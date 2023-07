Maxim Habanec: Tenhle závod je naprostá šílenost! Tím, že jsem ho vymyslel, tak jsem to taky musel jezdit naplno, takže tuším, jak se všichni cítili. Myslím si, že si každý sáhl na dno, ale to jsme chtěli! Cílem bylo pushovat limity, to se dneska povedlo. Jsem nadšenej, že jsem mohl odjezdit celej den a dal všechny jízdy. Nakonec jsem jel i o třetí místo. Šel jsem prostě all in.