Kráva s Krakonošem na svahu? Na Red Bull Homerun v Peci bylo všechno možné

Po dvou závodech, které ukázaly pořádné horské podmínky, nastal čas to obrátit a dát si trochu sluníčka. Pec pod Sněžkou se rozhodla nás při Red Bull Homerun nezklamat. Kdo si neukořistil lístky na závod včas, měl smolíka. Tady prostě bylo nabito a o pódium se rozhodlo poprat slušný množství prknařů, lyžařů i kostýmů. Někdo šel na rychlost a někdo na pohodu. Vyplatí se turistická flow? A vyšla Mikýřovi výhra?

Slunit se přijela i rozesmátá Klára Pokorná z Yoga Gang © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

01 NASAJ ATMOŠKU ZÁVODU KROK PO KROKU

Řekli jsme si, že tentokrát se mrkneme na Red Bull Homerun pěkně krok po kroku. Necháme tě nasát pořádně atmošku téhle bláznivé akce, kde se potkává snad úplně všechno, co člověka na horách baví. Let's go!

Jsi ready na nejrychlejší sjezd? © Kuba Zeman / Red Bull Content Pool

11:45 NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS

Jasný je, že první kroky mířej pro křídla, startovní dres a samolepku na helmu. Takže teď už není cesty zpátky. Všechno ready. Možná je nejlepší plán dát drink a pak se vydat zkontrolovat závodní sjezdovku. To mimochodem radí i Adam Prášek, který to dolů poslal nejrychleji. "Nejlepší je si tu sjezdovku trochu natrénovat, nabrousit hrany a pustit to dolů". Je to domácí kluk, takže o tom něco ví.

Registrovat se můžeš klidně jako folklorní havajský soubor © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Hlavně precizně! © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Poladit vybavení je základ. A hlavně si ty brýle nezafuňet © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

12:30 NASÁT HORSKÝ VIBE

Co si budeme, největší pohodička je pár jízd, pauza, chvíle sluníčka. A to furt dokola. Dalo se dělat všechno, hlavně to slunění. To je prostě top.

Kámoši, pohoda a ještě závod. To je prostě sobota, jak to mám rád. Blažený účastník

Slunit se přijela i rozesmátá Klára Pokorná z Yoga Gang © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Říkal někdo Red Bull Homerun? © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool Drink nebo testovací jízda, hm? © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

15:15 CHECKNOUT START

Je dobrý to nepodcenit a vydat se na start včas. Ono totiž to není jenom, že tam švihneš lyže a jedeš. Najít, kde je start, odkud se běží a kde nechat vybavení. A přesně tohle dělají všichni. I Viking, Krakonoš, kráva nebo postavička z Futuramy. Jo i ta.

Základ je nadšení, to je půlka závodu. Teda úspěchu. © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Když vezmeš partičku na hory... © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool Dostal jízdu zadara? © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

15:30 VYMYSLET DOBROU STRATEGII

Nikdo nedokáže dobře říct, co přesně je to, co tě posune nejrychleji do cíle. Správně umístěné lyže nebo prkno? Totální sprint? Rozjezd na pohodu? Třeba umístění lyží byla pro některé skoro raketová věda! No a když to vymyslíš, švihnou to kolem tebe Michal Maroši a Tomáš Slavík na kole.

Bude tohle to správný místo? © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Michal Maroši, ani Tomáš Slavík lyže neřeší. Dávají bike! © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Mimoň a jeho top spot. © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

15:50 SPRINT, PLÍCE V TAHU, STŘIH: CÍL

Sprint je přesně to, co pořádně rozdělí startovní pole. A všichni se dost shodují, že to je přesně to, co tě prostě rozseká. Brýle zadýchaný, plíce v ohni, na lyžáky skoro nevidíš. Mikýř to řekl dost výmluvně 👇 , ale stejnak hodil osmý místo a pozici v top 10.

Asi jsem trochu podcenil přípravu, normálně mi po tom sprintu nefungovaly nohy. Martin "Mikýř" Mikyska

Mikýř jde na to! © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Ne všichni ale narvou sprint, někdo prostě ví, že hlavní je si to užít a dát si prostě klídek, jako třeba Homer z The Mag , který dojel do cíle s úsměvem od ucha k uchu.

Šel jsem si turistickou flow. Homer, The Mag

Homer si to dal prostě na pohodu © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Kdo všechno dojel do cíle? Všichni, do jednoho.

Tak důležitá je ta helma, že jo? © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Nepřijde ti, že tady něco nehraje? © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool A teď už jen drink a chill © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool Kráva i všechny cecíky v cíli! © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool Plné pole závodníků © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

16:15 SPRCHA ŠÁNĚM

No a je to tu. Všichni to dali do cíle! Žádný ztracený lyže, zlomený prkna, ani končetiny. Takže je na čase zatleskat největším rychlíkům a už se jen odevzdat tomu, co se stane na parketu.

Čas slavit © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

02 MRKNI NA KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

Nejrychlejší lyžař Adam Prášek se dostal do cílové brány pod dvě minuty a hned za ním se cílem prohnal prknař Marek Machula . Máš pocit, že v TOP 3 nevidíš svoje jméno? Stačí kliknout na kompletní výsledky 👉 TADY

Holky snowboard

1. Alžběta Friedlová 02:56.1 2. Eliška Jelinková 03:11.0 3. Šárka Vrbiniaková 03:17.3

Kluci snowboard

1. Marek Machula 01:56.5 2. Matěj Horálek 02:00.8 3. Nikolas Mach 02:01.2

Nejlepší lyžařky na bednách © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

Holky lyže

1. Denisa Kirnigová 02:46.2 2. Petra Narovcová 03:09.4 3. Leona Francová 03:23.1

Kluci lyže

1. Adam Prášek 01:46.7 2. Vojtěch Hřebačka 01:57.7 3. Jakub Kučera 01:58.4

Máš pocit, že potřebuješ přesně takovýhle den na horách? Není problém, podívej se na další zastávky Red Bull Homerun a přihlas se na tu svojí. A nezapomeň sledovat náš Instagram a Facebook.