Nejprve je to v podstatě o tom, že točíme opravdu všechno , co se děje. Byli jsme s ní, i když měla státnice. Žili jsme s ní její život. Pak až potom ve střižně zjistíme, jakej příběh se nám z toho vykrystalizuje.

Nejprve je to v podstatě o tom, že točíme opravdu všechno , co se děje. Byli jsme s ní, i když měla státnice. Žili jsme s ní její život. Pak až potom ve střižně zjistíme, jakej příběh se nám z toho vykrystalizuje.