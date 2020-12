Teď je Jesper zpátky. A opět ve velkém stylu. Rozhodl se totiž promítnout svůj

dokonalý freeskiing

do

tradiční japonské televizní show

, kterou můžeš znát pod názvem The Tunnels' Thanks to Everyone, potažmo

. To je taková ta sranda, kde stojíš na můstku, zatímco se na tebe valí stěna s přesným výřezem, do kterého se musíš vlézt, aby tě nečekal pád do vody. Svým způsobem jde o

asijskou variaci Tetrisu

, akorát s opravdovými lidmi.