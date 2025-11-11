Vítěz českého národního finále Red Bull Tetris® míří do Dubaje!

Gaming
I přesto, že mezi jednotlivými hráči panovala přátelská atmosféra, české národní finále Red Bull Tetris® nabídlo nervy drásající podívanou. Ve chvíli, kdy se na velkoplošných obrazovkách v prostorách Národní technické knihovně v Praze rozpohybovaly první kostičky, bylo jasné, že tento večer tam nebude obvyklý klid na čtení.
01
Šestnáct nejlepších, jeden šampion
Do bojů o titul českého šampiona a postup na světové finále v Dubaji nastoupilo 16 nejlepších hráčů z celé republiky: čtrnáct kluků a dvě holky.
Celkem dorazilo téměř 500 diváků, kteří vytvořili energickou kulisu plnou povzbuzování, výkřiků a napětí při každém rozhodujícím tahu.
02
Tetris: Hra pro precizní mozky a herní inženýry
Finále se hrálo pavoukovým systémem, kde vítěz postupoval po dvou vyhraných hrách (BO3). Na rozdíl od mobilní kvalifikace se národní finále hrálo na počítačích s ovladači PS5 a každý z hráčů měl své specifické nastavení.
Někteří drželi ovladač obráceně, jiní spoléhali na vlastní „herní inženýry“, kteří hlídali správné nastavení i herní strategii. Tetris tak v Praze dostal úplně nový rozměr: preciznost, taktiku a technické vychytávky.
03
Komunita, která drží při sobě
Finalisté do Prahy dorazili z celé republiky, dokonce až z dalekého Českého Těšína. Mnozí z nich se znali z české tetrisové komunity, a tak bylo jasné, že i přes rivalitu půjde o přátelský večer.
Publikum reagovalo spontánně, aktivně se zapojovalo do doprovodného programu, jehož součástí byl třeba kvíz, a v celém sále vládla atmosféra, která by mohla konkurovat kdejaké esportové aréně.
Celý večer navíc držela v rytmu dvojice Kuba Kohout a Viktor Veniger z redakce Hey Fomo. Jejich hlášky, improvizace i energie pomohly vytvořit přesně tu kombinaci napětí a zábavy, kterou by Tetris bez Red Bullu prostě neměl.
04
Rozhovor s vítězem
Jaké jsou tvé bezprostřední pocity po finále?
Vojta: Sice mi ještě trochu buší srdce, ale jinak se cítím dobře. Věřil jsem, že se dostanu daleko, přípravě konkrétně na Red Bull Tetris® jsem věnoval přibližně tři týdny a myslím, že jsem znal kombinace, které tady nemusel znát každý.
Vzpomeneš si na své tetrisové začátky?
Vojta: První vzpomínky mám asi ještě ze školky nebo první třídy. Táta mi ukázal Tetris, který hrál on jako dítě. Od té doby jsem o něm měl jisté povědomí. K jeho aktivnímu hraní jsem se pak dostal na střední.
Jak ses dozvěděl o Red Bull Tetris®?
Vojta: Asi před dvěma měsíci jsem se o této hře dozvěděl na našem Discordu. Vyzkoušel jsem to a zjistil, že se mi docela daří. Tak jsem si řekl, že to zkusím někam dál.
Co říkáš na to, že budeš reprezentovat Česko na světovém finále v Dubaji?
Vojta: Jsem velmi hrdý, že jsem dostal takovou příležitost. Nečekal jsem, že něco tak specifického, jako je Tetris, mě dostane tak daleko. Na finále se hrozně těším, potkám tam hodně zajímavých lidí a legendy této hry. Taky mě zaujala lokace světového finále, velikost a řešení herní plochy. Na něčem takovém se ještě nikdy nehrálo. Navíc jsem ještě nikdy nebyl v zahraničí, takže to bude určitě zajímavá zkušenost.
05
Velkolepé světové finále v Dubaji
Světové finále proběhne 13. 12. 2025 v Dubaji a uskuteční se na unikátním místě. Hrací pole bude tvořit jedinečná budova Dubai Frame a herní kostičky budou tvořeny sestavou více než dvou a půl tisíce dronů!
Zajímá tě, jak si povede náš český reprezentant ve srovnání se světovou konkurencí? Sleduj nás na našem Instagramu a TikToku, ať ti nic neunikne.