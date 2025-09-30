© Pasang Rinzee Sherpa for East Studio/Red Bull Content Pool
Freeride lyžování
Andrzej Bargiel sjel bez přídavného kyslíku z vrcholu Mount Everest
Vrchol světa, lyže a žádná kyslíková maska. Polák Andrzej Bargiel se stal prvním člověkem, který si troufl na tento počin a definitivně si vydobyl místo v dějinách horolezectví a vytrvalosti.
Andrzej Bargiel, 37letý polský skialpinista, známý pro své výstupy a sjezdy z nejvyšších vrcholů světa, právě dokázal něco, co ještě nikdo na světě nezvládl: vystoupal na Mount Everest bez kyslíku a pak sjel z jeho samotného vrcholu až pod ledopád Khumbu, kde končil sníh.
22. září, po téměř 16 hodinách stoupání v nechvalně známé „zóně smrti“ Mount Everestu (nad 8 000 metrů, kde je kyslíku kriticky málo), nasadil Bargiel na samotném vrcholu lyže a spustil se dolů po trase přes Jižní sedlo. Večer dorazil do tábora II, kde zůstal (výstup trval déle, než čekal, a tma znemožňovala bezpečný postup).
Následující ráno projel zrádným ledopádem Khumbu, částečně navigovaný dronem, který pilotoval jeho bratr Bartek, až dorazil do základního tábora.
O svém brutálním, šestnáctihodinovém výstupu Bargiel řekl: „Bylo to těžké. V tomhle období tu už žádné jiné expedice nejsou. Znamená to mnohem víc dřiny a mnohem horší podmínky… Nejraději bych šel rovnou ze základního tábora na vrchol, ale realita to zkrátka ne vždycky dovolí. A přesně tohle se stalo tentokrát. Ta výška je šílená. Musíte být maximálně připravení, abyste dokázali fungovat 16 hodin v 8 000 metrech.“
Tohle nebyl jen další extrémní výkon do sbírky. Na Mt. Everest už vystoupalo přes 6 000 lidí, ale méně než 200 z nich to dokázalo bez kyslíkové podpory. Sjet ho pak dolů na lyžích je ale obrovský, naprosto jedinečný úspěch – a taky něco, co dosud nikdo nikdy nedokázal.
Bargiel k tomu dodal: „Sjezd jsem si rozdělil na dvě části, protože ledopád je bezpečný jen ráno. Výstup byl extrémně náročný, nikdy předtím jsem nestrávil tolik času v takové výšce. To byla výzva sama o sobě.“
Proč je to tak působivé? Na vrcholu Mt. Everestu, v letové výšce dopravního letadla, je vzduch tak řídký, že horolezci dostávají jen asi třetinu kyslíku oproti hladině moře. Příliš dlouhý pobyt tam může způsobit poškození mozku, tekutinu v plicích nebo dokonce smrt. Bargiel v těchto podmínkách strávil téměř 16 hodin, a přesto dokázal sjet naprosto kontrolovaně dolů na lyžích.
Po dvou neúspěšných pokusech (2019 a 2022) se Bargielovi na třetí pokus podařilo uspět. „Je to jeden z největších milníků mé kariéry,“ řekl. „Sjet Everest bez kyslíku byl můj dlouholetý sen. A věděl jsem, že podzimní podmínky a trasa přes Khumbu budou tou nejtěžší výzvou vůbec.“
V roce 2018 se stal prvním a dosud jediným, kdo sjel z K2. Teď zvládl i Everest. Andrzej Bargiel je tak jediný horolezec, který zdolal oba nejvyšší vrcholy planety i všechny osmitisícovky Karákoramu.
Jeho výkon je vnímán jako průlom v oblasti lidské vytrvalosti, horolezectví i extrémního lyžování. Je to světové prvenství, které jasně ukazuje, kam až se dá dojít díky odhodlání, tvrdému tréninku a neuvěřitelné psychické síle.
