Summary 1 MRKNI NA KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

Že by to byl den jako stvořený pro párty na sněhu se říct nedá, počásko vypadalo spíš jak z dobrodružnýho filmu, ale přesně to k horám patří taky a dvě stovky milovníků rychlosti a desítky milovníků sněžného parketu to rozhodně neodradilo. Od brzkého dopoledne dávaly beaty od DJs jasně znát, kam zamířit a kde to bude pořádně žít. Volná místa v závodu zmizela rychlejš než drinky na rozlučce . Zajel Ben Cristovao Maxe Habance? Dal si Filip Salač pohodičku nebo to střelil jak na motorce a kdo ovládl párty?

Yes, jdeme na to! © Lukáš Neasi / Red Bull Content Pool

👉Pojď si projít perličky ze závodu a nezoufej: až dočteš, můžeš rovnou kliknout na registraci a dát si se svojí partičkou tenhle zážitek třeba v Peci, na Dolní Moravě nebo na šumavském Špičáku .

Ben to poslal dolů jako za mlada © Lukáš Wagneter / Red Bull Conent Pool

„Já jsem vážně nadšenej, nejde ani tak o závod, ale o celý tenhle vibe. Vyrazil jsem na hory a potkal tady kámoše, který jsem neviděl roky. A o tom to je. Užívat, potkat se. To mě na tom neskutečně baví,” sdílel Ben Cristovao , který si střihnul trať jako první poježdění po pár letech. A určitě s tímhle pocitem nebyl sám, protože endorfiny lítaly vzduchem celý den. Motocyklový závodník Filip Salač přijel se svojí crew a úsměv měl od ucha k uchu. Na závod se pořádně rozjezdil a dal si na sjezdovce rovnou celý den.

Je to crazy akce a jsou tady strašně fajn lidi, rozhodně tuhle akci chci zažít znovu. Filip Salač

Vzácná chvilka, Filipa Salače na svahu nepotkáš jen tak © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

SJEZDOVKA JAK MÁSLÍČKO

Špindl si pro závodníky nachystal červenou sjezdovku a pořádné zázemí na aftrošku a drinky . Lanovka se od tří nezastavila. Teda, skoro - možná nebyla zvyklá převážet chlapíky v bublinkových fóliích, lidské krabice na lyžích nebo bandičky, co vypadají, že cestovaly v čase. O kostýmy na tomhle eventu rozhodně nebyla nouze a věř tomu, že bikeři Michal Maroši a Tomáš Slavík rozhodně neměli lehký rozhodování, když vybírali ten top.

Bratři v biku © Kuba Zeman / Red Bull Content Pool

Tihle dva blázni se totiž znovu rozhodli, že si dají sjezdovku na biku, a tak nechali prkna ve stojanu u baru a pustili se na trasu kolmo. Celou sjezdovku zvládli přibližně za úctyhodné 4 minuty, jak se na bajkery sluší a patří. Možná jim hrálo do karet, že na sjezdovce byl snížek jak máslíčko a led zůstal na Ještědu.

Jako po másle © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

To rozhodně ocenili i všichni jezdci. Především ti, kdo si dali rovnou dvě zastávky za sebou. Letec Martin Šonka si jízdu na Ještědu natrénoval a ve Špindlu ji prosvištěl jak nic. “Je mi samozřejmě trochu líto, že nejsem první, ale budu muset makat na tom sprintu,” smál se. Prozradíme ti na něj jednu věc, kdyby nebyl tolik ve vzduchu, tak by si rozhodně dokázal představit mít někde v horách uprostřed sjezdovky chalupu. No, kdo by nechtěl.

Jó, pohodička. Tomu říkáme hory © Lukáš Wagneter / Red Bul Content Pool

MAXOVO MRZENÍČKO

Max Habanec měl na tomhle závodě trošku mrzeníčko , rozhýbaný sice byl, ale jeho vázání ne. A právě to ho trochu vypeklo a i když střihnul sprint jak Usain Bolt, tak než to všechno pošteloval, Ben Cristovao mu frnkul na trati o pořádný kus. Takže tady je odpověď na otázku z úvodu: Ben zajel Maxe. Ale zase Maxe vypeklo vázání . No, je nám jasný, že to kluci na baru ještě stopro probrali.

Byl Max dostatečně rozýbaný? © Lukáš Neasi / Red Bull Content Pool

Je potřeba si říct, že prknaři na tomhle závodě rozhodně nestáli stranou . Zatímco na Ještědu jsme viděli v cíli nejdřív samý lyžaře, tak Špindl to změnil. Už třetí člověk v cíli byl totiž solidně rozjetej prknař. Jakub Žernava celou svojí jízdu, ve který pokořil 1950 metrů dlouhou sjezdovku, střihnul za 02:35.6, což je jenom 7 vteřinek za vítězným lyžařem - starou známou firmou Radimem Palánem.. Tenhle svižnej lyžař bral totiž zlato i o den dřív na Ještědu. Jestli ale Radim Palán závodí ve skicrossu, tak Kuba Žernava to zase švihá v repre ve snowboardcrossu, takže oba pánové mají rychlost dost v krvi.

S větrem o závod © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

CO BYLO NA ŠPINDLU UNIKÁTNÍ?

Tak to stoprocentně to, kolik kostýmů stálo na pódiu . A to rozhodně není řeč o kategorii kostýmů. Druhý místo mezi prknařkama bral banán . První místo u prknařů zase horskej démon v poctivejch lederhosen. Před pódiem si pak mohl vidět parádní kotel ve kterém se bavil superman, dinosaur a obrovský množství chlupatých a hebkých převleků různýho typu.

Chlupy znamenají teplíčko © Lukáš Neasi / Red Bull Conent Pool

Je mi jasný, že přístě budu muset taky dát nějakej skvělej kostým. Mě dost bavila ta partička ve štýlu devadesátek. Ben Cristovao

Jak zkrotit dinosaura © Lukáš Neasi / Red Bull Content Pool

Každopádně tu kategorii kostýmů vyhrál tetris. Nejdřív vidíš jednoho týpka v krabicích, pak druhého a pak ti dojde, že do sebe zapadají. No nedává to všechno perfektní smysl?

01 MRKNI NA KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

Šáňo lítalo vzduchem, Radim Palán to měl nacvičený © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Holky snowboard

1. Adéla Červená 03:56.8 2. Ester Švrčinová 04:14.0 3. Vendula Burešová 04:16.4

Kluci snowboard

1. Jakub Žerava 02:35.6 2. David Bakeš 02:36.6 3. Vojtěch Trojan 02:49.2

Banán na pódiu, kde to zažiješ? © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Holky lyže

1. Magdaléna Sládková 03:34.9 2. Tereza Dršatová 03:43.7 3. Karolína Votavová 04:00.7

Kluci lyže

1. Radim Palán 02:28.6 2. David Brýdl 02:31.0 3. Roman Tošnar 02:38.3

Chceš zažít to samé? Není problém, podívej se na další zastávky Red Bull Homerun a přihlas se na tu svojí. A nezapomeň sledovat náš Instagram a Facebook .