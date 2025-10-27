Ester Ledecká přepsala sportovní dějiny. Jako první žena v historii vyhrála olympijské zlato na lyžích i snowboardu, obhájila ho o čtyři roky později a v roce 2025 k tomu přidala tři světové medaile ve dvou sportech během jediné sezóny. Přesto působí, jako by šla prostě jen na další trénink. Klidná hlava, nakažlivý úsměv a schopnost brát i ty největší výzvy s lehkostí dělají z Ester fenomén, který přesahuje svět zimních sportů.
Buď vyhrávám a chci být ještě lepší. Nebo nevyhrávám a chci být lepší.
01
Kořeny a první oblouky
Ester Ledecká se narodila 23. března 1995 v Praze, do rodiny, kde se sport i umění přirozeně prolínaly. Dědeček Jan Klapáč byl hokejovým mistrem světa a olympijským medailistou, matka Zuzana bývalá krasobruslařka a otec Janek Ledecký patří mezi nejznámější české hudebníky. Bratr Jonáš je výtvarník, který jí navrhuje závodní kombinézy.
„Na lyžích jsem stála už ve dvou letech, snowboard jsem objevila v pěti. Už tehdy jsem mámě říkala, že jednou vyhraju olympiádu v obou sportech. A vidíte, nebyly to plané řeči malé holky,“ vzpomíná s úsměvem.
Sport byl pro ni odmala přirozeností, ne tlakem. „Nikdy jsem si neřekla, že teď už to není zábava, ale práce. A jsem za to ráda, ten tlak by byl šílený.“
02
Výstup na světovou scénu snowboardingu
Ester debutovala ve Světovém poháru ve snowboardingu v sezóně 2012/13, kde skončila třináctá. Už o rok později ovládla juniorský světový šampionát a potvrdila, že český sport má v rukávu mimořádný talent.
V roce 2015 se stala mistryní světa v paralelním slalomu (PSL), aby mezi lety 2016 až 2019 čtyřikrát ovládla celkové hodnocení Světového poháru.
„Buď vyhrávám a chci být ještě lepší. Nebo nevyhrávám a chci být lepší. To mě pohání pořád,“ říká s typickým klidem, který z ní dělá jednu z nejvyrovnanějších závodnic.
03
Od snowboardu k lyžím a zázrak z Pchjongčchangu
Ačkoliv se svět s Ledeckou spojoval hlavně díky snowboardu, už od roku 2016 začala startovat i v alpském lyžování. Na první pohled šílená kombinace, ale pro ni naprosto přirozená.
„Všechno, co se děje na kopci, je fyzika, gravitace, odstředivá síla... Ale neříkáme si u tréninku: ‚Teď pracuje odstředivá síla.‘ Spíš to cítím.“
Na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 šokovala svět. Nejprve vyhrála super-G v alpském lyžování, přestože nikdy předtím nestála na pódiu Světového poháru. O týden později přidala zlato také v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Stala se tak první ženou v historii, která získala olympijské zlato ve dvou různých sportech na jedněch hrách.
04
Zranění, návraty a klid v hlavě
Úspěch Ledeckou nezměnil. Spíš ji naučil, jak důležité je zachovat vnitřní rovnováhu.
„Když jde o hodně, umím se dostat do pohody. Po roce bez lyží a po dvou operacích jsem se vrátila a uvědomila si, že mě uklidňuje ten moment: levá - pravá. Být tady a teď. Flow.“
Zranění bere jako součást práce, ne tragédii. „Nikdy jsem neměla pocit, že nejsem motivovaná. I během zranění pracuju naplno s fyzioterapeutem, vizualizuji, regeneruji. Je to práce.“
05
Sezóna rekordů a tři medaile ve dvou sportech
Po olympiádě pokračovala ve své dvojkolejné cestě. V prosinci 2019 si připsala první vítězství ve Světovém poháru v alpském lyžování (Lake Louise, sjezd), o rok později přidala triumf v super-G.
Na zimní olympiádě v Pekingu (2022) obhájila snowboardové zlato, čímž završila zlatý hattrick. A v roce 2025 znovu přepsala historii, když jako první sportovkyně získala tři medaile na mistrovstvích světa ve dvou různých sportech během jediné sezóny.
06
Tým, režim a disciplína
Za výsledky stojí nejen talent, ale i propracovaný tým. „Mám štěstí, že je můj tým tak pestrý: Ital, Rakušan, Američan, dva Češi. Každý ví, co dělá. Hádky nejsou.“
Její dny mají jasný rytmus: „Ráno rozcvička, čtyři hodiny na kopci, odpoledne kolo, regenerace, videoanalýza. Vím, co kdy přijde. Hlava v tom funguje dobře.“
07
Řecko, vítr a zmrzlina
Když nenasazuje lyže ani snowboard, mizí do svého druhého domova, do Řecka.
„V létě tam trénuju rovnováhu na windsurfu, wakeboardu, vodních lyžích. A když nefouká, hraju plážový volejbal, kickboxuju, plavu, chodím po laně.“
Její slabostí je zmrzlina: „Lednice prázdná, ale mrazák nacpaný zmrzlinou. Když přijedu domů, vím, že tam je.“
A ano, má i neřesti: „Občas chodím pozdě. Fyzioterapeut mi vymyslel trest, že když přijdu o pět minut později, musím mu políbit nohu. O deset minut později, zpívám hymnu. Raději líbám tu nohu.“
08
Hudba, tanec a flow
Hudba je další nit, která spojuje rodinu Ledeckých. „Umím hrát na kytaru, klavír i flétnu. Zpívám pořád, nejvíc v koupelně. Ale jednou snad zvládnu i duet s tátou.“
Její playlist je eklektický, od Bryana Adamse a Lennyho Kravitze přes Vivaldiho až po Kabáty. „Nemám vyhraněný styl. Hudba je energie.“
Stejně tak ji bere i tanec. „Baví mě, i když to neumím. Je to o radosti, ne o rytmu.“
09
Agentura All STR team: Pomoc dalším sportovcům
Spolu s maminkou a manažerkou založila sportovně-marketingovou agenturu All STR team.
„Zatím jsem jediný sportovec, který testuje, jak agentura funguje. Ale chceme pomáhat dalším tak, jako Red Bull pomohl mně.“
Agentura propojuje sportovní zkušenost, marketingové vzdělání a osobní přístup. Ester totiž dokončila magisterské studium marketingové komunikace.
„Až jednou skončím, chci se věnovat naplno agentuře. Pomáhat ostatním sportovcům, aby měli stejné zázemí, jaké jsem měla já.“
