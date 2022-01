Red Bull Homerun na Dolní Moravě přichystal závodníkům bezkonkurenčně nejdelší trať . Čerstvě napadaný prašan jí doplnil o pořádnou zásobu muld, takže prknaři a freeskieři si mohli hodit i pár triků. Vítr, který dosahoval místy až 70 km/h, se v první půlce opíral do zad, ale v druhé se stal solidním protivníkem. Organizátoři tipovali, že tento závod nevyhrají dříči, ale spíš horalové s pevnou morálkou. Někde bylo potřeba soustředit se na svah, někde zase bylo potřeba zabrat do hůlek. A to už chce odhodlání. Proč jsme vyzpovídali velblouda a co se na trati líbilo blogerce Naty Kotkové a zpěváku Petru Lexovi?