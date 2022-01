Čísla Horské služby mluví jasně - v Česku máme pocit, že nás nic nepřekvapí . A tak vyrážíme na výlety do vánice v sandálech s ponožkami, bez mobilních telefonů a bez jídla a pití. Když máš chuť vyrazit za dobrodružstvím, starosti nech doma, ale zdravý úsudek ber vždycky se sebou.

Společně s odborníky z organizace PrPom jsme dali dohromady 6 nejdůležitějších bodů, které bys měl před každým výletem projít . Ať už jdeš na špacír dva kilometry od auta, nebo na vícedenní přechod na skialpech.

SNOW HOW: Rozklikni a vydej se na výlet! © IVAN SVÁROVSKÝ / @yvans

01 1. Nezapomeň plánovat

Plánování je základ © Tomáš Kříž

Plánování je klíč. Ať už se chystáš na expedici, nebo na odpolední výšlap na Praděd. Naplánuj si, kde bude konec tvojí túry a kudy se na ní vydáš. Na trase pak prozkoumej podmínky , jaký je terén a samozřejmě počasí a riziko lavin . No nediv se, i v Česku jsou místa, kde tě může lavina překvapit. Na mapě se podívej, jaké je převýšení , zda cesta bude dobře značená a viditelná. Zjisti také, zda jsou otevřené chaty, které jsou tvým cílem.

TIP: Je-li venku tak špatná viditelnost, že není vidět na metr, zůstaň radši v teple

Druhou nejčastější příčinou úmrtí je podle rakouských záchranářů uklouznutí, zakopnutí a zřícení se.

I když je nejdostupnějším zdrojem informací internet, tak si raději na chaty pro informace zavolej . Mysli také na to, že mráz a telefon se nemají zrovna v lásce a po cestě možná už žádné informace nezjistíš. Lepší je tedy nějaká záloha, třeba papírová mapa nebo průvodce. Pokud na to chceš jít fakt od lesa, tak k zahození není ani GPSka nebo kompas či buzola.

Platí tvoje pojištění i mimo sjezdovku?

Na to pozor! Je super vědět, zda mám uzavřeno adekvátní pojištění pro danou aktivitu. Pozor na poznámky pod čarou. Některá pojištění se nevztahují např. na via ferraty či jiné terény. Dobré pojištění do hor by mělo zahrnovat i proplacení nákladů spojené s pátrací či záchrannou akci a transport vrtulníkem.

02 2. Co si zabalit?

Máš zabaleno všechno, co potřebuješ? © Tomáš Kříž

Je lepší býti připraven, než-li překvapen. Tohle heslo je potřeba držet při balení v živé paměti. Nikdy nevíš, co tě může potkat.

🌯Jídlo a pití

I na malou túru je dobré mít v batůžku něco na doplnění energie , na celodenním výletě přijde vhod i větší svačina . Nespoléhej na hospody a horské chaty, nemusí být otevřené. Taková maličkost jako krátká pauza s jídlem a pitím dokáže i z toho nejvyčerpanějšího horala udělat kamzíka. Zkus to a uvidíš!

🥾Oblečení a boty

Do hor žádný dress code neexistuje, hlavní je tepelný komfort . Vhodně zvolené vrstvy odvádí pot, zabraňují větru a dešti. Co se týče turistické obuvi , typů je hodně. Měj na paměti vhodný výběr k dané aktivitě - boty ti mohou v daném terénu buďto pomoct, nebo hodně uškodit. Chlapi z Horské služby by mohli vyprávět.

🎒Další věci, co se hodí:

V batohu se neztratí lékárnička s náplastmi, analgetiky, obvazy. Samozřejmě nabitý telefon, případně powerbanka. Hodí se také mít nějakou orientační pomůcku jako stažené mapy, papírovou mapu nebo GPS.

Vybavení na různé výlety se samozřejmě může lišit. Jinak si zabalíš na vícedenní kempování , jinak na krátký špacír po nedělním obědě. Nezapomeň, že v zimních měsících se i obyčejný turistický chodník může proměnit v ledové pole a hodí se nesmeky .

03 3. Co udělat ráno před výšlapem?

Víš, jaké bude počasí na treku? © Tomáš Kříž

Už doma si zjisti, jaké počasí tě čeká. Počítej s tím, že s nadmořskou výškou klesá teplota a taky, že nahoře na hoře bude pěkně foukat . Máš-li ambiciózní cíl a dlouhou variantu trasy na celý den, je lepší se pohybovat v dosahu horské chaty, kde se dá schovat. Také se hodí mít možnosti , kde trasu zkrátit .

Mrkni znovu na počasí. Nejen na mráčky a kapičky, ale i na rychlost větru a vydaná varování.

Co zkontrolovat?

🌨️Jestli bude sněžit. Cesty mohou být hůře schůdné . Oblačnost ovlivňuje viditelnost cesty a je mnohem snazší zabloudit.

🌪️Síla a směr větru. Teplota vzduchu je jedna věc, tebe ale zajímá teplota pocitová. Za silného větru je lepší zvolit alternativu a vyhnout se hřebenům. Silný vítr může znesnadňovat chůzi, nárazový vítr tě může nepříjemně překvapit. Už se ti někdy zdálo, že je za silného větru větší kosa? To je tzv. windchill , kvůli kterému ti například při teplotě -10°C a větru 30 km/h bude zima, jako kdyby bylo -20°C.

❄️❄️Laviny. Ano, i v Česku je máme. Pokud se pohybuješ v lavinovém terénu, rozhodně si zajdi na lavinový kurz , kde tě naučí nejen lavinovou záchranu, ale také lavinovou prevenci, a spoustu dalších věcí.

🙅Nebuď součástí stáda! To, že vyrazili místní borci (co měli včera u piva nejvíc řečí), nic neznamená. Vyhodnoť situaci a možná rizika a chovej se podle toho, jak a jestli chceš to riziko podstoupit. Každý má hranici jinde a to je úplně v pořádku.

04 4. Moje parta

Sám na trek? Jen, pokud o tobě doma ví © Tomáš Kříž

Je dobré vědět, s kým do hor vyrážíš a znát nejen fyzickou a psychickou kondici svých parťáků , ale i jejich zkušenosti . Trasy mohou vyžadovat specifické dovednosti a ne každému je to jde stejně dobře. Občas je lepší přidat, občas zpomalit. I když partu znáš, je lepší mít záložní plán , Ten se bude hodit, když přijdete na to, že nestíháte návrat před setměním nebo když je někdo v menší kondici, než tvrdil.

Poznávej, pozoruj, problematizuj. Ne vždycky se podaří poznat všechny už před začátkem túry. Kamarád vezme známého a ten rozhodně nechce být za outsidera. Aby zapadl, může přepínat své síly, ale postupně to stejně praskne...

Tady je pár bodů, které je lepší držet na mysli:

Nejen stres v práci a těžké chvilky v osobním životě mohou mít vliv na “výkonnost” jedince a tedy i na rychlost pochodu celé skupiny.

Také pokud naše skupinka zavírá hospodu, ranní budíček by nemusel klapnout.

Pozor na silácké reči u piva.

Léčí se někdo s nějakou chorobou? Bere léky? Nosí je u sebe?

Byli už všichni alespoň někdy na horách, v terénu?

Jsou všichni ve skupině zvyklí na pohyb, nebo jdeš s armádou gaučáků?

Umí chodit? To není sranda - pokud vyrážíš na sněžnicích nebo prostě v pohorkách, je vždycky lepší si zjistit, jak jsou na tom ostatní.

Mají všichni všechno, co mají mít?

A mají to ozkoušené, nebo si to prostě jenom někde půjčili?

Umí všichni složit stan, rozdělat oheň, uvařit?

Komunikace je základ. Pokud se ti něco nezdá, neboj se to pojmenovat. Ptej se, pozoruj komunikuj, bav se - nasbíráš rady od zkušenějších. Nebo třeba upozorníš na něco, co všechny prudí, nebo na problém, kterého si nikdo předtím nevšiml. Zkušenosti předávej slabším a nezkušeným.

05 5. Schopnost rozhodování

Dobře se rozhodovat, to je umění © Tomáš Kříž

Nikdy není pozdě na to plány přehodnotit a zjednodušit, nebo naopak vystrčit růžky. Je třeba mít na vědomí 3 okruhy: aktuální podmínky, terén a aktuální počasí .

🧭Podmínky

Předpověď počasí se mýlí jen v 10 % . Nepřesnosti leží spíš v čase, než v tom, jestli bude, nebo nebude sněžit. Zvaž, jak moc daná předpověď sedí a zda ti to nahrává, nebo naopak. A nezapomeň se vždycky podívat ven a posoudit, zda dané informace sedí.

🏔️Terén

Sedí trasa s tím, co sleduješ na mapě? Pokud hrozí laviny, zkontroluj, co je nad tebou a pod tebou za svahy. Zajímá tě i sklon a orientace svahu, nadmořská výška i to, jak často po něm někdo chodí či jezdí.

❄️Bacha na zimu!

Horaly by neměla zajímat jen skutečná teplota venku, ale zajímá je v této souvislosti i síla větru . Takzvaná pocitová teplota může mít vliv nejen na komfort, ale při podcenění tohoto faktoru mohou vznikat i omrzliny či podchlazení organismu. Chraň se před omrzlinami - rukavicemi, kuklou, teplým oblečením.

06 6. Co dělat v krizové situaci

Co dělat, když přijde krizovka? © Tomáš Kříž

I když splníš všechny předešlé body, může se stát průšvih . Pojďme na to, jak se zachovat v krizové situaci. Zkus si zapamatovat následující pravidla:

1. pravidlo: STOP

Nikdy se nevrhej do akce po hlavě. Ať se stane cokoliv, na chvilku zastav. Zklidni se, zhluboka nadechni, vydechni a uvědom si zda ty sám jsi v bezpečí a co můžeš dělat . Zkontroluj, zda máš signál, v jaké situaci jsou ostatní. Uvědom si, co nejpřesněji, kde zrovna na trase jsi.

TIP: Nepanikař. Pokud ztrácíš kontrolu, párkrát se zhluboka nadechni a vydechni.

2. Přivolání pomoci

Pokud je situace závažná, je třeba si odbornou přivolat pomoc. To nepodceňuj. V horách je jakákoliv záchrana velmi komplikovaná a snadno vystavíš nebezpečí i sebe.

(Horská služba - 1210, Záchranka - 112, appka Záchranka)

Důležité je sdělit: KDE, KDO až potom CO

Jak ale popsat KDE ? Zkus si vzpomenout na orientační body - chaty , rozcestí, cedule, vesnice poblíž . Hned v zápětí nahlaš, KOMU a CO se stalo. Poslouchej a řiď se pokyny operátora.

Nejlepším řešením do hor je aplikace Záchranka . Ta odesílá přesnou polohu - v SMS i skrze data a můžeš kontaktovat přímo nejbližší Horskou službu. Společně s tímto údajem se odešle i spousta dalších informací, stav baterky, předvyplněné údaje v aplikac. Záchranku použiješ v Rakousku i na Slovensku ,´.

3. Než pomoc dorazí

Potřebuješ zjistit, zda má dotyčný zachované základní životní funkce . Bav se s ním, snaž se zjistit důležité informace. Neměla by stát řeč - zraněného uklidní i small talk o počasí, vtípky.

Mluví mimo mísu? Tak bacha, bude tu další komplikace a jeho stav se může rychle zhoršit!

Pokud je v bezvědomí - vyšetření dechu se provádí záklonem hlavy v poloze na zádech. Dlaň jedné ruky dej na čelo, tři prsty druhé ruky pod bradu a tahem za bradu dosáhneš záklonu jeho/její hlavy. Přilož ucho nad ústa daného člověka a zkontroluj, kolikrát vydechne za 10 sekund.

2-4 výdechy za 10 vteřin => Zajisti záklon hlavy do příjezdu záchranky

Lapavé dechy, chrčení, fialová barva obličeje => resuscituj!

První pomoc se z papíru nenaučíš. Je potřeba si to vyzkoušet, pracovat se svým stresem, umět vyhodnotit situaci. Zajdi si na zážitkový kurz první pomoci . Zažiješ tam na vlastní kůži reálně vypadající modelové situace a v bezpečném prostředí se naučíš základní kroky první pomoci. Lavinové problematice taky neporozumíš, pokud “nekopneš” lopatou do sněhu.

Víš, že jakékoliv zranění v horách souvisí s podchlazením? Poklesne-li teplota těla o 1°C, tak se srážlivost krve sníží o 10-15%?

07 Několik rad na závěr

Dobře zvládnutá prevence, příprava na akci a plánování výrazně zvýší bezpečnost . Mnohem víc než například zmáknutá a procvičovaná první pomoc či jiné záchranné metody. Při pohybu v horách je vždy jisté riziko. Ale tím, že si ho uvědomíš a dobře se na akci připravíš, můžeš ho výrazně snížit.

Stránkou, která by také neměla být opomíjená je to, jak se chovat lidsky . Respekt k přírodě a k sobě navzájem by měl být základem každého dobrodružství v horách. Tady je několik rad na závěr:

Pohybuj se pouze po vyznačených trasách.

Respektuj místní zákazy a omezení.

Nenič místní faunu a floru

Užívej si ticho

Za děti je zodpovědný rodič a jde příkladem.