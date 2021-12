7 tipů, jak na sjezdovce ovládnout svah i parket

První termín série závodů Red Bull Homerun se nezastavitelně blíží, a tak si říkáme, že by se ti mohli hodit tipy, jak ovládnout svah a posléze i párty . Všechno je to o správných pohybech, no ne? Přečti si náš článek a připrav se na pořádnou jízdu. V první části jsme vyzpovídali Štěpána "Speedy" Hudečka , jak by si on, jako kluk z freeski repre poradil se sjezdem. A v druhé části jsme se s brněnskou tanečnicí Reginou Aitovou podívali na ty správné taneční moves.

01 1. TIPY NA SVAH!

Red Bull Homerun je o rychlosti a kdo jí může rozumět lépe, než kluk s přezdívkou " Speedy "? Rychlost má rád a my víme, že se nebojí na lyžích svištět klidně přes 100km/h. Povolanějšího lyžaře než Štěpána "Speedy” Hudečeka najdeš jen těžko. Koneckonců, kdo jiný by měl mít skvělé tipy, než kluk, který se v lyžákách skoro narodil.

TIPY: Jak být na Red Bull Homerun první v cíli?

Pokud hledáš tipy na prkno, budeš si muset počkat na další článek - Speedy nám dával hlavně tipy na lyže.

1. Znát trasu 🗺️

Klíčem k úspěchu je vedle samotného závodu i kvalitní příprava, která začíná ještě před dnem D. Vyplatí se totiž mít s tratí už nějakou zkušenost, znát všechny její výhody a úskalí a vytvořit si v hlavě strategický plán jízdy. Každý profi sportovec ti poví, že vítězství začíná v hlavě, takže…

Sjeď to hlavou! Štěpán Speedy Hudeček

2. Ať to klouže 🚀

Vosk! To je to kouzelné slůvko formující cestu ke stupni vítězů. Pro běžného jezdce stačí univerzální vosk. Pokud ale míříš na titul krále hor, není od věci investovat a zvolit vhodný typ vosku na dané počasí. Takže den před závodem zkouknout předpověď a pustit se do voskování!

3. Upnout to! ⛷️

Shreďák styl je sice cool a comfy, ale na rychlosti ti nepřidá, ba naopak. K rychlosti je třeba co nejmenší odpor větru , takže to musíme upnout. Ne nadarmo jsou ti nejrychlejší superhrdinové oblečení do latexového oblečku , který téměř splývá s tělem. Navíc toho můžeš rovnou využít a spojit se soutěží o top kostým. Kdo by nechtěl vyhrát hned dvakrát?

Speedy v tom má jasno, ten by volil kostým Spidermana nebo Flashe...

4. Chce to barvu 📍

Zádrhel může nastat, když se po startu rozeběhneš ostošest a pak zjistíš, že nevíš, kam. Proto je důležitou součástí správné přípravy i strategický umístění lyží/prkna. Dát si své vybavení na stranu, k sloupku nebo kamkoliv, kde si to zapamatuješ a poznáš ho hned z první. Pro jistotu, si můžeš své vázání ještě doma nějak ojediněle označit - barvou, vlajkou,... Kreativitě se meze nekladou.

Já bych si ty lyže nebo aspoň vázání nějak označil, třeba nabarvil na křiklavou oranžovou… Štěpán Speedy Hudeček

5. Vzít delší hůlky 🎿

Delší je lepší, alespoň co se hůlek týče. Dlouhé hůlky ti pomohou nabrat rychlost, nemusíš se tolik ohýbat a vzpřímený se více odrazíš.

Že jezdíš na snowboardu a tento tip je pro tebe k ničemu? No to máš pravdu a upřímně, do konce článku už to lepší nebude. Teď trochu nadržujeme lyžařům, ale neboj, i na snowboard přijde řada. Jen ne dnes!

6. Skočit do vázání 🦘

Hůlky se ti budou hodit i u našeho tipu číslo 6. Nazouváním lyží se dá ztratit dost času, ale zároveň i nahnat náskok. Především pokud se ti povede odrazit se hůlkama a do lyží rovnou skočit. Zní to šíleně? Ono to trochu šílený je, ale zároveň dost sranda.

Je to risk, ale když se to povede, ušetříš několik vteřin a každá vteřina může být ta rozhodující. Sám jsem to zkoušel a povedlo se mi to napoprvé. Štěpán Speedy Hudeček

7. Hlava ruka, vše se počítá 👐 👣

Jsi nazutý a teď už jen šusem dolů! Žádný zatáčky ani pluh, prostě pěkně schoulenej v tzv. “vajíčko stylu” s hůlkama přitisklýma pod pažemi přímo k bráně značící cíl. Nikoho nepouštět, ale ani nikoho neohrožovat. Tak by samotnou jízdu pojal Speedy. A co je nejlepší taktika, když vedle tebe jede na sekundy přesně tvůj soupeř? Myslet na to, že je jedno, jakou část svého těla do cíle pošleš jako první. Strč tam hlavu, ruku, cokoliv, hlavně, že seš vítěz!

02 2. CHCI OVLÁDNOUT PÁRTY!

Závod je odjetý a je čas prokázat svůj styl na parketu . K Red Bull Homerun patří pořádná párty a k pořádné párty pořádný tanec! Brněnská tanenčnice Regina Aitová ti nachystala takové moves , které si zvládneš nacvičit klidně u baru a zazářit s nimi na sněhovém parketu. Podívej se na ně krok za krokem.

Let's dance!

Ovládni apre-ski party na Red Bull Homerun !

#1 Running man 🏃

Tento oldschoolový step je ideální pro všechny, kteří ještě pořád nemají po závodu dost. Věř, že pár osmiček Running mana na parketě tě zaručeně dorazí.

Red Bull Homerun - Running man

#2 Fila 🎵

Chceš si nechat pustit song na přání? Dojdi si pro něj za DJ stylově. S Filou tě nepřehlédne nikdo.

Red Bull Homerun - Fila

#3 V-step 🍹

Patříš mezi ty, kteří na party nechodí bez drinku v ruce? Krása, tak přesně pro tebe tu máme krok s názvem V-step.

Red Bull Homerun - V-step

#4 Gigolo 👯

Když dostaneš pocit, že nastal čas s někým se na parketě seznámit, vzpomeň si na step nazvaný Gigolo. Ideální pro taneček ve dvou.

Red Bull Homerun - Gigolo

Staň se i ty součástí téhle neobvyklé události, o které se na svazích budou vyprávět legendy. První zastávka závodu Red Bull Homerun se odehraje 28.12. na Ještědu, ale rozhodně není jediná. Projdi si všechny zastávky a vyber si tu svou! Vidíme se na svahu 🤘