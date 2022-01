Na páté zastávce se Red Bull Homerun posunul na jih. A jestli něco můžeme říct, tak to, že Špičák byl na tuhle akci stoprocentně ready. Tančilo se od rána, závodníci poctivě trénovali a zimní drinky tekly proudem. Bylo vyprodáno a tři stovky závodníků a milovníků aprés-ski ovládli svah i parket. Šli do toho s tou správnou šumavskou vervou - nikdo si nechtěl nechat ujít poslední možnost proběhnout se v lyžácích a vrhnout se střemhlav svahem. Jak se líbila pátá sjezdovka Tomášovi Slavíkovi, jak si závod užil snowboardista Kuba Hroneš a kdo měl nejlepší fanklub?

Areál Špičáku se plnil už od rána, nehledě na to, že příroda se chvíli tvářila, že to celé rozfouká. Na startu byl chvílemi pořádný nárazový vítr a závodníci nešli daleko pro slova jako vichřice nebo orkán. U registrací se střídal

Areál Špičáku se plnil už od rána, nehledě na to, že příroda se chvíli tvářila, že to celé rozfouká. Na startu byl chvílemi pořádný nárazový vítr a závodníci nešli daleko pro slova jako vichřice nebo orkán. U registrací se střídal mix lokálů , kteří se těšili, až se tenhle závod objeví v jejich hoodu a těch, kdo prostě potřebovali tenhle adrenalin zažít znovu. „Pec pod Snežkou byla skvělý zážitek a tak mi bylo jasné, že ještě někam musím vzít celou partičku, aby to taky zažila”, přiznal Adam Prášek , který přivezl kromě kámošů i své lyžařské skills a připsal si už podruhé první místo . Stejně jako ve zmiňované Peci.

Let do cíle

A CO NA TO NOVÁČCI?

„já jsem nejdřív spadla, pak mi upadla hůlka, kterou mi naštěstí někdo podal. Ten začátek byl vážně maso, ale je to tak skvělý zážitek. Teď se těším, že to pořádně oslavíme," svěřila se.

Eva Zýková je taky holka ze Šumavy a na Špičáku je jako doma. Na závod se hecli společně s bráchou Ondrou. Se šáněm v ruce popisovala svůj dramatický start: „já jsem nejdřív spadla, pak mi upadla hůlka, kterou mi naštěstí někdo podal. Ten začátek byl vážně maso, ale je to tak skvělý zážitek. Teď se těším, že to pořádně oslavíme," svěřila se.

