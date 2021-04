Part of this story Maxim Habanec Czech Republic Ukázat profil

Po celý rok 2020 pomalu nabírali záběry, hledali známé i neznámé spoty a hecovali, hecovali a hecovali. Za kamerou Daniel Dujsík , na prknech Honza Navrátil a Maxim Habanec , který se poté pustil i do střihu. Street v té nejčistší podobě a lokace v Praze a po Česku, ale taky třeba v bulharské Sofii a všude, kam se dalo cestovat. Podoba s projektem Skate of Mind není náhodná, ale není ani stoprocentní. “Kvuli situaci, která byla během celého roku jsme museli být vždy v malé partě,” říká Maxim k videu, ve kterém se kromě něj a Honzy mihne i Daniel Rahman nebo náhodný roztylský pankáč, který zná Maxe z videí na YouTube.

“Ztratili jsme se na streetu a kolem nic moc neexistovalo,” prozrazuje k názvu Honza Navrátil. Jeho i Maxe jsme se zeptali na několik věcí, které se editu více či méně týkají. Kde všude se točilo a která lokace přišla Honzu pěkně draho? V čem Maxovi skejt pomohl skrz nelehké období? Než se posuneš k rozhovoru, pusť si tu GET LOST v plné kráse!

Brzy se na našem webu můžeš těšit i na exkluzivní BTS video!

Co spojuje GET LOST a SKATE OF MIND?

Maxim : Skateboarding a radost z něj. Ve Skate of Mind filmech bylo vždycky hodně cestování a zážitků navíc, což v GET LOST není. Tohle video je čistě o tom nejlepším, co v ulicích zvládneme vrátit. Je to takovej návrat ke klasickým skejtovým videím, na kterých jsem vyrostl. Nic jiného nebylo v téhle crazy době možné, takže jsem rád, že se nám to podařilo zužitkovat takhle.

FS heelflip od Maxe © Daniel Dujsík

Ke komu tenhle edit primárně míří?

Maxim : Stříhal jsem to tak, aby to bylo koukatelné a zajímavé jak pro skejtry tak pro lidi, které zajímají výkony na hraně možností. Je tam pár momentů, který dost pobaví a naopak párkrát i pády a situace, u kterých se trochu zastaví dech.

Honza : To video jde ale ke všem, který baví skateboarding a hlavně street a pro mladý kluky aby taky si šli zajezdit na street a ne jenom do skateparku.

Honza Navrátil © Maxim Habanec

Maxim Habanec při natáčení GET LOST © David Luu

Honzo, kdy přišla ta chvíle, kdy jste si s Maxem řekli: „Oukej, natočíme edit?"

Honza : Loni začátkem březnové karantény jsme začali chodit na street a řekli jsme si, že bychom mohli natočit něco ze streetu. Když se zrušily všechny závody, tak to byla ideální příležitost natočit street video. Chytlo nás to, protože oproti závodnímu skateboardingu to bylo zase po dlouhé době úplně něco jiného.

Většinu spotů jsme skejtovali spolu. Držel nás na nich společný hype. Honza Navrátil

Blíží se název GET LOST metafoře na sezónu 2020, kdy bylo lepší občas prostě zmizet?

Maxim : Je to trochu metafora na to, kolik se toho za poslední rok změnilo. Připravoval jsem se v Los Angeles na kvalifikační závody na hry v Tokiu a o pár týdnů později jsem byl v Česku a jezdil na ulicích, kde jsem začínal. Celkově mě ten rok vrátil k mým začátkům a dal velkou sebereflexi. Prostě ztracení se v době, která omezila spoustu věcí, na kterých mi záleželo. Dá se říct, že svobodu a to vyrovnání se s tím jsme našli v ulicích, kde jsme se hecovali víc než na závodech.

Z videa rozpoznám Sofii v Bulharsku, Barrandov, Výstaviště, Kobylisy. Kde všude jste ještě točili a co tahle místa spojuje?

Maxim : Ty místa spojuje jen to, že v tý době na nich dalo jezdit nebo se tam dalo cestovat. Prostě dobrý místa na ježdění. Spoustu z nich jsou místa, kde jsem natáčel třeba před deseti lety, kdy jsem nemohl tolik cestovat. Hodně zábradlí spojuje taky to, že větší a delší jezditelný spoty už jsme nenašli.

Na tomhle spotu strávili kluci hodně času © Daniel Dujsík

Doufám, že až to bude možné, natočíme další cestovně-sportovní film, který bude pokračováním Skate of Mind III. Maxim Habanec

Poznáš, v jakém městě je tohle vyfoceno? © Daniel Dujsík

Honzo, co pro tebe GET LOST znamená?

Honza : Když se na to zpětně podívám tak vidím hodně super vzpomínek a nostalgii, protože teď je v podstatě stejná část roku jako když jsme tohle video začali točit. Cítím hlavně nostalgii, pohodičku s kámošema v ulicích, vzájemný send, cestování a docela cítím i bolest, protože po pádu v brně mám ještě teď problém se žebry. (smích)

Mohlo by tě zajímat Videofolio - S01 - E01 Podívat se na epizodu

Ve videu padne i obrovitánsky dlouhej rail, co se jen tak nevidí - o jaký místo šlo, kde to bylo?

Maxim : Přesný místo si asi nechám pro sebe, možná se tam vrátím ještě pro nějaký trik. Jinak celkově mám pocit, že jsme si na ježdění vybírali extrémnější místa než u nás bývá zvykem. Spoustu mist jsme jezdili asi dokonce i jako první a já i Honza jsme šli fakt na hranu toho, co jsme schopný ještě zkusit.

Honza zdraví zem © maxim habanec

Hodně jsem se trápil na červeném kink railu na Roztylech kde jsem si dal 2x koule a v odjezdu bylo křoví, kterému se nešlo vyhnout, takže jsem se tam docela slušně rozbíjel. Honza Navrátil

Pokoření tohohle "hadího" zábradlí uvidíš ve videu © Maxim Habanec

Všechno jsem přežil celkem v pohodě, sám když na to teď koukám, tak se divím, protože občas to bylo fakt o fous... Maxim Habanec

Pomáhalo vám prkno potlačit stresy z okolí, ignorovat večerní zprávy, vypnout a „ztratit se"?

Maxim : Rozhodně, jsem zvyklý na stres ze závodů a další věcí. Prostě potřebuju, aby se něco dělo. Tohle jsem si nahradil právě natočením Get Lost, měl jsem nějakou náplň i v těch nejhorších lockdownech a tak nějak mi to pomohlo přecházet období, kdy by mi bylo jinak asi dost na nic. Poslední zimní dny mi zas pomohl přejít střih toho videa jako takovýho.

Mohlo by tě zajímat Skejtová session v nasvíceném prostoru MaxSpace 0:40 min Přehrát video

Honza : Minulý rok byla bída, byl jsem jenom v Berlíně a jinak jenom v Česku... Skejt mi určtitě pomáhal potlačit stresy. Zrovna minulý rok jak jsme začali natáčet, jsem se učil na maturitu a k tomu jsem chodil se každý den uklidit na skejt. Bez toho by to určitě nešlo.

Kluci točili od jara po dobu 9 měsíců © Daniel Dujsík

Barrandov, nebo Bělorusko? © David Luu

Maxův hurricane © David Luu

Honzův blunt © maxim habanec

Brzy u nás na webu uvidíš i kompletní video s exkluzivními BTS záběry. Do té doby sleduj náš Instagram a Facebook !