01
Začátky ve Špindlu: Cesta od lyží k prknu
Narodil se 15. července 2004 ve Špindlerově Mlýně. V dětském věku závodil v alpském lyžování a prkno bral spíš jako víkendovou zábavu. „Do třinácti jsem prostě přijel do snowparku a bylo mi šumák, co budu dělat. Dělal jsem dohromady čtyři triky a stačilo mi to,“ vzpomíná.
Možná je to zvláštní, ale já jsem déle lyžoval, než teď snowboarduju.
Ve chvíli, kdy se rozhodl věnovat naplno snowboardu, výsledky přišly téměř okamžitě. Na svém prvním mistrovství ČR ve Vítkovicích získal stříbro, o tři roky později už vyhrál titul mistra republiky ve slopestylu seniorů a ovládl i rakouskou sérii Valley Rallye.
02
Zlomové roky: od Krasnojarsku po Vuokatti
Kuba se rychle propracoval mezi nejlepší juniory. V roce 2021 obsadil 8. místo ve slopestylu na juniorském mistrovství světa v ruském Krasnojarsku, o rok později bral 12. místo v Big Airu ve švýcarském Leysinu.
Největší zlom ale přišel v roce 2022 na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) ve finském Vuokatti. Tam získal zlato ve slopestylu a stříbro v Big Airu. Tyhle výsledky ho definitivně zařadily mezi jména, s nimiž se musí ve světovém snowboardingu počítat.
03
Ve světové špičce
Sezóna 2024/2025 potvrdila, že Kuba Hroneš už není jen vycházející talent, ale plnohodnotný člen světové elity.
Na Světovém poháru v Big Airu ve švýcarském Churu skončil pátý, v Klagenfurtu čtvrtý a v Aspenu devátý ve slopestylu.
Sleduj Kubův výkon ze Světového poháru v Big Airu ve švýcarském Churu 🇨🇭
V této sezóně se svými výkony jednoznačně zapsal na snowboardingovou mapu světa. Kuba se stal jménem, které se na startovních listinách objevuje vedle nejlepších, a pravidelně s nimi soupeří o finále.
04
Trik, který přepsal historii
Březen 2024 se stal mezníkem nejen v jeho kariéře, ale i v celé historii snowboardingu. Jako první na světě skočil switch board slide triple underflip z railu, tedy trik, který nikdo před ním nezkusil, natož zvládl.
Kuba Hroneš a jeho celosvětové prvenství
Snowboardista Kuba Hroneš vypráví o své cestě za celosvětovým prvenstvím, které se mu podařilo „doma“ ve Svatém Petru.
Z nápadu, který vznikl tak nějak ze srandy, vznikl moment, který obletěl svět. Hroneš potvrdil, že má nejen odvahu, ale i technickou přesnost a schopnost posouvat hranice svého sportu.
Ten trik mě napadl úplně náhodou, když jsme si šli s klukama jen tak zajezdit. Byl jsem neuvěřitelně šťastnej, že mi to vyšlo.
05
Mindset a každodenní rituály
Za jeho výsledky nestojí jen talent, ale i každodenní disciplína.
„Každé ráno si vlezu pod studenou sprchu, což je pecka! Úplně mě ta minuta pod ledovou sprchou nastřelí. Pak si dám dobrý strečink a cestou na kopec se snažím udržovat pozitivní vibe.“
Příznivcem otužování je i mimo sprchu. Nikdy ho neuvidíš závodit v bundě, ani v minus třiceti. „Nezávodím nikdy v bundě. Může být klidně minus třicet stupňů Celsia, ale já vždycky pojedu v mikině, a ještě líp v tričku s dlouhým rukávem,“ říká.
K neustálému zlepšování si pomáhá také vizualizací a prací s hlavou: „Přehrávám si všechny situace v hlavě, koukám na snowboardová videa. Vizualizace mi dost pomáhá. Dělal jsem odmala taky gymnastiku, takže orientaci mám nadrilovanou. V tom vzduchu vím, kde jsem.“
06
Život mimo prkno
I když by se mohlo zdát, že práce snowboarďáka probíhá jen v zimě, opak je pravdou. Kuba rozhodně nepolevuje ani v létě, kdy trénuje v halách, na airbazích a v posilovně. „Ve snowboardingu je zlomové skákání do airbagů. Tam trávíme de facto celé léto. A jinak jsem v posilovně,“ popisuje svou letní přípravu.
Když zrovna netrénuje, hledá balanc
„Když nejsem na prkně nebo v posilovně, rád hraju golf, protože to je skvělý trénink na hlavu. A pak miluju hudbu, odmalička hraju na klavír, flétnu a klarinet. Hudba mi pomáhá se soustředit a udržet rytmus.“
Ke všemu pak ještě studuje byznys na University of New York in Prague, což mu pomáhá udržet odstup od závodního režimu. „Skvěle u toho vypnu a přestanu myslet na snowboard. Díky tomu se pak na něj zase o to víc těším,“ tvrdí.
07
Zázemí, motivace a sny
Kuba nikdy nezapomíná na místo, kde to všechno začalo. „Vzpomínám, když mi bylo sedm osm let a jezdil jsem coby předjezdec na Snowjamu tady ve Špindlu. Moc dobře si pamatuju na to, kdy jsem tam poprvé vybojoval první finále ve svěťáku. To byl úžasný zážitek.“
Rodina ho drží nohama na zemi a dává mu jistotu, že úspěch nezmění to, kým je. „Bojím se toho, aby mi to všechno nevlezlo do hlavy. Dávám si na to pozor a myslím, že se mi to daří. Velkou roli v tom sehrává rodina a její výchova. Doufám, že to bude jednou moje velká výhoda.“
Když jeden člověk začne snowboardovat kvůli mně, tak je to úspěch!
Jeho cíl není jen technicky dokonalý trik, ale i lidský přesah. „Můj největší cíl je dostat se do fáze, abych udržel balanc mezi tím, že jsem vážně hustý snowboardista s náročnými triky, a zároveň ten, koho všichni vnímají jako fajn týpka a určitý vzor. Když jeden člověk začne snowboardovat kvůli mně, tak je to úspěch!“
08
Kubova kreativita nezná hranic
Pro podporu snowboardingu v Česku toho dělá hodně. Třeba v únoru 2024 přišel s nápadem na uspořádání parádní akce Red Bull Full Moon, která proměnila centrum Prahy v snowboardingovou street session.
Další fotky z akce Red Bull Full Moon 🌝👇
Vytvořil svou vlastní snowboardingovou disciplínu
Ve svém zatím posledním projektu ukázal, že jízda na prkně nemusí být omezená jen na cesty dolů z kopce. Vytvořil si totiž novou disciplínu, ve které se pustil do jízdy snowparkem a překážkami zespoda nahoru, a to přímo na kotvě!
Došlo mi, že cestou nahoru přicházím o spoustu času, který bych mohl využít efektivněji.
A jak to vlastně dopadlo? To můžeš vidět v videu níže 👇
Hlavou a tělem v oblacích, přesto nohama pevně na zemi. Kubova cesta začala ve Špindlu a pokračuje přes světové snowparky až k nejvyšším metám. Jedno je už teď nad mraky jasné, Jakub Hroneš je někdo, koho se rozhodně oplatí sledovat!
