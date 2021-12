Kategorie? Kostým! Podívej se na ty nejlepší z historie Red Bull Homerun

Part of this story

Red Bull Homerun není jen hromada adrenalinu, ale taky hromada zábavy. Nezáleží jestli se chystáš na prkno nebo na lyže, jedno spojuje všechny, a tím je příležitost proměnit se v cokoliv si zamaneš. Stačí ti jen vybrat ten správný převlek a zaútočit na cenu za nejlepší kostým. Není to totiž jen pomyslné mecheche, ale jedna z pěti oficiálních kategorií Red Bull Homerun . A co dělá disciplínu disciplínou? Přece výhra, která tě čeká na každé zastávce.

Takovou ověřenou klasikou jsou kostýmy zvířat. Jsou efektní, pohodlné a dodají ti pocit nespoutanosti, který se hodí nejen do závodu. Next level však je spojit všechny druhy velké říše a utvořit celistvý koncept, jako tomu bylo ve Švédsku, kde Noemova archa odplula s celou svou posádkou. Nebo spíš odplužila?

Že sumo je jen v ringu? To už dávno neplatí. Red Bull Homerun má s tímto japonským národním sportem více společného, než se na první pohled může zdát. Třeba cíl vytlačit své soupeře a rozhodit jejich balanc. Navíc ty držkopády bolí o dost méně, když padáš do měkkýho na druhou.

Red Bull Homerun je příležitost k plnění dětských snů a převtělení se do oblíbených televizních postav. Živých, mrtvých, smyšlených nebo třeba zelených. Na výběru nezáleží. Hlavní je, že ti to udělá radost. Jako téhle rumunské závodnici, ehm, teda Kermitovi. Kermitovi na snowboardu.

