V pokročilém odpoledni ski areály dost často zejí prázdnotou, na Ještědu to ale 28. prosince vypadalo přesně naopak. Poslední jízdy lanovkou praskaly ve švech a vyvezly nahoru na start skoro dvě stovky bláznů , co se rozhodli pustit se střemhlav svahem a získat tak trofej pro toho nejrychlejšího. Mezi snowboarďáky byl vidět třeba skejťák Max Habanec , mezi lyžaře přiletěl zase Martin Šonka . Kdo si střihl rekord na trati a kdo vytáhl nejlepší kostým?

Byl T-Rex nejlepší kostým? © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Koukni se na top momenty ze závodu, nasaj do sebe atmošku a rovnou se přihlas na některou z dalších zastávek.

Přijde ti, že vrhnout se dolů ze svahu není nic zas tak speciálního? Tak to pozor, Red Bull Homerun totiž není jenom šílený sjezd , ale je tam pár lahůdek, co ho dělají unikátním. Jedna věc je, že si pro svoje vybaveníčko musíš doběhnout, což zrovna na Ještědu bylo zčásti do kopce. Druhá věc je, že startuješ v chumlu úplně všech: prknaři, lyžaři, jednorožci. Prostě úplně všichni. Třetí lahůdkou je, že tě rozhodně nečeká žádný nudný manšestr. Ale sjezdovka, jak se na poslední jízdu sluší a patří. Muldičky, boule a klidně i ledové plochy. A že zrovna těch nebylo na Ještědu málo.

Jediná cesta byla to prostě pustit rovně a rychle! Radim Palán, vítězný lyžař

Max Habanec © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

ŘÍKAL NĚKDO SJEZD? NA TO BIKEŘI SLYŠÍ

Stojíš na startu, chystáš se na sjezd a najednou vedle tebe dva top bikeři. Tomáš Slavík a Michal Maroši . Ať v mlze ostříš, jak chceš, tak prkno, ani lyže rozhodně nemají. Dávají high five a na kolech to švihají rovnou dolů z kopce. Jop, tohle málokdo čekal, ale tihle dva se rozhodli, že si na Red Bull Homerun dají svojí vlastní výzvu a pojmou to po svém. Na biku. Tomáš Slavík to vysvětlil jednoduše: „Zimní sezóna je dlouhá, a tak si ji musíme užívat po svým” . Sjezdovku si tak dali na kolech, stejně jako na legendárním závodě Chinese Downhill.

„Řekl bych, že na kole jsem to dal rozhodně líp, než bych to dal na prkně,” řekl Michal Maroši a vzhledem k tomu, že byl první v cíli , tak asi nekecal. Tomáš Slavík chvíli přemýšlel, že to švihne do lesa, kde jsou trailové trasy, které dobře zná, ale nakonec se popral s ledem a sněhem na sjezdovce. Tihle dva speciální předjezdci značili jediné, že co nevidět se se sjezdovkou poměří všichni. Snowboarďáci, lyžaři, jednorožci, medvídci i dinosaurus.

Tomáš Slavík si dal závod po svém © Lukáš Wagneter / Red Bull Homerun

POŘÁDNÝ HORSKÝ PODMÍNKY

Na Ještědu závodníky nečekalo žádné alpské azuro, ale naopak drsný horský vibe. Mrazivo a mlha vytvořilo to správný drama pro start. Doběhnout ke svému odloženému vybavení, byl teprve začátek a najít ho v mlze, to byl pořádný oříšek. Když dáme stranou mlhu, byla tu další výzva, startovalo se totiž do zmrzlého kopce, a k tomu ti ani trénink na schodech v paneláku nepomůže. Maxim Habanec je profi skateboarďák a jak sám říká, rozhodně mu není cizí ani snowboard.

„Čekal jsem, že největší maso bude sjezd, ale upřímně ten sprint k prknu a následný nandavání, to byla teprv fuška. Tam totiž byli úplně všichni, na trase už se to pak pěkně rozprostřelo a měl jsem pocit, že jedu v podstatě sám,” popsal start Maxim Habanec , který si mezi snowboarďáky urval sedmé místo. Letec Martin Šonka dav na startu využil k tomu, že si při sprintu dal malý chill, aby byl fresh při následném nandavání lyží.

Najít vybavení, nasadit, jet! © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Začátek byl docela boj, ale cesta dolů byla pecka Martin Šonka

Poladit vázko © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Ve sprintu kralují většinou snowboarďáci, protože co si budeme - v botách se běží o trochu lépe než v přeskáčích. První úsek trasy to pak ale pěkně roztřídil a šestice top lyžařů práskla do lyžáků a ukázala, jak se dá prosvištět 1,5 km sjezdovky pod 3 minuty jako nic. Jejich strategie byla naprosto jasná: rovně a rychle.

Vítěz Radim Palán zapsal čas 02:29 a tratí se řítil zhruba 120 km/h , nebo tak to aspoň tvrdí on. Prý to byl příjemný led, který vůbec nedrncal a největší zážitek měl ze sprintu v lyžácích, to se totiž člověku jen tak nepoštěstí. Většina fandů zase měla zážitek z jeho jízdy , která vypadala, jako kdyby si odskočil ze sjezdu na světovém poháru. Ono to není od pravdy tak daleko, tento kluk totiž není na závodě poprvé. Závodí ve speedski i skicrossu, takže i těch 120 km/h byla prý pohodička.

Prknaři versus lyžaři © Lukáš Wagneter / Red Bull Homerun

Prknaři se ale rozhodně nedali zahanbit a poprali se s tratí v těsném závěsu. Vítězný boarďák Marek Machula byl v cíli jen o krapet později, přesněji o 21 vteřin, než první lyžař a za ním už se to do cíle jen sypalo.

Cíl je jediný a to být dole nejrychleji. Jestli tě žene touha po trofeji nebo drink na párty je celkem jedno, důležitý je si cestu užít. Kdo to ale na Ještědu poslal dolů nejrychleji?

Šáňo teklo proudem © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

Holky snowboard

1. Kateřina Pátková 04:45.1 2. Klára Gillernová 04:59.7 3. Michaela Trubačová 05:57.6

Kluci snowboard

1. Marek Machula 02:50.5 2. Jan Kinský 03:04.9 3. Martin Šebek 03:14.3

Holky lyže

1. Andrea Drengubáková 03:21.4 2. Barbora Vimmerová 04:46.0 3. Aneta Kupcová 04:52.7

Kluci lyže

Umístění Jméno Čas 1. Radim Palán 02:29.1 2. Jakub Kučera 02:33.0 3. Peter Bendík 02:46.1

Mám pro závod jedno slovo: ADRENALIN! Maxim Habanec

Ze severního pólu přiletěl i Santa Claus © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool I bachaři ze seriálu Hra na oliheň dorazili © Kuba Zeman Jsme ready © Kuba Zeman Vyjíždíme © Lukáš Neasi Ready, set, go! © Lukáš Neasi Soustředěnost především © Lukáš Neasi Prknaři, do boje! © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

