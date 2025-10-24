Jakub Hroneš pózuje v českém Špindlerově Mlýně před odvážným závodem Red Bull World's First Switch Boardslide Triple 1170 Out Of Rail v březnu 2024
© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool
Snowboard

Jakub Hroneš: Kluk, který postupně přepisuje dějiny freestyle snowboardingu

Vyrostl ve Špindlu, kde se sníh stal jeho hřištěm. Dnes patří český freestyle snowboardista Jakub Hroneš mezi největší talenty světového snowboardingu. A jeho příběh teprve nabírá na otáčkách!
Autor: Patrik Pham
6 min čteníPublished on

Součástí tohoto článku je

Jakub Hroneš

Kuba je mladou krví freestyle snowboardingu. Na svahu zaujme nejen jízdou, ale i osobností. Neustále se posouvá a ve své sbírce už má vítězství na několika velkých evropských závodech.

Czech RepublicCzech Republic
Ukázat profil

Přehled

  1. 1
    Začátky ve Špindlu: Cesta od lyží k prknu
  2. 2
    Zlomové roky: od Krasnojarsku po Vuokatti
  3. 3
    Ve světové špičce
  4. 4
    Trik, který přepsal historii
  5. 5
    Mindset a každodenní rituály
  6. 6
    Život mimo prkno
  7. 7
    Zázemí, motivace a sny
  8. 8
    Kubova kreativita nezná hranic
01

Začátky ve Špindlu: Cesta od lyží k prknu

Narodil se 15. července 2004 ve Špindlerově Mlýně. V dětském věku závodil v alpském lyžování a prkno bral spíš jako víkendovou zábavu. „Do třinácti jsem prostě přijel do snowparku a bylo mi šumák, co budu dělat. Dělal jsem dohromady čtyři triky a stačilo mi to,“ vzpomíná.
Možná je to zvláštní, ale já jsem déle lyžoval, než teď snowboarduju.
Jakub Hroneš
Ve chvíli, kdy se rozhodl věnovat naplno snowboardu, výsledky přišly téměř okamžitě. Na svém prvním mistrovství ČR ve Vítkovicích získal stříbro, o tři roky později už vyhrál titul mistra republiky ve slopestylu seniorů a ovládl i rakouskou sérii Valley Rallye.
20. března 2024 ve Špindlerově Mlýně v České republice Jakub Hroneš pro Red Bull poprvé na světě sjel Switch Boardslide Triple 1170 Out a vznesl se vysoko v této přelomové snowboardové jízdě

Kuba je ve Špindlu ̶j̶a̶k̶o̶ doma

© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

02

Zlomové roky: od Krasnojarsku po Vuokatti

Kuba se rychle propracoval mezi nejlepší juniory. V roce 2021 obsadil 8. místo ve slopestylu na juniorském mistrovství světa v ruském Krasnojarsku, o rok později bral 12. místo v Big Airu ve švýcarském Leysinu.
Největší zlom ale přišel v roce 2022 na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) ve finském Vuokatti. Tam získal zlato ve slopestylu a stříbro v Big Airu. Tyhle výsledky ho definitivně zařadily mezi jména, s nimiž se musí ve světovém snowboardingu počítat.
03

Ve světové špičce

Sezóna 2024/2025 potvrdila, že Kuba Hroneš už není jen vycházející talent, ale plnohodnotný člen světové elity.
Na Světovém poháru v Big Airu ve švýcarském Churu skončil pátý, v Klagenfurtu čtvrtý a v Aspenu devátý ve slopestylu.

Sleduj Kubův výkon ze Světového poháru v Big Airu ve švýcarském Churu 🇨🇭

V této sezóně se svými výkony jednoznačně zapsal na snowboardingovou mapu světa. Kuba se stal jménem, které se na startovních listinách objevuje vedle nejlepších, a pravidelně s nimi soupeří o finále.
04

Trik, který přepsal historii

Březen 2024 se stal mezníkem nejen v jeho kariéře, ale i v celé historii snowboardingu. Jako první na světě skočil switch board slide triple underflip z railu, tedy trik, který nikdo před ním nezkusil, natož zvládl.

2 min

Kuba Hroneš a jeho celosvětové prvenství

Snowboardista Kuba Hroneš vypráví o své cestě za celosvětovým prvenstvím, které se mu podařilo „doma“ ve Svatém Petru.

Z nápadu, který vznikl tak nějak ze srandy, vznikl moment, který obletěl svět. Hroneš potvrdil, že má nejen odvahu, ale i technickou přesnost a schopnost posouvat hranice svého sportu.
Jakub Hroneš jako první na světě předvádí Switch Boardslide Triple 1170 z railu ve Špindlerově Mlýně, 20. března 2024.

Trik, který přepsal dějiny snowboardingu

© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

Ten trik mě napadl úplně náhodou, když jsme si šli s klukama jen tak zajezdit. Byl jsem neuvěřitelně šťastnej, že mi to vyšlo.
Jakub Hroneš
05

Mindset a každodenní rituály

Za jeho výsledky nestojí jen talent, ale i každodenní disciplína.
„Každé ráno si vlezu pod studenou sprchu, což je pecka! Úplně mě ta minuta pod ledovou sprchou nastřelí. Pak si dám dobrý strečink a cestou na kopec se snažím udržovat pozitivní vibe.“
Jakub Hroneš se připravuje před tím, než se v březnu 2024 zapíše do historie s prvním Switch Boardslide Triple 1170 z dráhy ve Špindlerově Mlýně v České republice

Pozitivní vibe 24/7 😁

© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

Příznivcem otužování je i mimo sprchu. Nikdy ho neuvidíš závodit v bundě, ani v minus třiceti. „Nezávodím nikdy v bundě. Může být klidně minus třicet stupňů Celsia, ale já vždycky pojedu v mikině, a ještě líp v tričku s dlouhým rukávem,“ říká.
K neustálému zlepšování si pomáhá také vizualizací a prací s hlavou: „Přehrávám si všechny situace v hlavě, koukám na snowboardová videa. Vizualizace mi dost pomáhá. Dělal jsem odmala taky gymnastiku, takže orientaci mám nadrilovanou. V tom vzduchu vím, kde jsem.“
06

Život mimo prkno

I když by se mohlo zdát, že práce snowboarďáka probíhá jen v zimě, opak je pravdou. Kuba rozhodně nepolevuje ani v létě, kdy trénuje v halách, na airbazích a v posilovně. „Ve snowboardingu je zlomové skákání do airbagů. Tam trávíme de facto celé léto. A jinak jsem v posilovně,“ popisuje svou letní přípravu.
Jakub Hroneš se prohání na světovém běhu Wings for Life 2024 v Praze a s energií a odhodláním reprezentuje dynamického ducha společnosti Red Bull

V rámci letních příprav si Kuba zaběhl závod Wings for Life 2024 v Praze

© Lukáš Wagneter for Wings for Life World Run

Když zrovna netrénuje, hledá balanc

„Když nejsem na prkně nebo v posilovně, rád hraju golf, protože to je skvělý trénink na hlavu. A pak miluju hudbu, odmalička hraju na klavír, flétnu a klarinet. Hudba mi pomáhá se soustředit a udržet rytmus.“
Ke všemu pak ještě studuje byznys na University of New York in Prague, což mu pomáhá udržet odstup od závodního režimu. „Skvěle u toho vypnu a přestanu myslet na snowboard. Díky tomu se pak na něj zase o to víc těším,“ tvrdí.
07

Zázemí, motivace a sny

Kuba nikdy nezapomíná na místo, kde to všechno začalo. „Vzpomínám, když mi bylo sedm osm let a jezdil jsem coby předjezdec na Snowjamu tady ve Špindlu. Moc dobře si pamatuju na to, kdy jsem tam poprvé vybojoval první finále ve svěťáku. To byl úžasný zážitek.“
Jakub Hroneš odpočívá s Red Bullem ve Špindlerově Mlýně před pokusem o první přehazovačku na světě Triple 1170 Out Of Rail 20. března 2024

Špindl. Místo, kde to všechno začalo.

© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

Rodina ho drží nohama na zemi a dává mu jistotu, že úspěch nezmění to, kým je. „Bojím se toho, aby mi to všechno nevlezlo do hlavy. Dávám si na to pozor a myslím, že se mi to daří. Velkou roli v tom sehrává rodina a její výchova. Doufám, že to bude jednou moje velká výhoda.“
Kuba Hroneš

Kuba Hroneš

© Jan Kasl

Když jeden člověk začne snowboardovat kvůli mně, tak je to úspěch!
Jakub Hroneš
Jeho cíl není jen technicky dokonalý trik, ale i lidský přesah. „Můj největší cíl je dostat se do fáze, abych udržel balanc mezi tím, že jsem vážně hustý snowboardista s náročnými triky, a zároveň ten, koho všichni vnímají jako fajn týpka a určitý vzor. Když jeden člověk začne snowboardovat kvůli mně, tak je to úspěch!“
08

Kubova kreativita nezná hranic

Pro podporu snowboardingu v Česku toho dělá hodně. Třeba v únoru 2024 přišel s nápadem na uspořádání parádní akce Red Bull Full Moon, která proměnila centrum Prahy v snowboardingovou street session.
Fotka Jana Kopřivy z Red Bull Full Moon

Fotka Jana Kopřivy z Red Bull Full Moon

© Jan Kopřiva

Další fotky z akce Red Bull Full Moon 🌝👇

Samuel Jaroš

Samuel Jaroš

© Michal Prouza

"Ahoj všichni, vítejte na Red Bull Full Moon!"

"Ahoj všichni, vítejte na Red Bull Full Moon!"

© Michal Prouza

Dnešní vyzývatel? Rail!

Dnešní vyzývatel? Rail!

© Michal Prouza

Holešovice na Red Bull Full Moon jen tak nezapomenout! 🔥

Holešovice na Red Bull Full Moon jen tak nezapomenout! 🔥

© Michal Prouza

Láďa ve výstřelu, klon ve výšlapu

© Michal Prouza

Radio Liberec v grindu

© Michal Prouza

Před zraky 2000 diváků

© Michal Prouza

Frontflip pro fanoušky

© Michal Prouza

Red Bull Full Moon B/W

© Michal Prouza

Výhled? Dobrý!

© Michal Prouza

All eyes on me

© Michal Prouza

Kuba Hroneš vyslal zídku

© Michal Prouza

@redbullcz ft. Kuba Hroneš

© Michal Prouza

Jakub Hiko

© Michal Prouza

Fans 🫶

© Michal Prouza

Když se zadaří 🤜🤛

© Michal Prouza

Pst 🤫

© Michal Prouza

Hypeman 🎤

© Michal Prouza

A to je konec 🥲

© Michal Prouza

Vytvořil svou vlastní snowboardingovou disciplínu

Ve svém zatím posledním projektu ukázal, že jízda na prkně nemusí být omezená jen na cesty dolů z kopce. Vytvořil si totiž novou disciplínu, ve které se pustil do jízdy snowparkem a překážkami zespoda nahoru, a to přímo na kotvě!
Došlo mi, že cestou nahoru přicházím o spoustu času, který bych mohl využít efektivněji.
Jakub Hroneš

A jak to vlastně dopadlo? To můžeš vidět v videu níže 👇

Hlavou a tělem v oblacích, přesto nohama pevně na zemi. Kubova cesta začala ve Špindlu a pokračuje přes světové snowparky až k nejvyšším metám. Jedno je už teď nad mraky jasné, Jakub Hroneš je někdo, koho se rozhodně oplatí sledovat!
Zajímá tě, jak si vede Kuba Hroneš, ale taky další čeští sportovci Red Bullu? Sleduj nás na našem Instagramu a TikToku a buď si jistý, že ti nikdy nic neunikne!

Součástí tohoto článku je

Jakub Hroneš

Kuba je mladou krví freestyle snowboardingu. Na svahu zaujme nejen jízdou, ale i osobností. Neustále se posouvá a ve své sbírce už má vítězství na několika velkých evropských závodech.

Czech RepublicCzech Republic
Ukázat profil
Snowboard

Nakupuj z naší kolekce

Go to Shop