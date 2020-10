Jako každý rok se v září v rakouském Leinzu sešli elitní sportovci z řad horských běžců, paraglidistů, cyklistů a kajakářů. Čistě proto, aby si užili nějaké utrpení a ve čtyrčlenných týmech bojovali o titul neoficiálních mistrů světa.

Red Bull Dolomitenmann má výmluvné motto: „Utrpení je zábava!“

Podívej se na krátké video, ať víš, o čem je řeč! 👇

Red Bull Dolomitenmann 2020: takhle vypadá, když je utrpení zábava

Závod je označován jako nejtěžší týmový závod na světě a skládá se ze čtyř disciplín: horského běhu, paraglidingu, kajaku na divoké vodě a horského kola. Tento rok stálo na startu 97 týmu z deseti různých zemí . V tom vítězném týmu se do divoké vody, už po desáté, vrhl Lukáš Kubričan . A my jsme si nemohli nechat ujít příležitost ho vyzpovídat.

Závod startují běžci © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Lukáši, řekl bys nám na začátek něco o sobě?

Na kajaku jezdím od devíti let . Závodil jsem ve vodním slalomu v nadupané kategorii K1 (společně třeba s Vávrou Hradilkem ) a vždy jsem hájil barvy Dukly Brandýs. V roce 2010 jsem ukončil profesionální kariéru a pozvolně přešel do role trenéra. Jak jde vidět, nepřestal jsem závodit úplně, ale více se teď zaměřuji na své svěřence. Aktuálně jimi jsou reprezentanti seniorského A-týmu.

Tohle není jen o slalomu © Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool

Jde vidět, že se závoděním jsi nepřestal. Pátý rok máš zlato v kajakové části Dolomitenmanna a třetí zlato týmové. Proč právě tenhle závod?

Dolomiťák mě lákal už v době, kdy jsem ještě závodil ve slalomu. Jenže bohužel často docházelo ke kolizi závodu a světových pohárů nebo mistrovství světa, a ty samozřejmě měly přednost. Poprvé to klaplo v roce 2009 , oslovil jsem Martina Kráčalíka, který dával dohromady české týmy, a jel jsem. S týmem jsme rovnou vyhráli amatérskou kategorii! Celá atmosféra, náročnost závodu a prostředí mi tak učarovalo, že jsem se tam každý rok chtěl vracet znovu a znovu.

Už jenom díky prostředí se člověk rád vrací © Jan Kasl

Na první vítězství jsem čekal 7 let. Lukáš Kubričan

Nejvyšší stupínek v roce 2019 © Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool

Na to vítězství jsem si musel celkem dlouho počkat. V roce 2009 jsme sice vyhráli jako tým, ale jako kajakář jsem byl čtvrtý. A pak jsem dlouho na kajaku sbíral druhá a třetí místa. Vítězství přišlo až v roce 2016 , kdy jsem zajel super jízdu a konečně to klaplo. Myslím, že to bylo hlavně získanými zkušenostmi z předchozích ročníků a lepší fyzickou připraveností. Na Dolomitenmannu totiž nejde jet celý závod full gas , ale musíš si předem dobře rozvrhnout síly a soustředit se hlavně na pasáže, kdy jedeš proti proudu, kde se dá získat nejvíce času.

V čem je to jiné? Co je na závodu tak specifické?

Jiné je to v tom, že je opravdu extrémní. Náš klasický závod ve vodním slalomu trvá od 80 do 100 vteřin. Na Dolomitenmannu musíme makat přibližně 35 minut a navíc to není jen o slalomu a pádlování. Je to kombinace sjezdu na divoké vodě, slalomu a běhu , kdy musíš na dvou místech běžet s těžkou plastovou lodí.

Běhat s těžkou lodí na slalomu nezažiješ. Dá se celkem nahnat čas, i proto je moje výhoda, že od mládí docela dost běhám. Lukáš Kubričan

Už jenom ten start není žádné pěkné nalodění rovnou na vodě. Začínáme brodem řeky , po něm sprintujeme k lodi a jakmile jsme u lodi, čeká nás lahůdka: alpský start, kterým je skok ze 7 metrů . Přiznám se, že ze skoku mám každý rok respekt. Může se totiž u něj stát spousta komplikací, které ovlivní jízdu. Může ti spadnout šprisdeka a natéct voda do lodi, což znamená velkou časovou ztrátu. Nebo při skoku třeba zlomíš pádlo , jako se to předchozí roky povedlo kajakáři za Red Bull Haraldovi Hudetzovi. Pak ti nezbyde nic jiného než čekat, až ti podpůrný tým dá nové.

Podívej se, jak to vypadá očima závodníka. 👀

Red Bull Dolomitenmann 2020 POV – nejtěžší týmový závod na světě

Co prostředí závodu? Je i atmosféra jiná?

Atmosféra během celého závodu je úžasná. To je jedna z věcí, která mě okouzlila. Město touto akcí opravdu žije . Přijdou fandit snad všichni a do toho i přijede spousta lidí, kteří to spojují s dovolenou. Konkrétně u kajaku jsou břehy obsypané spoustou fandících lidí a mnoho fanoušků s námi jede i na kole, neboť podél řeky vede cyklostezka, tudíž nás můžou sledovat po celý závod. Třeba jako moje přítelkyně se synem, kteří jezdí se mnou a po celou trasu fandí na kole.

Sám to beru jako malou dovolenou, když nezávodím, objevujeme hory nebo přemlouvám padáčkáře, aby mě vzal proletět. Lukáš Kubričan

Letos byl závod trochu odlišný , kvůli světové situaci byl start a cíl závodu přesunut z centra Lienzu na městský stadión s omezeným vstupem a i díky tomu závod končil cyklista, nikoliv kajakář, jako tomu bylo předchozí roky. To mi při doběhu vážně nabíhala husí kůže.

V roce 2019 se dobíhalo v centru města © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool

Mluvili jsme jen o tvé disciplíně. Ale závodíš v týmu, jaký je to pro tebe pocit?

Je to rozdíl, ve slalomu jsem samozřejmě zvyklý závodit jen sám za sebe. Tady jsem součástí týmu. Ten tvoří čtyři závodníci a samozřejmě to nechci zbytku týmu zkazit. Každá disciplína je náročná a kluci do toho dávají všechno – každý člen týmu jde na krev. Takže i já ve své části cítím maximální zodpovědnost, abych nezklamal a taky aby mě tým nominoval i v dalším roce.

Nominoval? Takže jste se nedali dohromady někde na dovolené jako parta kámošů?

Haha, tak to úplně nefunguje. Závod je velmi prestižní a profesionální týmy dávají dohromady manažeři . Prvních sedm let jsem jezdil v českých týmech, až v roce 2016, kdy jsem poprvé vyhrál svou část, mě začaly oslovovat zahraniční týmy. Jeden z nich byl právě Kolland Topsport , což je jeden z nejlepších týmů, a tak jsme si plácli. Od té doby jsem mu věrný a jezdím jen za něj. Tým dává dohromady manažer Harry Kolland , který Dolomitenmannem opravdu žije a vždy se o nás stará, jako by jsme byli jeho rodina.

Vítězný tým Kolland Topsport Professional © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool

Trénujete společně i během roku? Jak vypadá příprava na takovýhle extrém?

S týmem se během roku nepotkáváme. Vidíme se jen jeden týden v roce během Dolomitenmannu. Nicméně jádro týmu zůstává téměř stejné , takže se za ty roky již dobře známe.

Lukášova předávka Juri Ragnolimu © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool

Každý dřeme ve své disciplíně a připravujeme se individuálně. Snažím se trénovat celý rok . V zimě preferuji běžky, na těch se dá získat skvělá kondice, na které se dá stavět. Speciální tréninky na vodě pak zařazuji do plánu tak 2 měsíce před závodem . Priorita jsou opakované výjezdy proti proudu na slalomovém kanále v Troji. Na vodu chodím v průměru čtyřikrát týdně , do toho chodím občas běhat a zařadím i nějakou tu posilovnu. Letošní rok jsem měl na přípravu trochu víc času díky tomu, že jsem necestoval celé léto po závodech se svěřenci a myslím, že se to na výsledku celkem projevilo.

Celý závod se odehrává v nádherném prostředí © Jan Kasl

Mám pro tebe čtyři rychlé otázky na závěr a chci na ně rychlou odpověď...

Kdybych nebyl na kajaku...

... lákaly by mě všechny disciplíny. Vybral bych si ale běh do vrchu, protože k němu mám přeci jen nejblíž. Navíc překonat převýšení téměr 2 000 metrů na necelých 10 kilometrech by pro mě byla velká výzva.

Když začínám 7 metrovým dropem do vody, mám v hlavě….

... to, abych si dobře nasadil špricku a poslal loď z rampy pod správným úhlem. Pak už jen zvednout pádlo nad hlavu, abych ho nezlomil o loď a abych si nevyrazil zuby.

První věc po závodě...

... mocně oddychuju, lapám po dechu a snažím se odpovědět na otázku, neboť mi hned televizáci strčí mikrofon před obličej a ptají se na bezprostřední dojmy.

Příští rok...

... bych chtěl být opět na startu a mít dobrý pocit ze závodu. A kdyby náhodou vyšlo další podium, tak bych se vůbec nezlobil.

PODÍVEJ SE ZBLÍZKA NA LUKÁŠŮV TÝM

RÉMI BONNET – HORSKÝ BĚH

Švýcarský běžec a skialpinista , který byl už jako junior přirovnán k legendárnímu Killianu Jornetovi. Na pódiích světových závodů stojí posledních pět let a nebojíme se říct, že jeho hvězda teprve začíná stoupat.

Rémi Bonnet © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool

CHRIGEL MAURER – PARAGLIDING

Tenhle švýcarský paraglidista se pravděpodobně ve vzduchu narodil. Kam přijde, tam posledních 11 let bere zlato. 6 výher v řadě na Red Bull X-Alps, několik světových rekordů a nebojí se ani dlouhých horských běhů.

Chrigel Maurer © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool

JURI RAGNOLI – HORSKÉ KOLO

Italský cyklista, jehož specialitou jsou dlouhé trasy a ideálně v horách. Na kontě má mnoho obdivuhodných horských výzev a vedle toho je několikanásobným italským šampionem.

Cyklista Juri Ragnoli © Christopher Kelemen / Red Bull Content Pool