Eva Adamczyková Eva je bezpochyb královnou českého ale i světového snowboardcrossu. Jakožto závodnici se jí podařilo dostat mezi světovou špičku během velmi krátké doby, což ji činí o to unikátnější sportovkyní.

Nejúspěšnější česká snowboardcrossařka, výherkyně her v Soči, manželka, sestra a především 100% pohodářka. To všechno je

EFKA: Nejrychlejší holka ve vesmíru Na obrazovky přišel nový dokument o kariéře světové snowboardcrossařky Evy Adamczykové. Co od něj můžeš čekat?