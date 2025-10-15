Gaming
© Vytautas Dranginis/Red Bull Content Pool
Gaming
Tipy a triky, jak se stát vítězem Red Bull Tetris® 2025
Chceš hrát jako profík? Toto jsou TOP rady přímo od těch, kteří hru znají do poslední kostičky.
Tetris není jen hra. Je to mentální trénink, v němž rozhoduje rychlost, strategie a schopnost zachovat klid v absolutním chaosu. A od svého vzniku v 80. letech fascinuje hráče po celém světě svou jednoduchostí i hloubkou.
Teď přichází Red Bull Tetris®, který zve na úplně nový zážitek! Finále světové série se uskuteční v Dubaji a nabídne podívanou, jakou svět ještě neviděl. I proto, že herní pole vytvoří jedna z ikonických dubajských budov a kostičky ožijí díky dronům.
Vidět Tetris hraný na obloze pomocí dronů je něco, co chci opravdu zažít.
Kdo se chce v Tetrisu rovnat s nejlepšími, musí mít určitý dar. Ale samotný talent nestačí... Špičkoví hráči se až tak moc neliší od vrcholových sportovců. Neustále trénují, analyzují své hry a pořád se zlepšují. Stejně jako v jakékoliv jiné disciplíně, k talentu je potřeba přidat i spoustu dřiny.
A právě teď běží celosvětová kvalifikace, která rozhodne o tom, kdo se do Dubaje podívá. Možná zrovna v tobě dřímá tento talent – a možná je konečně čas to zjistit. Každý, komu je víc než 18 let, může zabojovat o titul šampiona Red Bull Tetris®. Chceš to dotáhnout až na vrchol? Tady máš pár rad.
01
Trénovat, trénovat... a zase trénovat!
Čí rada by mohla mít větší váhu než ta od samotného zakladatele Tetrisu? „Ke zlepšení v Tetrisu potřebuješ naprosté soustředění a spoustu zkušeností. Klíčová je také koordinace oka a ruky, obzvlášť při rychlé hře. Skvělé ale je, že i když cesta k mistrovství vyžaduje hodně odhodlání, každý hráč může vidět pokroky. Stačí jen trénovat,“ radí Alexej Pajitnov, který v osmdesátkách stál u zrodu tohoto globálního fenoménu.
„Musíš tomu věnovat hodiny. Cílem je dostat se do bodu, kdy nehraje tvoje mysl, ale tvoje tělo. Potřebuješ zkrátit cestu mezi okem a rukou – a jakmile dokážeš hrát a zároveň se bavit nebo přemýšlet o něčem jiném, znamená to, že se z hraní stalo něco automatického,“ navazuje na Alexejova slova jeho kamarád Henk Rogers, který se výrazně zasloužil o expanzi hry do světa.
Základ pro to, jak se v Tetrisu zlepšovat, bychom měli. Red Bull Tetris je nicméně tak trochu samostatná disciplína, která má vlastní unikátní zákonitosti a pravidla. Proto jsme další tipy pro tebe posbírali přímo od vývojářů naší speciální verze.
02
Power-ups
Kdo by nemiloval pořádný power-up? Jenže kouzlo tkví v použití ve správnou chvíli. Takovou, kdy můžeš rozbořit celé pole. Chce to trpělivost, ale ne zase tolik. Za chvíli pochopíš proč…
03
Přehodnoť svou strategii
Říkal někdo „buď trpělivý“? Jo, to by dávalo smysl. Do určité chvíle... V Red Bull Tetris totiž máš jen tři minuty na to, abys ukázal, co v tobě je. Takže ano, buď trpělivý, ale ne zase moc. Zhluboka se nadechni. Máš to v kapse.
04
Stanov si priority
Chceš fakt nahnat body? Zaměř se na rychlé a efektivní mazání řádků, ať ti roste násobitel. Máš jen 180 vteřin na to, abys zahrál pořádné skóre. Nejde jen o přežití, ale o rychlost myšlení a správná rozhodnutí. Znovu a znovu. Bez zaváhání.
05
Trpělivost přináší ovoce
Stejně jako většina herních verzí Tetrisu, i Red Bull Tetris má funkci Hold Queue. Nevíš, jak funguje?
Pokud je políčko Hold vlevo nahoře prázdné a ty si nevíš rady s právě padajícím Tetriminem (nebo si ho chceš schovat na později pro výhodné kombo), stačí ho dát na hold. Kdykoliv poté můžeš tento uložený dílek zase vhodit zpět do hry. Jakmile to jednou zkusíš, budeš to dělat automaticky.
Určitě se vyplatí sledovat i Next Queue vpravo nahoře ve hře. Tipneš si, co dělá? Ukazuje, které Tetrimino přijde jako další! A to je klíčová věc, pokud to chceš dotáhnout až do finále.
06
Je to sprint, ne maraton
Red Bull Tetris se naučíš rychle, ale ovládnout ho? To už chce víc. Chytneš to během chvilky, ale jestli chceš porazit ostatní, musíš se stát tím nejlepším. Jak na to? Tréninkem.
Každá hra tě něco naučí. Dokonce i ta, kterou pokazíš. Zůstaň v maximálním soustředění a zkoušej to znovu a znovu. Čím víc hraješ, tím líp poznáváš vzorce, rychleji reaguješ a sázíš vyšší skóre.
07
Zlaté Tetrimino: Tvá (ne tak úplně) tajná výhoda
V turnaji Red Bull Tetris se objeví speciální zlatý Tetrimino, který ti může kompletně změnit hru. Když ho zahraješ ve správný moment, udělá divy. Funguje nejlépe jako strategická zbraň, takže si dobře promysli, kdy a jak ho použít. Zkoušej během hry různá umístění a načasování a vytěž z něj co nejvíc pro své skóre.
Vidíme se ve hře!
💡 Základní info
Celosvětová kvalifikace do turnaje Red Bull Tetris je otevřená pro hráče od 18 let. Red Bull Tetris je rychlá, tříminutová verze klasické hry, která staví na akci, tempu a chytré strategii. Chceš si zabojovat o nejvyšší trůn? Zkus do své hry zapojit výše zmíněné tips&tricks přímo od jeho vývojářů a posuň se o krok blíž ke světovému finále, které proběhne v Dubaji od 11. do 13. prosince. Více informací a přímý vstup do hry najdeš TADY.
Sleduj nás na našem Instagramu a TikToku, ať ti nic neunikne!