Jan Kasl: Je to tak, nejsem moc nervózní. Ve finále jsem po třetí a bohužel se mi ještě nikdy nepodařilo dosáhnout na tu pomyslnou zlatou příčku. Takže jsem zvyklý zatleskat výherci a dát si pár chlebíčků. Ten recept na vítěznou fotku jsem ještě neodhalil. Soutěže jsou celkově zvláštní v tom, že občas vyberou fotky, které já sám bych nevybral. Třeba právě ta se kterou jsem se dostal tak daleko tenhle rok pro mě nebyla můj největší favorit. A tak je to vždy, pošlu 10 fotek a uspějou ty, co nejsou moji favoriti 😂 Je těžké říct, co uspěje, porotců je neskutečně moc a jsou ze všech různých oborů. Zrovna CREATIVE by Skylum ve které soutěžím je kategorie ve které nejsou v podsatě žádné limity.