde mezi songy ozvalo hlasité: „Miluju těěě.“
Quotation
Byly songy, kde jsem cítil, že jsme jedna živá energie. Chtěl bych ale, aby to byl spíš jen začátek této cesty. Šíleně mě to bavilo a moc rád bych se v tom zdokonaloval.
Ben Cristovao
Houslistka Martina Bačová a Ben Cristovao

Houslistka Martina Bačová a Ben Cristovao

© Jan Kasl

Od živého debutu Porcelánu po virtuózní houslové sólo

Show dávkovala atmosféru s chirurgickou přesností. Po energických peckách jako Sweet Chilli nebo Smítko, kde pódium rozvlnila taneční skupina BRWNS ve společenských outfitech a ikonická ICY Buchta, přišel čas na hosty a klíčové momenty večera. Kojo v hnědém obleku rozhýbal sál při tracku Napořád. Martina Bačová, špičková houslová virtuózka, předvedla při songu Aleiaio strhující sólo. Sofian Medjmedj to s Benem rozjel při hitech Fancy a MMA. Jedním z nejdojemnějších momentů celého večera byla skladba Porcelán, která zazněla od Bena vůbec poprvé živě. Ben si sedl na židli vedle kytaristy Karola a hned v úvodu přiznal, že je to pro něj hodně citlivá věc. Síla toho momentu zasáhla celý sál, diváci ho pak odměnili dlouhým potleskem ve stoje. V hledišti i předsálí KCP se potkala řada známých tváří – dorazil Tomáš Slavík, Rest, Lucie Minářová, Annie Veselá, David Luu, Eremáci nebo Vojta Pechar.
Prakticky velmi podobný scénář se odehrával i během druhého koncertu Red Bull Symphonic, který proběhl jen den po tom prvním. Šlo ale vidět, že se Ben cítil uvolněnější, dokonce se na jeden track usadil i do publika a zazpíval si z míst, kam se v drtivé většině jen dívá. Že byl sál pražského kongresového centra znovu zaplněn, o tom asi nemusí být ani řeč.
Quotation
Sedačky v Kongresáku jsou tak pohodlné, že se člověku nechce vstávat. Ale když jsem v jeden moment řekl 'pojďme si stoupnout', bylo to, jako bych všechny osvobodil. Pak už se to celé rozjelo.
Ben Cristovao
Ben Cristovao během songu Porcelán

Ben Cristovao během songu Porcelán

© Jan Kasl

Finále a Bomby

Zlomový moment večera přišel ve chvíli, kdy na pódium dorazil kanadský producent Osama Verse-atile. Při ikonickém Asio začala atmosféra v sále gradovat. Finální tečka v podobě megahitu Bomby už nenechala sedět nikoho. Tanečníci všude po celém pódiu, síla kapely, orchestru, perkusí a tisíců zpívajících lidí v hledišti vytvořily kotel, na který bude Kongresové centrum vzpomínat ještě dlouho.
Ben, Unique Orchestra a taneční skupina BRWNS

Ben, Unique Orchestra a taneční skupina BRWNS

© Jan Kasl

Velký moment večera přišel i ve chvíli, kdy na pódium dorazil kanadský producent Osama Verse-atile. Při ikonickém Asio začala atmosféra v sále gradovat na maximum. Finální tečka pak v podobě megahitu Bomby už nenechala sedět nikoho. Tanečníci po celém pódiu, kapela a orchestr nadoraz, do toho perkuse a tisíce zpívajících lidí s rukama nad hlavou vytvořili kotel, na který bude Kongresové centrum vzpomínat ještě dlouho.

The Original Red Bull

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Red Bull Energy Drink
Red Bull Symphonic dokázal, že spojení rapu, popu a symfonického tělesa nemusí být jen formální experiment, ale živá, pulzující a divoká oslava hudby.
O skvělou podporu celého večera se postarali také hlavní partneři akce – návštěvníci si mohli užít speciální bary od Orlenu s jejich míchanými drinky (tzv. infuzemi) a silné zázemí akce zaštítila společnost OnePlay.
Připomeň si tento večer seznamem zahraných songů:
Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Kasl

Red Bull Symphonic

Red Bull Symphonic

© Jan Pelikán

Hudba